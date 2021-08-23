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    5000 Series

    Düzleştirici

    BHS520/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı şekillendirin* Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı şekillendirin* Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı şekillendirin*
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      5000 Series Düzleştirici

      BHS520/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı şekillendirin*

      Kökten uca kadar tutarlı sıcaklık, daha az ısı hasarı ve sağlıklı görünüme sahip saçlar için saçınızı ThermoShield teknolojisiyle şekillendirin. 2 kat iyonik bakımla saçınızın parlaklığını yoğunlaştırarak güzel ve elektriksiz tarzlar elde edin. Tüm faydaları görün

      5000 Series Düzleştirici

      Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı şekillendirin*

      Kökten uca kadar tutarlı sıcaklık, daha az ısı hasarı ve sağlıklı görünüme sahip saçlar için saçınızı ThermoShield teknolojisiyle şekillendirin. 2 kat iyonik bakımla saçınızın parlaklığını yoğunlaştırarak güzel ve elektriksiz tarzlar elde edin. Tüm faydaları görün

      Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı şekillendirin*

      Kökten uca kadar tutarlı sıcaklık, daha az ısı hasarı ve sağlıklı görünüme sahip saçlar için saçınızı ThermoShield teknolojisiyle şekillendirin. 2 kat iyonik bakımla saçınızın parlaklığını yoğunlaştırarak güzel ve elektriksiz tarzlar elde edin. Tüm faydaları görün

      5000 Series Düzleştirici

      Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı şekillendirin*

      Kökten uca kadar tutarlı sıcaklık, daha az ısı hasarı ve sağlıklı görünüme sahip saçlar için saçınızı ThermoShield teknolojisiyle şekillendirin. 2 kat iyonik bakımla saçınızın parlaklığını yoğunlaştırarak güzel ve elektriksiz tarzlar elde edin. Tüm faydaları görün

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        5000 Series

        5000 Series

        Düzleştirici

        Toplam:

        Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı şekillendirin*

        ThermoShield teknolojisi sayesinde

        • ThermoShield teknolojisi
        • %50 daha hızlı düzleştirme
        • Parlak saçlar için 2 kat iyonik bakım
        • Argan yağı katkılı plakalar
        Daha az ısı hasarı için ThermoShield teknolojisi

        Daha az ısı hasarı için ThermoShield teknolojisi

        ThermoShield teknolojisi, saçlarınızı daha az ısı hasarıyla şekillendirmenize olanak verir. Sensörü sıcaklığı düzenleyerek saçınızın kökten uca eşit olarak hak ettiği mükemmel şekli almasını sağlar.

        %50 daha hızlı düzleştirme**

        %50 daha hızlı düzleştirme**

        Düz plakalar düzleştiricinin saçınızda rahatça kaymasını sağlar, böylece şekillendirmeye daha az, aynı mükemmel sonucun keyfini çıkarmaya daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

        Elektriklenmeyen parlak saçlar için 2 kat iyonik bakım***

        Elektriklenmeyen parlak saçlar için 2 kat iyonik bakım***

        Bu güçlü iyonik sistem, her şekillendirmede 2 kat iyonik bakımla saçınızın parlaklığını artırır. Saçınıza bir santimetre küp başına milyonlarca negatif iyon yükleyerek statik elektriği ortadan kaldırır, saçınıza bakım yapar ve dış katmanını yumuşatır. Böylece canlı bir parlaklığa sahip elektriklenmeyen saçların keyfini çıkarabilirsiniz.

        İpeksi saçlar için argan yağı katkılı seramik plakalar

        İpeksi saçlar için argan yağı katkılı seramik plakalar

        Düzleştirici, hızlı ve zahmetsiz bir şekillendirme için argan yağı katkılı seramik plakalara sahiptir. Bu plakalar saçınızda kayarak saçlarınızın ipeksi bir görünüm ve yumuşaklık kazanmasını sağlar.

        Hassas şekillendirme için hareketli plakalar

        Hassas şekillendirme için hareketli plakalar

        Gelişmiş hareketli seramik plakalar, saç üzerindeki basıncı ayarlamak için hareket eder. Bu, iyi bir şekillendirme performansı için saça uygulanan ısının ve basıncın eşit olmasını sağlar.

        Çeşitli stiller için düzleştirme veya kıvırma

        Çeşitli stiller için düzleştirme veya kıvırma

        Zarif ve şık düz saçlardan çabasız görünümlü gündelik dalgalara veya dikkat çekici buklelere kadar her şeyi yapabilirsiniz. Bugün hangisini seçeceksiniz?

        120°C ila 230°C'lik sıcaklık aralığı

        120°C ila 230°C'lik sıcaklık aralığı

        120°C ila 230°C'lik sıcaklık aralığında seçim yaparak uzun süre kalıcı sonuçlar sağlarken saçınızın zarar görme riskini de en aza indirin.

        Hızlı ve kolay düzleştirme için 105 mm uzunluğunda plakalar

        Hızlı ve kolay düzleştirme için 105 mm uzunluğunda plakalar

        105 mm uzunluğundaki plakalar saçınıza daha iyi temas ederek mükemmel düzleştirme sonuçlarına daha kolay ve daha kısa sürede ulaşmanızı sağlar.

        Daha kolay ve güvenli kullanım için soğuk uç

        Daha kolay ve güvenli kullanım için soğuk uç

        Şekillendiricinin ucu, soğuk tutan özel bir ısı yalıtımı malzemesinden yapılmıştır. Şekillendirme sırasında tutabilir ve böylece kullanım kolaylığını deneyimleyebilirsiniz.

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 30 saniyede kullanıma hazır

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 30 saniyede kullanıma hazır

        Hızla ısınan düzleştirici, 30 saniye içinde kullanıma hazırdır.

        Isıya dayanıklı rulo mat dahildir

        Isıya dayanıklı rulo mat dahildir

        Kullanışlı ısıya dayanıklı rulo mat, her yerde saçınıza şekil vermenize yardımcı olur ve düzleştiricinizi evde veya seyahat sırasında güvenli bir şekilde saklamanızı sağlar.

        Kolay okunan yenilikçi sıcaklık ekranı

        360° sıcaklık tekerleği ile LED ekranın benzersiz kombinasyonu size mutlak sıcaklık kontrolü sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Şekillendirme sıcaklığı
          120°C - 230°C
          Isı ayarları
          12
          Sıcaklık kontrolü tipi
          • Sıcaklık tekerleği
          • LED gösterge
          Plaka boyutu
          25 x 105 mm
          Otomatik kapanma
          Evet, 30 dakika sonra
          Isınma süresi
          30 sn
          Gerilim
          110-240  volt
          Kordon uzunluğu
          1,8 m

        • Özellikler

          Plaka malzemesi
          Argan yağı katkılı Seramik
          Asma halkası
          Evet
          Dönebilen kablo
          Evet
          Plaka kilidi
          Evet
          Kullanıma hazır gösterge ışığı
          Evet

        • Bakım teknolojileri

          Hareketli plakalar
          Evet

        • Tasarım

          Renk
          Açık Gök Mavisi

        • Aksesuarlar

          Isıya dayanıklı rulo mat
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        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
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            • 180°C ısıda kullanıldığında, HP8361 ile 210°C'de elde edilenle aynı şekillendirme sonucu elde edilmiştir
            • *HP8361 ile karşılaştırıldığında
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