Her gün hijyenik tıraşın keyfini çıkarın

Her tıraştan sonra Hızlı Temizleme Podunu kullanıp kesilen tüyleri etkili şekilde temizleyerek tıraş makinenizin yeni gibi kalmasını sağlayabilirsiniz. Yalnızca suyla yıkamaya kıyasla tıraş makinenizi 10 kat daha temiz durumda tutar*.