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  • Bakım ile elektriklenmeyen parlak saçlar
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  • Bakım ile elektriklenmeyen parlak saçlar
  • Bakım ile elektriklenmeyen parlak saçlar
  • Bakım ile elektriklenmeyen parlak saçlar
  • Bakım ile elektriklenmeyen parlak saçlar
  • Bakım ile elektriklenmeyen parlak saçlar
  • Bakım ile elektriklenmeyen parlak saçlar
  • Bakım ile elektriklenmeyen parlak saçlar
  • Bakım ile elektriklenmeyen parlak saçlar
  • Bakım ile elektriklenmeyen parlak saçlar
  • Bakım ile elektriklenmeyen parlak saçlar
  • Bakım ile elektriklenmeyen parlak saçlar
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Bakım ile elektriklenmeyen parlak saçlar
  • Bakım ile elektriklenmeyen parlak saçlar
  • Bakım ile elektriklenmeyen parlak saçlar
  • Bakım ile elektriklenmeyen parlak saçlar
  • Bakım ile elektriklenmeyen parlak saçlar
  • Bakım ile elektriklenmeyen parlak saçlar
  • Bakım ile elektriklenmeyen parlak saçlar
  • Bakım ile elektriklenmeyen parlak saçlar
  • Bakım ile elektriklenmeyen parlak saçlar
  • Bakım ile elektriklenmeyen parlak saçlar

StraightCare EssentialThermoProtect düzleştirici

BHS375/00

4.4
| (5) İncelemeler | 80% bu ürünü tavsiye ediyor
Bakım ile elektriklenmeyen parlak saçlar
Kolay ve hızlı şekillendirme için Keratin katkılı uzun plakalar ve 2 sıcaklık ayarıyla özel olarak tasarlanmıştır. Aşırı ısınmayı önleyen ThermoProtect teknolojisiyle saçınızı korur.
Tüm avantajları görüntüleyin

Bakım ile elektriklenmeyen parlak saçlar

  • ThermoProtect teknolojisi

  • Keratin katkılı plakalar

  • 2 sıcaklık ayarı

ThermoProtect teknolojisi

ThermoProtect teknolojisi

ThermoProtect teknolojisi sıcaklığı plakalar arasında eşit dağıtarak aşırı ısınmayı önler ve saçlarınızı korur.

Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için keratin seramik plakalar

Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için keratin seramik plakalar

Keratin katkılı seramik plakalar hızlı ve kolay şekillendirme sağlamak için saçlarınızda yumuşak bir şekilde kayar.

220°C'ye kadar çıkan sıcaklık aralığı

220°C'ye kadar çıkan sıcaklık aralığı

220°C'ye kadar çıkan sıcaklık aralığı, uzun süre kalıcı sonuçlar sağlarken saçınızın zarar görme riskini de en aza indirir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.4

5 üzerinden

5

İncelemeler

80%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
1

07/10/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

mükemmel

saçlarımı bakım yaptırdıktan sonra düz tutabilmek adına almıştık. kalitesi gerçekten mükemmel... beklediğimden daha iyi

Avantajlar

fiyat-performans- kalite

Dezavantajlar

d,g,tal ısı göstergesi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme StraightCare Essential BHS375/00 ThermoProtect düzleştirici için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme StraightCare Essential BHS375/00 ThermoProtect düzleştirici için yapılmıştır

21/12/2021

Türkiye

Türkiye

Başarılı

Isınması gayet hızlı , sıcaklık ayarı yapılabiliyor. Üründen memnun kaldım

Avantajlar

Hızlı ısınma

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme StraightCare Essential BHS375/00 ThermoProtect düzleştirici için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme StraightCare Essential BHS375/00 ThermoProtect düzleştirici için yapılmıştır

02/12/2020

Türkiye

Türkiye

Saç Düzleştirici

Emre beyin yorumundan dolayı bende eşim için hediye aldım. Umarım memnun kalırız.

Avantajlar

+1

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme StraightCare Essential BHS375/00 ThermoProtect düzleştirici için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme StraightCare Essential BHS375/00 ThermoProtect düzleştirici için yapılmıştır

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları