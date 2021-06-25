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      Philips Sonicare DiamondClean 9000 Series Elektrikli Diş Fırçası Özel Tasarım

      HX9911/84

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Zahmetsiz beyaz gülüşler

      Daha beyaz dişler ve ağız sağlığı için gelişmiş Sonicare teknolojisiyle her güne şık bir başlangıç yapın. Koçluk ve takip özelliği sunan bağlı bir uygulamayla diş etlerine karşı hassastır. Kişiselleştirilmiş fırçalama deneyimi için 4 mod ve 3 yoğunluk seviyesi arasından seçim yapın.

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      Philips Sonicare DiamondClean 9000 Series Elektrikli Diş Fırçası Özel Tasarım

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      Bu ürün
      DiamondClean 9000 Series
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      DiamondClean 9000 Series

      Elektrikli Diş Fırçası Özel Tasarım

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      Zahmetsiz beyaz gülüşler

      Sadece 3 günde daha beyaz dişler*

      • Sonicare uygulaması ilerleme durumunu takip eder
      • Dahili basınç sensörü
      • Akıllı fırça başlığı algılaması
      • 4 mod, 3 yoğunluk
      • Seyahat Çantası
      Plakları yok eder, diş etlerine zarar vermez

      Plakları yok eder, diş etlerine zarar vermez

      C3 Premium Plak Kontrolü fırça başlığı, tertemiz ve derinlemesine bir temizlik için tasarlanmıştır. Yumuşak, esnek kenarlar ve kıllar diş hatlarınızın etrafında mükemmel bir şekilde kıvrılarak size 4 kat daha fazla yüzey teması sağlar ve ulaşılması zor noktalara erişmenize yardımcı olur***

      Güçlü ve hassas bir temizlik için gelişmiş Sonicare teknolojisi

      Güçlü ve hassas bir temizlik için gelişmiş Sonicare teknolojisi

      Güçlü sonik titreşimler, dişleriniz arasında ve diş eti çizginiz boyunca plakla savaşan kabarcıkları yönlendirmek için dakika 62.000 kez hareket eder. Manuel diş fırçasından 10 kat daha fazla plağı giderir.

      kişiselleştirilmiş fırçalama deneyimi için 4 mod ve 3 yoğunluk ayarı

      kişiselleştirilmiş fırçalama deneyimi için 4 mod ve 3 yoğunluk ayarı

      4 fırçalama modundan birini seçin: Olağanüstü günlük temizlik için Temizlik modu, daha parlak bir gülümseme için Beyazlık+ modu, hassas ve etkili bir temizlik için Diş Eti Sağlığı modu ve canlı ve tertemiz bir gülümseme için Derin Temizlik+ modu. Düşükten yükseğe doğru üç yoğunluk ayarı, performansı artırmanıza veya hassas diş etlerine bakım yapmanıza olanak tanır.

      Yalnızca 3 günde daha beyaz dişler için yüzey lekelerini yok eder*

      Gelişmiş Sonicare teknolojisiyle daha parlak bir gülümseme elde edin. Parlatma kılları, gözle görülür derecede daha beyaz dişler için manuel diş fırçasına kıyasla yalnızca 3 günde %100'e varan oranda daha fazla lekeyi yok eder*.

      Üstün fırçalama deneyimi için şık tasarım

      DiamondClean 9000, stilinize uygun birinci sınıf, ergonomik fırçalama deneyimi için dikkat çekici ombre tasarımıyla sunulur. Tamamlayıcı renkteki ince, kompakt taşıma çantası gittiğiniz her yerde yanınızdadır.

      Basınç sensörü, çok fazla basınç uyguladığınızda sizi bilgilendirir

      Çok sert fırçaladığınızı fark etmeyebilirsiniz ancak DiamondClean 9000 diş fırçanız fark edecektir. Fazla sert fırçaladığınızda diş fırçası bir titreşim sesi çıkarır. Bu ses, fırça başlığınızın işini yapmasına izin vermeniz için bir uyarıdır.

