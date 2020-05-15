Farkı içinize çekin

Evinizi rahat ve temiz havayla doldurun. NanoCloud teknolojisi, havayı beyaz toz veya ıslak noktalar olmadan ve %99'a kadar daha az bakteri ile nemlendirir (1). Akıllı sensörler ve dengeli hava dağıtımı, odanızın her yerinde ideal nem sağlar.