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  • Her gün hijyenik tıraşın keyfini çıkarın
  • Her gün hijyenik tıraşın keyfini çıkarın
  • Her gün hijyenik tıraşın keyfini çıkarın
  • Her gün hijyenik tıraşın keyfini çıkarın
  • Her gün hijyenik tıraşın keyfini çıkarın
  • Her gün hijyenik tıraşın keyfini çıkarın
  • Her gün hijyenik tıraşın keyfini çıkarın
  • Her gün hijyenik tıraşın keyfini çıkarın
  • Her gün hijyenik tıraşın keyfini çıkarın
  • Her gün hijyenik tıraşın keyfini çıkarın

Hızlı Temizlik Podu Kartuşu

CC12/50

Her gün hijyenik tıraşın keyfini çıkarın
Her tıraştan sonra Hızlı Temizleme Podunu kullanıp kesilen tüyleri etkili şekilde temizleyerek tıraş makinenizin yeni gibi kalmasını sağlayabilirsiniz. Yalnızca suyla yıkamaya kıyasla tıraş makinenizi 10 kat daha temiz durumda tutar*.
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Suyla temizlemekten 10 kat daha etkilidir*

Her gün hijyenik tıraşın keyfini çıkarın

  • 2'li paket

  • 6 aya kadar hijyenik tıraş

  • Hızlı Temizlik Podu ile uyumlu

Yağlayıcılar, tıraş makinenizden en iyi performansı almanızı sağlar

Yağlayıcılar, tıraş makinenizden en iyi performansı almanızı sağlar

Aktif yağlayıcılarla zenginleştirilmiş formül, tıraş başlıklarınızı sürtünme ve aşınmaya karşı koruyarak tıraş makinenizin daha uzun süre en iyi şekilde çalışmasını sağlar.

Temiz tıraş hissi için ferahlatıcı koku

Temiz tıraş hissi için ferahlatıcı koku

Temizleme kartuşunun özel kokusu, ferahlatıcıdır ve temiz tıraş hissi verir.

Tamamen alkolsüz

Tamamen alkolsüz

Tamamen alkolsüz olan temizleme sıvısı, cilde zarar vermez ve cildi tahriş olmaya karşı korumak üzere tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. 1 dakikalık kullanımdan sonra laboratuvar koşullarında üçüncü taraf bir test kuruluşunun gerçekleştirdiği testin sonuçları. Kartuş, Staphylococcus Aureus bakterisi ve Candida Albicans mantarının büyümesini etkili bir şekilde önleyebilir. Staphylococcus Aureus'un büyümesini önleme oranı %99,9'dur.