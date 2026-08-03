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Nemlendirici 2000 ve 3000 Serisi Nemlendirme filtresi

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Nemlendirici 2000 ve 3000 SerisiNemlendirme filtresi

FY3446/30

Nemlendirici 2000 ve 3000 Serisi Nemlendirme filtresi

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Kılavuzlar ve Belgeler

Orijinal Philips nemlendirme filtresi, cihazınıza mükemmel uyum sağlayarak sürekli yüksek performans sağlar. NanoCloud teknolojisini kullanarak görünmez buhar salınımı yapar ve %99'a kadar daha az bakteri yayılımıyla havayı nemlendirir.(1)

  • PDF dosya
  • 3 August 2026

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