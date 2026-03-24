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7000 Serisi Airfryer XXL Connected

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7000 SerisiAirfryer XXL Connected

HD9875/90

7000 Serisi Airfryer XXL Connected

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Kılavuzlar ve Belgeler

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF dosya, 206 kB
  • 24 March 2026

User Manual Airfryer HD9875

  • PDF dosya, 16 MB
  • 13 March 2026

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