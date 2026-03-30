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  • Mükemmel yakın tıraş ve cilt konforu
  • Mükemmel yakın tıraş ve cilt konforu
  • Mükemmel yakın tıraş ve cilt konforu
  • Mükemmel yakın tıraş ve cilt konforu
  • Mükemmel yakın tıraş ve cilt konforu
  • Mükemmel yakın tıraş ve cilt konforu
  • Mükemmel yakın tıraş ve cilt konforu
  • Mükemmel yakın tıraş ve cilt konforu
  • Mükemmel yakın tıraş ve cilt konforu
  • Mükemmel yakın tıraş ve cilt konforu
  • Mükemmel yakın tıraş ve cilt konforu
  • Mükemmel yakın tıraş ve cilt konforu
  • Mükemmel yakın tıraş ve cilt konforu
  • Mükemmel yakın tıraş ve cilt konforu
  • Mükemmel yakın tıraş ve cilt konforu
  • Mükemmel yakın tıraş ve cilt konforu
  • Mükemmel yakın tıraş ve cilt konforu
  • Mükemmel yakın tıraş ve cilt konforu
  • Mükemmel yakın tıraş ve cilt konforu
  • Mükemmel yakın tıraş ve cilt konforu
  • Mükemmel yakın tıraş ve cilt konforu
  • Mükemmel yakın tıraş ve cilt konforu
  • Mükemmel yakın tıraş ve cilt konforu
  • Mükemmel yakın tıraş ve cilt konforu

i9000SkinIQ ile Islak ve Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi

X9002/30

Mükemmel yakın tıraş ve cilt konforu
Philips i9000, Üç Aşamalı Kaldır ve Kes sistemi ve 360° Esnek kompakt başlıklarıyla tıraş edilmesi zor bölgelerde bile cilt seviyesinde tıraş sağlar. Yapay zeka destekli SkinIQ teknolojisi, cildinizi algılayıp uyum sağlayarak üstün rahatlık ve hassasiyet sunar.
Tüm avantajları görüntüleyin

SkinIQ Teknolojisi ile

Mükemmel yakın tıraş ve cilt konforu

  • Üç Aşamalı Kaldır ve Kes Teknolojisi

  • Çift Katmanlı Hassas Çelik Bıçaklar

  • 360° Hassas Esnek Başlık

  • Basınç Koruma Sensörü

  • 5 Yıl Garanti***

Cilt seviyesinde yakın tıraş, uzun süreli sonuçlar

Cilt seviyesinde yakın tıraş, uzun süreli sonuçlar

Patentli Üç Aşamalı Kaldır ve Kes tıraş sistemimiz, kılları kökünden nazikçe kaldırarak cilt seviyesinde 0,00 mm'ye kadar hassas bir şekilde keser ve uzun süreli yakın tıraş hissi sağlar, üstelik cildinizi kesmeden.

Tıraş edilmesi en zor bölgelerde bile hassasiyet

Tıraş edilmesi en zor bölgelerde bile hassasiyet

Tamamen esnek ve daha küçük, kompakt başlıklar, cildi geren yapıları sayesinde yüzünüzün her kıvrımına dinamik olarak uyum sağlar. Bu da boyundaki ve burnun altındaki zorlu kılları yakalamak için %20 daha fazla hassasiyetle* kesintisiz cilt teması sağlar. Yüzünüzün her noktasında hassasiyet.

1, 3 veya 7 günlük sakalda bile her geçişte etkili

1, 3 veya 7 günlük sakalda bile her geçişte etkili

360° dönebilen Çift Katmanlı Hassas Çelik bıçaklarımız farklı yönlerde uzayan kılları yakalar. Dakikada 7 milyona kadar kesme hareketiyle 1, 3 veya 7 günlük sakalda bile etkili tıraş sağlar.

Teknik Özellikler

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  3. Satın alma tarihinden itibaren 90 gün içinde Philips.com.tr adresinden ürün kaydı yapıldığında geçerlidir.

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