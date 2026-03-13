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PerfectCare Elite Plus Buhar kazanlı ütü

Üretimden kaldırıldı

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PerfectCare Elite PlusBuhar kazanlı ütü

GC9682/80

PerfectCare Elite Plus Buhar kazanlı ütü

Üretimden kaldırıldı

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Kılavuzlar ve Belgeler

UK Declaration of Conformity

  • PDF dosya, 495.8 kB
  • 13 March 2026

Eco passport Philips PerfectCare Elite Plus Steam generator iron - English (US)

  • PDF dosya, 206.2 kB
  • 13 March 2026

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