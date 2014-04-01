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      PerfectCare Elite Plus

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      Dünyanın en hızlı ve en güçlü ütüsü* akıllı otomatik buhar ve sıfır yanma riski ile artık daha akıllı.

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 3.549,99 TL
      *Nisan 2017'de en çok satan 10 buhar kazanlı ütüyle, buhar hızı (standart IEC60311) bakımından kıyaslanarak test edilmiştir.

      PerfectCare Elite Plus

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      • Giysilerinizde sıfır yanma riski
      • OptimalTEMP teknolojisi ile sıcaklık ayarı gerekmeden kottan ipekli kumaşlara kadar tüm kumaşları ütüleyin.
      • Daha hızlı ve konforlu ütüleme deneyimi için DynamiQ sensör ile akıllı otomatik buhar.
      • En hızlı ve en mükemmel sonuçlar için dünyanın en güçlü ütüsü*.
      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 3.549,99 TL

      • Önemli özellikler

        • Yanık riski yok

          Evet

        • Isı ayarı gerekmez

          Evet

        • Basınç

          Maksimum 8 bar

        • Şok buhar

          En fazla 600  g

        • Çıkarılabilir su haznesi

          Evet

        • Su haznesi kapasitesi

          1800  ml

        • Taşıma kilidi

          Taşınabilirlik ve güvenlik için

        • Ütü ağırlığı

          0,8  kg

        • Kireç önleme ve temizleme

          Easy De-Calc Plus

        • Otomatik kapanma

          Evet

      • Teknik özellikler

        Teknoloji
        Teknoloji
        Siklonik buhar bölmesi
        • Evet
        Yanık riski yok
        • Evet
        Isı ayarı gerekmez
        • Evet
        OptimalTEMP teknolojisi
        • Evet
        Sessiz buhar teknolojisi
        • Evet
        Akıllı Kontrol İşlemcisi
        • Evet
        DynamiQ
        • Evet
        Hızlı kırışıklık giderme
        Hızlı kırışıklık giderme
        Sürekli buhar
        • En fazla 165 g/dk
        Güç
        • Maksimum 2700 W
        Basınç
        • Maksimum 8 bar
        Kullanıma hazır
        • 2 dk
        Şok buhar
        • En fazla 600 g
        Dikey buhar
        • Evet
        Gerilim
        • 220-240 volt
        Kullanım kolaylığı
        Kullanım kolaylığı
        Tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde güvenle kullanılabilir
        • İpek gibi hassas kumaşlarda bile
        Taban kayma performansı
        • 5 yıldız
        Taban adı
        • T-ionicGlide
        Su haznesi kapasitesi
        • 1800 ml
        Çıkarılabilir su haznesi
        • Evet
        Hortum uzunluğu
        • 1,9 m
        Düşük su seviyesi uyarısı
        • Evet
        Güç kablosu uzunluğu
        • 2 m
        Hassas buhar ucu
        • Evet
        Kullanıma hazır
        • Ses göstergesi
        Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz
        • Evet
        Otomatik kapanma
        • Evet
        Çizilmeye karşı dayanıklı taban
        • 5 yıldız
        Musluk suyu kullanılabilir
        • Evet
        Kireç yönetimi
        Kireç yönetimi
        Kireç önleme ve temizleme
        • Easy De-Calc Plus
        Kireç temizleme hatırlatıcısı
        • Işık
        Saklama
        Saklama
        Taşıma kilidi
        • Taşınabilirlik ve güvenlik için
        Hortum saklama
        • Hortum saklama bölmesi
        Dahili aksesuarlar
        Dahili aksesuarlar
        Ekstra koruma için eldiven
        • Evet
        Boyut ve ağırlık
        Boyut ve ağırlık
        Ambalaj boyutları (GxYxU)
        • 31 x 35 x 51 cm
        Ürün boyutları (GxYxU)
        • 23,3 x 28,5 x 45,3 cm
        Ambalajla birlikte toplam ağırlık
        • 7,4 kg
        Ütü ağırlığı
        • 0,8 kg
        Ütü + taban ağırlığı
        • 5,1 kg
        Garanti
        Garanti
        2 yıl uluslararası garanti
        • Evet
        Çevre dostu
        Çevre dostu
        Enerji tasarrufu modu
        • Evet
        Enerji tasarrufu*
        • 50 %
        Ürün ambalajı
        • %100 geri dönüştürülebilir
        Kullanım kılavuzu
        • %100 geri dönüşümlü kağıt

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      Sızıntı (1)
      Performans (1)
      Cihaz (3)
      Gösterge Lambaları (1)
      Diğer hatalar (1)
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