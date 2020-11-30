Bakım ile elektriklenmeyen parlak saçlar

Kolay ve hızlı şekillendirme için Keratin katkılı uzun plakalar ve 2 sıcaklık ayarıyla özel olarak tasarlanmıştır. Aşırı ısınmayı önleyen ThermoProtect teknolojisiyle saçınızı korur. Tüm faydaları görün