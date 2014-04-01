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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
GC9682/80
Yanık riski yok
Evet
Isı ayarı gerekmez
Evet
Basınç
Maksimum 8 bar
Şok buhar
En fazla 600 g
Çıkarılabilir su haznesi
Evet
Su haznesi kapasitesi
1800 ml
Taşıma kilidi
Taşınabilirlik ve güvenlik için
Ütü ağırlığı
0,8 kg
Kireç önleme ve temizleme
Easy De-Calc Plus
Otomatik kapanma
Evet
|Siklonik buhar bölmesi
|
|Yanık riski yok
|
|Isı ayarı gerekmez
|
|OptimalTEMP teknolojisi
|
|Sessiz buhar teknolojisi
|
|Akıllı Kontrol İşlemcisi
|
|DynamiQ
|
|Sürekli buhar
|
|Güç
|
|Basınç
|
|Kullanıma hazır
|
|Şok buhar
|
|Dikey buhar
|
|Gerilim
|
|Tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde güvenle kullanılabilir
|
|Taban kayma performansı
|
|Taban adı
|
|Su haznesi kapasitesi
|
|Çıkarılabilir su haznesi
|
|Hortum uzunluğu
|
|Düşük su seviyesi uyarısı
|
|Güç kablosu uzunluğu
|
|Hassas buhar ucu
|
|Kullanıma hazır
|
|Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz
|
|Otomatik kapanma
|
|Çizilmeye karşı dayanıklı taban
|
|Musluk suyu kullanılabilir
|
|Kireç önleme ve temizleme
|
|Kireç temizleme hatırlatıcısı
|
|Taşıma kilidi
|
|Hortum saklama
|
|Ekstra koruma için eldiven
|
|Ambalaj boyutları (GxYxU)
|
|Ürün boyutları (GxYxU)
|
|Ambalajla birlikte toplam ağırlık
|
|Ütü ağırlığı
|
|Ütü + taban ağırlığı
|
|2 yıl uluslararası garanti
|
|Enerji tasarrufu modu
|
|Enerji tasarrufu*
|
|Ürün ambalajı
|
|Kullanım kılavuzu
|
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