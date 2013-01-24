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    Hızlı Temizlik Podu Kartuşu

    CC12/50
    Genel Derecelendirme / 5
    • Her gün hijyenik tıraşın keyfini çıkarın Her gün hijyenik tıraşın keyfini çıkarın Her gün hijyenik tıraşın keyfini çıkarın
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      Hızlı Temizlik Podu Kartuşu

      CC12/50
      Genel Derecelendirme / 5

      Her gün hijyenik tıraşın keyfini çıkarın

      Her tıraştan sonra Hızlı Temizleme Podunu kullanıp kesilen tüyleri etkili şekilde temizleyerek tıraş makinenizin yeni gibi kalmasını sağlayabilirsiniz. Yalnızca suyla yıkamaya kıyasla tıraş makinenizi 10 kat daha temiz durumda tutar*. Tüm faydaları görün

      Hızlı Temizlik Podu Kartuşu

      Her gün hijyenik tıraşın keyfini çıkarın

      Her tıraştan sonra Hızlı Temizleme Podunu kullanıp kesilen tüyleri etkili şekilde temizleyerek tıraş makinenizin yeni gibi kalmasını sağlayabilirsiniz. Yalnızca suyla yıkamaya kıyasla tıraş makinenizi 10 kat daha temiz durumda tutar*. Tüm faydaları görün

      Her gün hijyenik tıraşın keyfini çıkarın

      Her tıraştan sonra Hızlı Temizleme Podunu kullanıp kesilen tüyleri etkili şekilde temizleyerek tıraş makinenizin yeni gibi kalmasını sağlayabilirsiniz. Yalnızca suyla yıkamaya kıyasla tıraş makinenizi 10 kat daha temiz durumda tutar*. Tüm faydaları görün

      Hızlı Temizlik Podu Kartuşu

      Her gün hijyenik tıraşın keyfini çıkarın

      Her tıraştan sonra Hızlı Temizleme Podunu kullanıp kesilen tüyleri etkili şekilde temizleyerek tıraş makinenizin yeni gibi kalmasını sağlayabilirsiniz. Yalnızca suyla yıkamaya kıyasla tıraş makinenizi 10 kat daha temiz durumda tutar*. Tüm faydaları görün

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        Hızlı Temizlik Podu Kartuşu

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Her gün hijyenik tıraşın keyfini çıkarın

        Suyla temizlemekten 10 kat daha etkilidir*

        • 2'li paket
        • 6 aya kadar hijyenik tıraş
        • Hızlı Temizlik Podu ile uyumlu
        Philips'in özel hijyenik formülü + çok ızgaralı filtre

        Philips'in özel hijyenik formülü + çok ızgaralı filtre

        Philips'in özel hijyenik formülü, çok ızgaralı filtre ile bir araya gelerek kesilen kılları etkili bir şekilde giderir ve tıraş makinenizi sadece su kullanımına göre 10 kat daha iyi temizler*

        Yağlayıcılar, tıraş makinenizden en iyi performansı almanızı sağlar

        Yağlayıcılar, tıraş makinenizden en iyi performansı almanızı sağlar

        Aktif yağlayıcılarla zenginleştirilmiş formül, tıraş başlıklarınızı sürtünme ve aşınmaya karşı koruyarak tıraş makinenizin daha uzun süre en iyi şekilde çalışmasını sağlar.

        Temiz tıraş hissi için ferahlatıcı koku

        Temiz tıraş hissi için ferahlatıcı koku

        Temizleme kartuşunun özel kokusu, ferahlatıcıdır ve temiz tıraş hissi verir.

        Tamamen alkolsüz

        Tamamen alkolsüz

        Tamamen alkolsüz olan temizleme sıvısı, cilde zarar vermez ve cildi tahriş olmaya karşı korumak üzere tasarlanmıştır.

        Bir kartuş üç aya kadar etkilidir

        Bir kartuş üç aya kadar etkilidir

        Her bir Philips temizleme kartuşu, günlük kullanımda yaklaşık 30 temizleme döngüsü için ve haftalık kullanımda üç aya kadar etkilidir. Bu, tam bir mevsim boyunca temiz ve hijyenik tıraş sağlar.

        6 aya kadar hijyenik tıraş sağlar

        6 aya kadar hijyenik tıraş sağlar

        Bu 2'li kartuş paketiyle 6 aya kadar temiz tıraşın keyfini çıkarın.

        Hızlı Temizlik Podu uyumluluğu

        Hızlı Temizlik Podu uyumluluğu

        Kartuş, Philips Hızlı Temizlik Podu ile uyumludur.

        Teknik Özellikler

        • Dahil olanlar

          Kartuş
          2 adet

        • Kapasite

          Kartuş
          2x 5,41 fl oz / 2x 160 ml

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            • kartuşta temizleme sıvısı ve su kullanımından sonra kalan tıraş kirleri karşılaştırıldığında
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