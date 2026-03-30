2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
X9002/30
Üç Aşamalı Kaldır ve Kes Teknolojisi
Çift Katmanlı Hassas Çelik Bıçaklar
360° Hassas Esnek Başlık
Basınç Koruma Sensörü
5 Yıl Garanti***
Patentli Üç Aşamalı Kaldır ve Kes tıraş sistemimiz, kılları kökünden nazikçe kaldırarak cilt seviyesinde 0,00 mm'ye kadar hassas bir şekilde keser ve uzun süreli yakın tıraş hissi sağlar, üstelik cildinizi kesmeden.
Tamamen esnek ve daha küçük, kompakt başlıklar, cildi geren yapıları sayesinde yüzünüzün her kıvrımına dinamik olarak uyum sağlar. Bu da boyundaki ve burnun altındaki zorlu kılları yakalamak için %20 daha fazla hassasiyetle* kesintisiz cilt teması sağlar. Yüzünüzün her noktasında hassasiyet.
360° dönebilen Çift Katmanlı Hassas Çelik bıçaklarımız farklı yönlerde uzayan kılları yakalar. Dakikada 7 milyona kadar kesme hareketiyle 1, 3 veya 7 günlük sakalda bile etkili tıraş sağlar.
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