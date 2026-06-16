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5000 Serisi Saç Düzleştirici Düzleştirici
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BHS520/00
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Önemli bilgiler kılavuzu
Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)
Tümü (5)
Saç Şekillendiricimdeki ION fonksiyonu ne işe yarar?
Kullanımdan sonra kabloyu Philips Şekillendiricimin etrafına sarabilir miyim?
Philips saç şekillendiricim asbestos içeriyor mu?
Bukle yapmak veya düzleştirmek saçıma zarar verir mi?
Philips Saç Şekillendiricimi nasıl temizleyebilirim?
Philips saç düzleştiricimin cızırtı sesi çıkarması normal mi?
Philips Saç Şekillendiricim tuhaf bir koku yayıyor
Philips Düzleştiricim saçımı düzleştirmiyor
Philips Saç Şekillendiricim buhar çıkarıyor
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