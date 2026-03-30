2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
FY3446/30
2000 ve 3000 Serisi ile uyumludur
Kutu içeriği: 1 filtre
6 ay kullanım ömrü
Orijinal Philips filtresi
Philips 2000 ve 3000 Serisi HU2716, HU2718, HU3916, HU3918 hava nemlendiriciler için yedek filtreler. Hava nemlendiricinizin modelini cihazın altında bulabilirsiniz.
Filtreler, 6 aya kadar(1) optimum filtre performansı sunarak değiştirme zahmetini ve maliyetini azaltır
Orijinal Philips filtreler, cihazınıza mükemmel uyum sağlayan bir tasarıma sahiptir. Optimum performans için her zaman Philips filtre kullanın.
Yorumlar
(1)Ortalama bir hesaptır. Filtrenin kullanım ömrü hava kalitesine ve kullanıma bağlıdır.
(2)Bakterilerin yayılmasını azaltmak için ek teknoloji içermeyen standart ultrasonik nemlendirme modülleriyle karşılaştırıldığında, bağımsız bir laboratuvar tarafından test edilmiştir.