Kutudaki diğer öğeler
- Sonicare fırça gövdesi 9000 Serisi
- Plaklara Karşı Premium Koruma Fırça Başlığı (C3)
- Şarj diski
- USB Şarjlı Taşıma Çantası
Zahmetsiz beyaz gülüşler
Daha beyaz dişler ve ağız sağlığı için gelişmiş Sonicare teknolojisiyle her güne şık bir başlangıç yapın. Fırçalama takip özelliği sunan bağlı bir uygulamayla diş etlerine karşı hassastır. Kişiselleştirilmiş fırçalama deneyimi için 4 mod ve 3 yoğunluk seviyesi arasından seçim yapın. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Zahmetsiz beyaz gülüşler
Daha beyaz dişler ve ağız sağlığı için gelişmiş Sonicare teknolojisiyle her güne şık bir başlangıç yapın. Fırçalama takip özelliği sunan bağlı bir uygulamayla diş etlerine karşı hassastır. Kişiselleştirilmiş fırçalama deneyimi için 4 mod ve 3 yoğunluk seviyesi arasından seçim yapın. Tüm faydaları görün
Zahmetsiz beyaz gülüşler
Daha beyaz dişler ve ağız sağlığı için gelişmiş Sonicare teknolojisiyle her güne şık bir başlangıç yapın. Fırçalama takip özelliği sunan bağlı bir uygulamayla diş etlerine karşı hassastır. Kişiselleştirilmiş fırçalama deneyimi için 4 mod ve 3 yoğunluk seviyesi arasından seçim yapın. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Zahmetsiz beyaz gülüşler
Daha beyaz dişler ve ağız sağlığı için gelişmiş Sonicare teknolojisiyle her güne şık bir başlangıç yapın. Fırçalama takip özelliği sunan bağlı bir uygulamayla diş etlerine karşı hassastır. Kişiselleştirilmiş fırçalama deneyimi için 4 mod ve 3 yoğunluk seviyesi arasından seçim yapın. Tüm faydaları görün
Elektrikli Diş Fırçası
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Gelişmiş Sonicare teknolojisiyle daha parlak bir gülümseme elde edin. Parlatma kılları, gözle görülür derecede daha beyaz dişler için manuel diş fırçasına kıyasla yalnızca 3 günde %100'e varan oranda daha fazla lekeyi yok eder*.
C3 Premium Plak Kontrolü fırça başlığı, tertemiz ve derinlemesine bir temizlik için tasarlanmıştır. Yumuşak, esnek kenarlar ve kıllar diş hatlarınızın etrafında mükemmel bir şekilde kıvrılarak size 4 kat daha fazla yüzey teması sağlar ve ulaşılması zor noktalara erişmenize yardımcı olur***
DiamondClean 9000, stilinize uygun birinci sınıf, ergonomik fırçalama deneyimi için dikkat çekici ombre tasarımıyla sunulur. Tamamlayıcı renkteki ince, kompakt taşıma çantası gittiğiniz her yerde yanınızdadır.
Güçlü sonik titreşimler, dişleriniz arasında ve diş eti çizginiz boyunca plakla savaşan kabarcıkları yönlendirmek için dakika 62.000 kez hareket eder. Manuel diş fırçasından 10 kat daha fazla plağı giderir.
4 fırçalama modundan birini seçin: Olağanüstü günlük temizlik için Temizlik modu, daha parlak bir gülümseme için Beyazlık+ modu, hassas ve etkili bir temizlik için Diş Eti Sağlığı modu ve canlı ve tertemiz bir gülümseme için Derin Temizlik+ modu. Düşükten yükseğe doğru üç yoğunluk ayarı, performansı artırmanıza veya hassas diş etlerine bakım yapmanıza olanak tanır.
Çok sert fırçaladığınızı fark etmeyebilirsiniz ancak DiamondClean 9000 diş fırçanız fark edecektir. Fazla sert fırçaladığınızda diş fırçası bir titreşim sesi çıkarır. Bu ses, fırça başlığınızın işini yapmasına izin vermeniz için bir uyarıdır.
Akıllı fırça başlıkları, mümkün olan en iyi temizlik için doğru modu ve yoğunluk ayarını kullanmanızı sağlar. C3 Premium Plak Kontrolü fırça başlığını kullanırken DiamondClean 9000 diş fırçanızın BrushSync teknolojisi, fırça başlığınızı otomatik olarak Beyazlık+ modu ile senkronize ederek dişlerinizi beyazlatmaya yardımcı olur.
DiamondClean 9000, diş hekimi kontrolleri arasında sağlıklı fırçalama alışkanlıklarını geliştirmek ve sürdürmek için ihtiyacınız olan rehberliği sağlar. Dahili akıllı sensörler, çok fazla basınç uyguladığınızda sizi bilgilendirir. Fırçalama deneyiminizi Sonicare uygulamasına bağlayarak takip ettiğinizde, Sonicare uygulaması kişiselleştirilmiş bir İlerleme Raporu ile zaman içinde ne kadar geliştiğinizi görüp doğru yolda kalmanıza yardımcı olur.
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Modlar
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