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Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı şekillendirin*
Kökten uca kadar tutarlı sıcaklık, daha az ısı hasarı ve sağlıklı görünüme sahip saçlar için saçınızı ThermoShield teknolojisiyle şekillendirin. 2 kat iyonik bakımla saçınızın parlaklığını yoğunlaştırarak güzel ve elektriksiz tarzlar elde edin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı şekillendirin*
Kökten uca kadar tutarlı sıcaklık, daha az ısı hasarı ve sağlıklı görünüme sahip saçlar için saçınızı ThermoShield teknolojisiyle şekillendirin. 2 kat iyonik bakımla saçınızın parlaklığını yoğunlaştırarak güzel ve elektriksiz tarzlar elde edin. Tüm faydaları görün
Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı şekillendirin*
Kökten uca kadar tutarlı sıcaklık, daha az ısı hasarı ve sağlıklı görünüme sahip saçlar için saçınızı ThermoShield teknolojisiyle şekillendirin. 2 kat iyonik bakımla saçınızın parlaklığını yoğunlaştırarak güzel ve elektriksiz tarzlar elde edin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı şekillendirin*
Kökten uca kadar tutarlı sıcaklık, daha az ısı hasarı ve sağlıklı görünüme sahip saçlar için saçınızı ThermoShield teknolojisiyle şekillendirin. 2 kat iyonik bakımla saçınızın parlaklığını yoğunlaştırarak güzel ve elektriksiz tarzlar elde edin. Tüm faydaları görün
Düzleştirici
Toplam:
ThermoShield teknolojisi, saçlarınızı daha az ısı hasarıyla şekillendirmenize olanak verir. Sensörü sıcaklığı düzenleyerek saçınızın kökten uca eşit olarak hak ettiği mükemmel şekli almasını sağlar.
Düz plakalar düzleştiricinin saçınızda rahatça kaymasını sağlar, böylece şekillendirmeye daha az, aynı mükemmel sonucun keyfini çıkarmaya daha fazla zaman ayırabilirsiniz.
Bu güçlü iyonik sistem, her şekillendirmede 2 kat iyonik bakımla saçınızın parlaklığını artırır. Saçınıza bir santimetre küp başına milyonlarca negatif iyon yükleyerek statik elektriği ortadan kaldırır, saçınıza bakım yapar ve dış katmanını yumuşatır. Böylece canlı bir parlaklığa sahip elektriklenmeyen saçların keyfini çıkarabilirsiniz.
Düzleştirici, hızlı ve zahmetsiz bir şekillendirme için argan yağı katkılı seramik plakalara sahiptir. Bu plakalar saçınızda kayarak saçlarınızın ipeksi bir görünüm ve yumuşaklık kazanmasını sağlar.
Gelişmiş hareketli seramik plakalar, saç üzerindeki basıncı ayarlamak için hareket eder. Bu, iyi bir şekillendirme performansı için saça uygulanan ısının ve basıncın eşit olmasını sağlar.
Zarif ve şık düz saçlardan çabasız görünümlü gündelik dalgalara veya dikkat çekici buklelere kadar her şeyi yapabilirsiniz. Bugün hangisini seçeceksiniz?
120°C ila 230°C'lik sıcaklık aralığında seçim yaparak uzun süre kalıcı sonuçlar sağlarken saçınızın zarar görme riskini de en aza indirin.
105 mm uzunluğundaki plakalar saçınıza daha iyi temas ederek mükemmel düzleştirme sonuçlarına daha kolay ve daha kısa sürede ulaşmanızı sağlar.
Şekillendiricinin ucu, soğuk tutan özel bir ısı yalıtımı malzemesinden yapılmıştır. Şekillendirme sırasında tutabilir ve böylece kullanım kolaylığını deneyimleyebilirsiniz.
Hızla ısınan düzleştirici, 30 saniye içinde kullanıma hazırdır.
Kullanışlı ısıya dayanıklı rulo mat, her yerde saçınıza şekil vermenize yardımcı olur ve düzleştiricinizi evde veya seyahat sırasında güvenli bir şekilde saklamanızı sağlar.
360° sıcaklık tekerleği ile LED ekranın benzersiz kombinasyonu size mutlak sıcaklık kontrolü sağlar.
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