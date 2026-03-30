Tıraş edilmesi en zor bölgelerde bile hassasiyet

Tamamen esnek ve daha küçük, kompakt başlıklar, cildi geren yapıları sayesinde yüzünüzün her kıvrımına dinamik olarak uyum sağlar. Bu da boyundaki ve burnun altındaki zorlu kılları yakalamak için %20 daha fazla hassasiyetle* kesintisiz cilt teması sağlar. Yüzünüzün her noktasında hassasiyet.