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  • Gün boyu süren sıfır tıraş hissi, mükemmel cilt konforu
  • Gün boyu süren sıfır tıraş hissi, mükemmel cilt konforu
  • Gün boyu süren sıfır tıraş hissi, mükemmel cilt konforu
  • Gün boyu süren sıfır tıraş hissi, mükemmel cilt konforu
  • Gün boyu süren sıfır tıraş hissi, mükemmel cilt konforu
  • Gün boyu süren sıfır tıraş hissi, mükemmel cilt konforu
  • Gün boyu süren sıfır tıraş hissi, mükemmel cilt konforu
  • Gün boyu süren sıfır tıraş hissi, mükemmel cilt konforu
  • Gün boyu süren sıfır tıraş hissi, mükemmel cilt konforu
  • Gün boyu süren sıfır tıraş hissi, mükemmel cilt konforu
  • Gün boyu süren sıfır tıraş hissi, mükemmel cilt konforu
  • Gün boyu süren sıfır tıraş hissi, mükemmel cilt konforu
  • Gün boyu süren sıfır tıraş hissi, mükemmel cilt konforu
  • Gün boyu süren sıfır tıraş hissi, mükemmel cilt konforu
  • Gün boyu süren sıfır tıraş hissi, mükemmel cilt konforu
  • Gün boyu süren sıfır tıraş hissi, mükemmel cilt konforu
  • Gün boyu süren sıfır tıraş hissi, mükemmel cilt konforu
  • Gün boyu süren sıfır tıraş hissi, mükemmel cilt konforu
  • Gün boyu süren sıfır tıraş hissi, mükemmel cilt konforu
  • Gün boyu süren sıfır tıraş hissi, mükemmel cilt konforu
  • Gün boyu süren sıfır tıraş hissi, mükemmel cilt konforu
  • Gün boyu süren sıfır tıraş hissi, mükemmel cilt konforu
  • Gün boyu süren sıfır tıraş hissi, mükemmel cilt konforu
  • Gün boyu süren sıfır tıraş hissi, mükemmel cilt konforu

i9000 Prestige UltraSkinIQ Pro ile Islak&Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi

XP9402/31

5
| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

3 Ödüller

Gün boyu süren sıfır tıraş hissi, mükemmel cilt konforu
Philips i9000 Prestige Ultra, gün boyu süren sıfır tıraş hissi için sakalları kök seviyesinde kesen Üç Aşamalı Kaldır ve Kes sistemine sahip en yenilikçi tıraş makinemizdir, üstelik tıraş edilmesi zor bölgelerde bile etkidir. SkinIQ Pro şimdi üstün cilt konforu için 5 tıraş modu sunuyor.
Tüm avantajları görüntüleyin

SkinIQ Pro Teknolojisiyle

Gün boyu süren sıfır tıraş hissi, mükemmel cilt konforu

  • Üç Aşamalı Kaldır ve Kes Teknolojisi

  • NanoTech Çift Katmanlı Hassas Bıçaklar

  • 360° Hassas Esnek Başlık

  • Aktif Basınç ve Hareket Yönlendirmesi

  • 7 Yıl Garanti*****

Kıl kökü seviyesinde yakın tıraş, tüm gün süren sonuç

Kıl kökü seviyesinde yakın tıraş, tüm gün süren sonuç

Patentli Üç Aşamalı Kaldır ve Kes sistemimiz, kılları kökünden nazikçe kaldırarak, -0,08 mm'ye kadar kıl kökü seviyesinde hassas bir şekilde keser, üstelik cildinizi kesmeden. Gün boyu süren mükemmel yakın tıraş hissi sağlar.

Tıraş edilmesi en zor bölgelerde bile hassasiyet

Tıraş edilmesi en zor bölgelerde bile hassasiyet

Cildi geren şekillere sahip, tamamen esnek ve daha küçük boyutlu, kompakt başlıklar yüzünüzün her kıvrımına dinamik olarak uyum sağlar. Bu da boyundaki ve burnun altındaki zorlu kılları yakalamak için %20 daha fazla hassasiyetle** kesintisiz cilt teması sağlar. Yüzünüzün her noktasında hassasiyet.

1, 3 veya 7 günlük sakalda bile her geçişte etkili

1, 3 veya 7 günlük sakalda bile her geçişte etkili

Farklı yönlerde çıkan kılları yakalamak için tasarlanan 360° dönebilen NanoTech Çift Katmanlı Hassas bıçaklar 1, 3 veya 7 günlük sakallarda bile hassas verimlilik için dakikada 8 milyon kesme hareketiyle her bir geçişte %25 daha fazla kıl yakalar*.

Teknik Özellikler

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Parçalar veya aksesuarlara gidin

Parça ve Aksesuarlar

Ödüller

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Yorumlar

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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

06/10/2025

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

çok memnunum

Yıllardır kalitesi ve performansını nesilden nesile devam ettiren bir model , çok memnunum 30 yıldır Philips kullanıyorum.

Avantajlar

şarj ve jilet kalitesi

Dezavantajlar

başka sitelerde çok daha ucuza satılıyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme i9000 Prestige Ultra XP9402/31 SkinIQ Pro ile Islak&Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme i9000 Prestige Ultra XP9402/31 SkinIQ Pro ile Islak&Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Philips 3000 Serisine kıyasla

  2. önceki modele kıyasla

  3. boncuksuz kaplamaya kıyasla

  4. kartuştaki suya kıyasla

  5. Satın alma tarihinden itibaren 90 gün içinde Philips.com.tr adresinden ürün kaydı yapıldığında geçerlidir.