2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
ThermoProtect teknolojisi
Keratin katkılı plakalar
2 sıcaklık ayarı
ThermoProtect teknolojisi sıcaklığı plakalar arasında eşit dağıtarak aşırı ısınmayı önler ve saçlarınızı korur.
Keratin katkılı seramik plakalar hızlı ve kolay şekillendirme sağlamak için saçlarınızda yumuşak bir şekilde kayar.
220°C'ye kadar çıkan sıcaklık aralığı, uzun süre kalıcı sonuçlar sağlarken saçınızın zarar görme riskini de en aza indirir.
4.4
5 üzerinden
5
İncelemeler
80%
bu ürünü tavsiye ediyor
afacan3434
07/10/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
mükemmel
saçlarımı bakım yaptırdıktan sonra düz tutabilmek adına almıştık. kalitesi gerçekten mükemmel... beklediğimden daha iyi
Avantajlar
fiyat-performans- kalite
Dezavantajlar
d,g,tal ısı göstergesi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme StraightCare Essential BHS375/00 ThermoProtect düzleştirici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme StraightCare Essential BHS375/00 ThermoProtect düzleştirici için yapılmıştır
Evuo
21/12/2021
Türkiye
Başarılı
Isınması gayet hızlı , sıcaklık ayarı yapılabiliyor. Üründen memnun kaldım
Avantajlar
Hızlı ısınma
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme StraightCare Essential BHS375/00 ThermoProtect düzleştirici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme StraightCare Essential BHS375/00 ThermoProtect düzleştirici için yapılmıştır
Cpt.Price
02/12/2020
Türkiye
Saç Düzleştirici
Emre beyin yorumundan dolayı bende eşim için hediye aldım. Umarım memnun kalırız.
Avantajlar
+1
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme StraightCare Essential BHS375/00 ThermoProtect düzleştirici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme StraightCare Essential BHS375/00 ThermoProtect düzleştirici için yapılmıştır