      BrushSync sizin için en iyi modu otomatik olarak seçer

      Akıllı fırça başlıkları, mümkün olan en iyi temizlik için doğru modu ve yoğunluk ayarını kullanmanızı sağlar. C3 Premium Plak Kontrolü fırça başlığını kullanırken DiamondClean 9000 diş fırçanızın BrushSync teknolojisi, fırça başlığınızı otomatik olarak Temizlik+ modu ile senkronize ederek dişlerinizi beyazlatmaya yardımcı olur.

      Koçluk ve ilerleme raporları için Sonicare uygulaması

      DiamondClean 9000, diş hekimi kontrolleri arasında sağlıklı fırçalama alışkanlıklarını geliştirmek ve sürdürmek için ihtiyacınız olan rehberliği sağlar. Dahili akıllı sensörler, çok fazla basınç uyguladığınızda sizi bilgilendirir. Fırçalama deneyiminizi Sonicare uygulamasına bağlayarak takip ettiğinizde, Sonicare uygulaması kişiselleştirilmiş bir İlerleme Raporu ile zaman içinde ne kadar geliştiğinizi görüp doğru yolda kalmanıza yardımcı olur.

      Teknik Özellikler

      • Bağlantı

        Bluetooth® kablosuz teknoloji
        Bağlı fırça uygulaması

      • Güç

        Gerilim
        110-220 V

      • Teknik özellikler

        Pil
        Şarj edilebilir
        Çalışma süresi (doludan boşa)
        14 gün***
        Pil tipi
        Lityum İYON

      • Tasarım ve kaplama

        Renk
        İpeksi Pembeden Beyaza Geçişli

      • Servis

        Garanti
        2 yıllık sınırlı garanti

      • Uyumluluk

        Android uyumluluğu
        • Android telefonlar
        • Bluetooth 4.0 özellikli tabletler
        iOS uyumluluğu
        • iPad 3. Nesil veya üstü
        • iPhone 4S veya üstü
        • iOS7 veya üstü
        • iOS7 işletim sistemli

      • Kullanım kolaylığı

        Gövde
        İnce, ergonomik tasarım
        Gövde uyumluluğu
        Kolay takılabilir fırça başlıkları
        Değiştirme hatırlatıcısı
        • Daima en iyi sonuçları sağlamak için
        • hatırlatıcı simgesi yanar

      • Dahil olan ürünler

        Gövde
        1 DiamondClean 9000
        Seyahat çantası
        1
        Fırça başlıkları
        1 C3 Premium Plak Kontrolü
        Şarj cihazı tabanı ve şarj diski
        1

      • Temizleme performansı

        Performans
        10 kata kadar daha fazla plağı yok eder*
        Zamanlayıcı
        BrushPacer ve SmarTimer
        Basınç geri bildirimi
        Kullanıcıyı uyaran gövde titreşimi

      • Modlar

        Temizleme
        Olağanüstü günlük temizlik için
        3 yoğunluk
        • Yüksek
        • Orta
        • Düşük
        Derin Temizlik+
        Canlı ve tertemiz bir gülümseme için
        Diş Eti Sağlığı
        Azı dişlerine özel ilgi gösterir
        Beyazlık+
        Yüzey lekelerini yok etmek içindir

      • Akıllı sensör teknolojisi

        BrushSync Değiştirme Hatırlatıcısı
        • Diş fırçası başlıklarınızı ne zaman
        • değiştirmeniz gerektiğini her zaman bilin
        Basınç sensörü
        Dişler çok sert fırçalandığında uyarır

      Kutuda neler var?

      Kutudaki diğer öğeler

      • Sonicare fırça gövdesi 9000 Serisi
      • Plaklara Karşı Premium Koruma Fırça Başlığı (C3)
      • Şarj diski
      • Seyahat çantası

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      Yorumlar

      • Önde gelen beyazlatıcı bir diş macunu kullanılarak Beyazlık+ Modunda
      • * Manuel diş fırçasına kıyasla; gerçek sonuçlar değişebilir
      • ** DiamondClean fırça başlığına kıyasla
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