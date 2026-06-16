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StraightCare Essential ThermoProtect düzleştirici
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BHS375/00
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Önemli bilgiler kılavuzu
Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)
Tümü (6)
Saç Şekillendiricimi ıslak saçta kullanabilir miyim?
Saç Şekillendiricimdeki ION fonksiyonu ne işe yarar?
Philips saç şekillendiricim asbestos içeriyor mu?
Bukle yapmak veya düzleştirmek saçıma zarar verir mi?
Kullanımdan sonra kabloyu Philips Şekillendiricimin etrafına sarabilir miyim?
Philips Saç Şekillendiricimi nasıl temizleyebilirim?
Philips Saç Düzleştiricimin kaplaması soyuluyor
Philips Saç Şekillendiricim açılmıyor
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