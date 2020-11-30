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Bakım ile elektriklenmeyen parlak saçlar
Kolay ve hızlı şekillendirme için Keratin katkılı uzun plakalar ve 2 sıcaklık ayarıyla özel olarak tasarlanmıştır. Aşırı ısınmayı önleyen ThermoProtect teknolojisiyle saçınızı korur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bakım ile elektriklenmeyen parlak saçlar
Kolay ve hızlı şekillendirme için Keratin katkılı uzun plakalar ve 2 sıcaklık ayarıyla özel olarak tasarlanmıştır. Aşırı ısınmayı önleyen ThermoProtect teknolojisiyle saçınızı korur. Tüm faydaları görün
Bakım ile elektriklenmeyen parlak saçlar
Kolay ve hızlı şekillendirme için Keratin katkılı uzun plakalar ve 2 sıcaklık ayarıyla özel olarak tasarlanmıştır. Aşırı ısınmayı önleyen ThermoProtect teknolojisiyle saçınızı korur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bakım ile elektriklenmeyen parlak saçlar
Kolay ve hızlı şekillendirme için Keratin katkılı uzun plakalar ve 2 sıcaklık ayarıyla özel olarak tasarlanmıştır. Aşırı ısınmayı önleyen ThermoProtect teknolojisiyle saçınızı korur. Tüm faydaları görün