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Her gün hijyenik tıraşın keyfini çıkarın
Her tıraştan sonra Hızlı Temizleme Podunu kullanıp kesilen tüyleri etkili şekilde temizleyerek tıraş makinenizin yeni gibi kalmasını sağlayabilirsiniz. Yalnızca suyla yıkamaya kıyasla tıraş makinenizi 10 kat daha temiz durumda tutar*. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her gün hijyenik tıraşın keyfini çıkarın
Her tıraştan sonra Hızlı Temizleme Podunu kullanıp kesilen tüyleri etkili şekilde temizleyerek tıraş makinenizin yeni gibi kalmasını sağlayabilirsiniz. Yalnızca suyla yıkamaya kıyasla tıraş makinenizi 10 kat daha temiz durumda tutar*. Tüm faydaları görün
Her gün hijyenik tıraşın keyfini çıkarın
Her tıraştan sonra Hızlı Temizleme Podunu kullanıp kesilen tüyleri etkili şekilde temizleyerek tıraş makinenizin yeni gibi kalmasını sağlayabilirsiniz. Yalnızca suyla yıkamaya kıyasla tıraş makinenizi 10 kat daha temiz durumda tutar*. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her gün hijyenik tıraşın keyfini çıkarın
Her tıraştan sonra Hızlı Temizleme Podunu kullanıp kesilen tüyleri etkili şekilde temizleyerek tıraş makinenizin yeni gibi kalmasını sağlayabilirsiniz. Yalnızca suyla yıkamaya kıyasla tıraş makinenizi 10 kat daha temiz durumda tutar*. Tüm faydaları görün
Hızlı Temizlik Podu Kartuşu
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Philips'in özel hijyenik formülü, çok ızgaralı filtre ile bir araya gelerek kesilen kılları etkili bir şekilde giderir ve tıraş makinenizi sadece su kullanımına göre 10 kat daha iyi temizler*
Aktif yağlayıcılarla zenginleştirilmiş formül, tıraş başlıklarınızı sürtünme ve aşınmaya karşı koruyarak tıraş makinenizin daha uzun süre en iyi şekilde çalışmasını sağlar.
Temizleme kartuşunun özel kokusu, ferahlatıcıdır ve temiz tıraş hissi verir.
Tamamen alkolsüz olan temizleme sıvısı, cilde zarar vermez ve cildi tahriş olmaya karşı korumak üzere tasarlanmıştır.
Her bir Philips temizleme kartuşu, günlük kullanımda yaklaşık 30 temizleme döngüsü için ve haftalık kullanımda üç aya kadar etkilidir. Bu, tam bir mevsim boyunca temiz ve hijyenik tıraş sağlar.
Bu 2'li kartuş paketiyle 6 aya kadar temiz tıraşın keyfini çıkarın.
Kartuş, Philips Hızlı Temizlik Podu ile uyumludur.