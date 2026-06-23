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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Bu ürün
OneBlade
Yüz + Vücut
2.609,99 ₺
OneBlade
Yedek bıçak
1.169,99 ₺
OneBlade
Yedek bıçak
1.799,99 ₺
₺ 2.609,99
₺ 2.609,99
Kısaltın, şekillendirin, tıraş edin
Original Blade
Güvenli sakal tıraşı
Philips OneBlade'in çığır açan teknolojisi yüz bakımı için tasarlanmıştır. OneBlade ile her uzunluktaki sakalı tıraş edebilirsiniz. Yuvarlak uçlarla birleştirilmiş kaygan kaplamadan oluşan çift koruma sistemi, tıraşı daha kolay ve rahat hale getirir. Hızlı hareket eden kesicili tıraş teknolojisi sayesinde (dakikada12.000 kez) uzun kıllarda bile verimli sonuçlar alırsınız.
Ürünle birlikte verilen 3 kirli sakal tarağı ile sakalınızı dilediğiniz uzunlukta kısaltın. Gün sonu sakalı için 1 mm; yoğun düzeltme için 3 mm; uzun kirli sakal için 5 mm'yi kullanın.
Çift taraflı bıçak sayesinde hassas şekillendirme çok kolay. Daha iyi bir görüş açısı elde edebilmek için her iki yönden de tıraş olabilir ve tıraş ettiğiniz her bir sakalı görebilirsiniz. Yeni stiliniz saniyeler içinde hazır!
4.5
5 üzerinden
31
İncelemeler
93%
bu ürünü tavsiye ediyor
Aymatov06
23/06/2026
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Harika bir ürün.
Keşke daha önce alsaydım. İhtiyacım olan şeyleri bir makine ile çözüme kavuşturmak güzel bir his. Teşekkürler Philips.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme OneBlade QP2824/10 Yüz + Vücut için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme OneBlade QP2824/10 Yüz + Vücut için yapılmıştır
Öküzgözü
26/08/2025
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Çok başarılı bir cihaz
Tek cihaz her şeye yetiyor, çok kullanışlı ve pratik
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme OneBlade QP2824/10 Yüz + Vücut için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme OneBlade QP2824/10 Yüz + Vücut için yapılmıştır
Delifişek83
25/12/2023
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Güzel makine tavsiye ederim.
Ürün güzel iyi kesiyor çok zorlamamak gerekiyor yavaş yavaş hareket ettirerek kesmek lazım. Jilete yakın kesiyor. Erkek özel bölge için iyi ancak bıçağı çok yumuşak yere değdirmemek gerekiyor kapıyor makine
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme OneBlade QP2824/10 Yüz + Vücut için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme OneBlade QP2824/10 Yüz + Vücut için yapılmıştır
2024 yılında 16.003 erkek elektrikli bakım ürünü kullanıcısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi anket.
En iyi tıraş deneyimi için. Haftada 2 tam tıraş baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir.