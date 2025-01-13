2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
ThermoShield teknolojisi
%50 daha hızlı düzleştirme
Elektriklenmeyen parlak saçlar için iyonik bakım
Argan yağı katkılı plakalar
ThermoShield teknolojisi, saçlarınızı daha az ısı hasarıyla şekillendirmenize olanak verir. Sensörü sıcaklığı düzenleyerek saçınızın kökten uca eşit olarak hak ettiği mükemmel şekli almasını sağlar.
Düz plakalar düzleştiricinin saçınızda rahatça kaymasını sağlar, böylece şekillendirmeye daha az, aynı mükemmel sonucun keyfini çıkarmaya daha fazla zaman ayırabilirsiniz.
Bu güçlü iyonik sistem, her şekillendirmede iyonik bakım yaparak saçınızın parlaklığını artırır.Saçınıza bir santimetre küp başına milyonlarca negatif iyon yükleyerek statik elektriği ortadan kaldırır, saçınıza bakım yapar ve dış katmanını yumuşatır. Böylece canlı bir parlaklığa sahip elektriklenmeyen saçların keyfini çıkarabilirsiniz.
4.8
5 üzerinden
54
İncelemeler
94%
bu ürünü tavsiye ediyor
Faferkam
13/01/2025
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
İnanilmaz
Super urun super kalite saclarimda gozle gorulur canlilik ve parlaklir var. İyi ki varsin philips
Avantajlar
Saci besliyor hizli sekil veriyor sekil hemen bozulmuyor kalici
Dezavantajlar
Pahali
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 7000 Serisi Saç Düzleştirici BHS732/00 Düzleştirici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 7000 Serisi Saç Düzleştirici BHS732/00 Düzleştirici için yapılmıştır
nuzen
25/12/2023
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Ürünün açılıp kapanması harika
Çok hızlı ısınıyor. Açılıp kapanmada ince bir kilit sistemi var. Eski saç düzleştiricim de iyi bir marka olmasına rağmen. Philips gerçekten tek kelime ile harika. Alın aldırın
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 7000 Serisi Saç Düzleştirici BHS732/00 Düzleştirici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 7000 Serisi Saç Düzleştirici BHS732/00 Düzleştirici için yapılmıştır
Pelocum
25/12/2023
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Kaliteli
Her zamanki philips kalitesi. Bir ürün alacağım zaman ilk işim philipse bakmak oluyor. Fişe taktığında bir dakiyaya ısınıyor. Saçlarım çok kalın ama iki kere yaptım mı dümdüz oluyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 5000 Serisi Saç Düzleştirici BHS520/00 Düzleştirici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 5000 Serisi Saç Düzleştirici BHS520/00 Düzleştirici için yapılmıştır
180°C ısıda kullanıldığında, HP8361 ile 210°C'de elde edilenle aynı şekillendirme sonucu elde edilmiştir
HP8361 ile karşılaştırıldığında