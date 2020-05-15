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Tüm seriler

  • Standard Product Photo Philips 2000 Series Air humidifier
  • Main in-use photograph Philips 2000 Series Air humidifier HU2718/10
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • FY3446_30_HU3918_10_ABM_Print_CMYK.tif
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • HU2718_3500x1969 px_Powerful and even moisture distribution.tif
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_PIS
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • Standard Product Photo Philips 2000 Series Air humidifier
  • Main in-use photograph Philips 2000 Series Air humidifier HU2718/10
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • FY3446_30_HU3918_10_ABM_Print_CMYK.tif
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • HU2718_3500x1969 px_Powerful and even moisture distribution.tif
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_PIS
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit

2000 SerisiHava nemlendirici

HU2718/10

Farkı içinize çekin

Evinizi rahat ve temiz havayla doldurun. NanoCloud teknolojisi, havayı beyaz toz veya ıslak noktalar olmadan ve %99'a kadar daha az bakteri ile nemlendirir (1). Akıllı sensörler ve dengeli hava dağıtımı, odanızın her yerinde ideal nem sağlar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Kuru havayı nemlendirir ve otomatik olarak ayarlar

Farkı içinize çekin

  • 32 m²'ye kadar olan odaları nemlendirir

  • 200 ml/sa nemlendirme hızı

  • %99'a kadar daha az bakteri

  • Otomatik nem ayarları

NanoCloud teknolojisi ile %99'a kadar daha az bakteri (1)

NanoCloud teknolojisi ile %99'a kadar daha az bakteri (1)

Benzersiz NanoCloud teknolojisi doğal buharlaşmadan faydalanarak saf su buharı yayar. NanoCloud'un ultra ince sisi gözle görünmez ve bakterilerin veya kalıntıların standart ultrasonik nemlendiricilere kıyasla %99'a kadar daha az bakteriye sahip bu nemlendirilmiş havada taşınması son derece zordur. (1)

32 m²'ye kadar olan odalarda etkilidir (3)

32 m²'ye kadar olan odalarda etkilidir (3)

3 fan hızı ve otomatik ayarlar, seçtiğiniz performansı ve konforu sağlar. 200 ml/sa oranına varan çıktı ile 32 m²'ye kadar olan tüm odalarda etkili bir şekilde nemlendirme sağlar. (2,3)

Odanızın tamamında eşit, etkili hava dolaşımı

Odanızın tamamında eşit, etkili hava dolaşımı

360 derece dönen difüzör, nemlendirilmiş havayı tüm odaya eşit şekilde dağıtır. Ultra ince NanoCloud buharı, bir adım daha ileri giderek özellikle daha geniş odalarda etkili nemlendirme için aşırı doygunluğu önler.

Teknik Özellikler

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Parça ve Aksesuarlar

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Yasal Uyarılar

  1. (1) Bakterilerin yayılmasını azaltmak için ek teknoloji içermeyen standart ultrasonik nemlendirici modülleriyle karşılaştırılarak, bağımsız bir laboratuvar tarafından test edilmiştir

  2. (2) Üçüncü taraf bir laboratuvarda GB/T 23332-2018 standartlarına göre test edilmiştir. Başlangıç sıcaklığı 23±2°C ve bağıl nem %30±2'dir

  3. (3) Üçüncü taraf bir laboratuvarda GB/T 23332-2018 standartlarına göre test edilen nemlendirme performansına istinaden AHAM HU-1-2016 madde 7.3 kullanılarak hesaplanmıştır

  4. (4) Mobilya üzerinde mineral birikmesi, DIN 44973, IUTA e.V. uyarınca 3 saat boyunca üçüncü taraf bir laboratuvar tarafından test edilmiştir.

  5. (5) Üçüncü taraf bir laboratuvarda GB 21551.3-2010 standartlarına göre test edilmiştir. Ozon, TVOC, PM10 ve UV yoğunluğu sınırın altındadır.

  6. (6) 130 ml/sa nemlendirme hızıyla birinci hızda çalışan 2 L tam su haznesi baz alınarak hesaplanmıştır.