ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı şekillendirin*
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı şekillendirin*
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı şekillendirin*
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı şekillendirin*
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı şekillendirin*
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı şekillendirin*
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı şekillendirin*
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı şekillendirin*
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı şekillendirin*
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı şekillendirin*
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı şekillendirin*
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı şekillendirin*
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı şekillendirin*
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı şekillendirin*
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı şekillendirin*
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı şekillendirin*
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı şekillendirin*
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı şekillendirin*
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı şekillendirin*
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı şekillendirin*
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı şekillendirin*
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı şekillendirin*

5000 Serisi Saç Düzleştirici Düzleştirici

BHS520/00

4.8
| (54) İncelemeler | 94% bu ürünü tavsiye ediyor
Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı şekillendirin*
Kökten uca kadar tutarlı sıcaklık, daha az ısı hasarı ve sağlıklı görünüme sahip saçlar için saçınızı ThermoShield teknolojisiyle şekillendirin. İyonik bakım ile parlaklığını yoğunlaştırarak güzel ve elektriklenmeyen tarzlar elde edin.
Tüm avantajları görüntüleyin

ThermoShield teknolojisi sayesinde

Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı şekillendirin*

  • ThermoShield teknolojisi

  • %50 daha hızlı düzleştirme

  • Elektriklenmeyen parlak saçlar için iyonik bakım

  • Argan yağı katkılı plakalar

Daha az ısı hasarı için ThermoShield teknolojisi

Daha az ısı hasarı için ThermoShield teknolojisi

ThermoShield teknolojisi, saçlarınızı daha az ısı hasarıyla şekillendirmenize olanak verir. Sensörü sıcaklığı düzenleyerek saçınızın kökten uca eşit olarak hak ettiği mükemmel şekli almasını sağlar.

%50 daha hızlı düzleştirme**

Düz plakalar düzleştiricinin saçınızda rahatça kaymasını sağlar, böylece şekillendirmeye daha az, aynı mükemmel sonucun keyfini çıkarmaya daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Elektriklenmeyen parlak saçlar için iyonik bakım

Bu güçlü iyonik sistem, her şekillendirmede iyonik bakım yaparak saçınızın parlaklığını artırır.Saçınıza bir santimetre küp başına milyonlarca negatif iyon yükleyerek statik elektriği ortadan kaldırır, saçınıza bakım yapar ve dış katmanını yumuşatır. Böylece canlı bir parlaklığa sahip elektriklenmeyen saçların keyfini çıkarabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.8

5 üzerinden

54

İncelemeler

94%

bu ürünü tavsiye ediyor

2

13/01/2025

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

İnanilmaz

Super urun super kalite saclarimda gozle gorulur canlilik ve parlaklir var. İyi ki varsin philips

Avantajlar

Saci besliyor hizli sekil veriyor sekil hemen bozulmuyor kalici

Dezavantajlar

Pahali

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 7000 Serisi Saç Düzleştirici BHS732/00 Düzleştirici için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 7000 Serisi Saç Düzleştirici BHS732/00 Düzleştirici için yapılmıştır

25/12/2023

Türkiye

Türkiye

Ürünün açılıp kapanması harika

Çok hızlı ısınıyor. Açılıp kapanmada ince bir kilit sistemi var. Eski saç düzleştiricim de iyi bir marka olmasına rağmen. Philips gerçekten tek kelime ile harika. Alın aldırın

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 7000 Serisi Saç Düzleştirici BHS732/00 Düzleştirici için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 7000 Serisi Saç Düzleştirici BHS732/00 Düzleştirici için yapılmıştır

25/12/2023

Türkiye

Türkiye

Kaliteli

Her zamanki philips kalitesi. Bir ürün alacağım zaman ilk işim philipse bakmak oluyor. Fişe taktığında bir dakiyaya ısınıyor. Saçlarım çok kalın ama iki kere yaptım mı dümdüz oluyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 5000 Serisi Saç Düzleştirici BHS520/00 Düzleştirici için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 5000 Serisi Saç Düzleştirici BHS520/00 Düzleştirici için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Feragatnameler

  1. 180°C ısıda kullanıldığında, HP8361 ile 210°C'de elde edilenle aynı şekillendirme sonucu elde edilmiştir

  2. HP8361 ile karşılaştırıldığında