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  • Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin

OneBladeYüz + Vücut

QP2824/10

4.5
| (31) İncelemeler | 93% bu ürünü tavsiye ediyor
Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin
Çığır açan, yeni hibrit şekillendirici Philips OneBlade, her uzunluktaki sakalı kısaltır, tıraş eder ve net hatlar, kenarlar oluşturur. Birden çok yöntemi ve aracı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz.
Tüm avantajları görüntüleyin
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

1 numaralı tercih edilen elektrikli bakım markası Philips OneBlade'i seçin1

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Bu ürün

OneBlade Yüz + Vücut

OneBlade
Yüz + Vücut

2.609,99 ₺

  • OneBlade

    OneBlade
    Yedek bıçak

    1.169,99 ₺

  • OneBlade

    OneBlade
    Yedek bıçak

    1.799,99 ₺

₺ 2.609,99

₺ 2.609,99

Kesiksiz, güvenli sakal tıraşı için tasarlanmıştır

Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin

  • Kısaltın, şekillendirin, tıraş edin

  • Original Blade

  • Güvenli sakal tıraşı

Benzersiz OneBlade Teknolojisi

Benzersiz OneBlade Teknolojisi

Philips OneBlade'in çığır açan teknolojisi yüz bakımı için tasarlanmıştır. OneBlade ile her uzunluktaki sakalı tıraş edebilirsiniz. Yuvarlak uçlarla birleştirilmiş kaygan kaplamadan oluşan çift koruma sistemi, tıraşı daha kolay ve rahat hale getirir. Hızlı hareket eden kesicili tıraş teknolojisi sayesinde (dakikada12.000 kez) uzun kıllarda bile verimli sonuçlar alırsınız.

3 takıp çıkarılabilir kirli sakal tarağı (1, 3, 5 mm)

3 takıp çıkarılabilir kirli sakal tarağı (1, 3, 5 mm)

Ürünle birlikte verilen 3 kirli sakal tarağı ile sakalınızı dilediğiniz uzunlukta kısaltın. Gün sonu sakalı için 1 mm; yoğun düzeltme için 3 mm; uzun kirli sakal için 5 mm'yi kullanın.

Şekillendirin

Şekillendirin

Çift taraflı bıçak sayesinde hassas şekillendirme çok kolay. Daha iyi bir görüş açısı elde edebilmek için her iki yönden de tıraş olabilir ve tıraş ettiğiniz her bir sakalı görebilirsiniz. Yeni stiliniz saniyeler içinde hazır!

Teknik Özellikler

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Parça ve Aksesuarlar

    • OneBlade

    OneBlade
    Yedek bıçak

    QP220/51
    • Kısaltın, şekil verin, tıraş edin
    • 2 adet Orijinal
    • Tüm OneBlade gövdelerine uyum sağlar
    • Yenilik hissini sürdüren 4 aya kadar* dayanıklı, paslanmaz çelik bıçak
    • OneBlade

    OneBlade
    Yedek bıçak

    QP630/51
    • Kısalt, şekillendir ve tıraş et
    • 3 adet Orijinal Vücut Bıçağı ve 1 adet Vücut Kiti
    • Tüm OneBlade gövdelerine uyum sağlar
    • Yenilik hissini sürdüren 4 aya kadar* dayanıklı, paslanmaz çelik bıçak

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.5

5 üzerinden

31

İncelemeler

93%

bu ürünü tavsiye ediyor

2

23/06/2026

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Harika bir ürün.

Keşke daha önce alsaydım. İhtiyacım olan şeyleri bir makine ile çözüme kavuşturmak güzel bir his. Teşekkürler Philips.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme OneBlade QP2824/10 Yüz + Vücut için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme OneBlade QP2824/10 Yüz + Vücut için yapılmıştır

26/08/2025

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Çok başarılı bir cihaz

Tek cihaz her şeye yetiyor, çok kullanışlı ve pratik

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme OneBlade QP2824/10 Yüz + Vücut için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme OneBlade QP2824/10 Yüz + Vücut için yapılmıştır

25/12/2023

Türkiye

Türkiye

Güzel makine tavsiye ederim.

Ürün güzel iyi kesiyor çok zorlamamak gerekiyor yavaş yavaş hareket ettirerek kesmek lazım. Jilete yakın kesiyor. Erkek özel bölge için iyi ancak bıçağı çok yumuşak yere değdirmemek gerekiyor kapıyor makine

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme OneBlade QP2824/10 Yüz + Vücut için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme OneBlade QP2824/10 Yüz + Vücut için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. 2024 yılında 16.003 erkek elektrikli bakım ürünü kullanıcısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi anket. 

  1. En iyi tıraş deneyimi için. Haftada 2 tam tıraş baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir.