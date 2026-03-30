2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
CC12/50
X9002/30
XP9402/31
S9985/35R1
SP9883/35R1
S8692/35
2'li paket
6 aya kadar hijyenik tıraş
Hızlı Temizlik Podu ile uyumlu
Aktif yağlayıcılarla zenginleştirilmiş formül, tıraş başlıklarınızı sürtünme ve aşınmaya karşı koruyarak tıraş makinenizin daha uzun süre en iyi şekilde çalışmasını sağlar.
Temizleme kartuşunun özel kokusu, ferahlatıcıdır ve temiz tıraş hissi verir.
Tamamen alkolsüz olan temizleme sıvısı, cilde zarar vermez ve cildi tahriş olmaya karşı korumak üzere tasarlanmıştır.
Yorumlar
1 dakikalık kullanımdan sonra laboratuvar koşullarında üçüncü taraf bir test kuruluşunun gerçekleştirdiği testin sonuçları. Kartuş, Staphylococcus Aureus bakterisi ve Candida Albicans mantarının büyümesini etkili bir şekilde önleyebilir. Staphylococcus Aureus'un büyümesini önleme oranı %99,9'dur.