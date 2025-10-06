2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üç Aşamalı Kaldır ve Kes Teknolojisi
NanoTech Çift Katmanlı Hassas Bıçaklar
360° Hassas Esnek Başlık
Aktif Basınç ve Hareket Yönlendirmesi
7 Yıl Garanti*****
Patentli Üç Aşamalı Kaldır ve Kes sistemimiz, kılları kökünden nazikçe kaldırarak, -0,08 mm'ye kadar kıl kökü seviyesinde hassas bir şekilde keser, üstelik cildinizi kesmeden. Gün boyu süren mükemmel yakın tıraş hissi sağlar.
Cildi geren şekillere sahip, tamamen esnek ve daha küçük boyutlu, kompakt başlıklar yüzünüzün her kıvrımına dinamik olarak uyum sağlar. Bu da boyundaki ve burnun altındaki zorlu kılları yakalamak için %20 daha fazla hassasiyetle** kesintisiz cilt teması sağlar. Yüzünüzün her noktasında hassasiyet.
Farklı yönlerde çıkan kılları yakalamak için tasarlanan 360° dönebilen NanoTech Çift Katmanlı Hassas bıçaklar 1, 3 veya 7 günlük sakallarda bile hassas verimlilik için dakikada 8 milyon kesme hareketiyle her bir geçişte %25 daha fazla kıl yakalar*.
Ödüller
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
HalukM
06/10/2025
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
çok memnunum
Yıllardır kalitesi ve performansını nesilden nesile devam ettiren bir model , çok memnunum 30 yıldır Philips kullanıyorum.
Avantajlar
şarj ve jilet kalitesi
Dezavantajlar
başka sitelerde çok daha ucuza satılıyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme i9000 Prestige Ultra XP9402/31 SkinIQ Pro ile Islak&Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme i9000 Prestige Ultra XP9402/31 SkinIQ Pro ile Islak&Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi için yapılmıştır
Philips 3000 Serisine kıyasla
önceki modele kıyasla
boncuksuz kaplamaya kıyasla
kartuştaki suya kıyasla
Satın alma tarihinden itibaren 90 gün içinde Philips.com.tr adresinden ürün kaydı yapıldığında geçerlidir.