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    StraightCare Essential

    ThermoProtect düzleştirici

    BHS375/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Bakım ile elektriklenmeyen parlak saçlar Bakım ile elektriklenmeyen parlak saçlar Bakım ile elektriklenmeyen parlak saçlar
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      StraightCare Essential ThermoProtect düzleştirici

      BHS375/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Bakım ile elektriklenmeyen parlak saçlar

      Kolay ve hızlı şekillendirme için Keratin katkılı uzun plakalar ve 2 sıcaklık ayarıyla özel olarak tasarlanmıştır. Aşırı ısınmayı önleyen ThermoProtect teknolojisiyle saçınızı korur. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 249,99 TL

      StraightCare Essential ThermoProtect düzleştirici

      Bakım ile elektriklenmeyen parlak saçlar

      Kolay ve hızlı şekillendirme için Keratin katkılı uzun plakalar ve 2 sıcaklık ayarıyla özel olarak tasarlanmıştır. Aşırı ısınmayı önleyen ThermoProtect teknolojisiyle saçınızı korur. Tüm faydaları görün

      Bakım ile elektriklenmeyen parlak saçlar

      Kolay ve hızlı şekillendirme için Keratin katkılı uzun plakalar ve 2 sıcaklık ayarıyla özel olarak tasarlanmıştır. Aşırı ısınmayı önleyen ThermoProtect teknolojisiyle saçınızı korur. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 249,99 TL

      StraightCare Essential ThermoProtect düzleştirici

      Bakım ile elektriklenmeyen parlak saçlar

      Kolay ve hızlı şekillendirme için Keratin katkılı uzun plakalar ve 2 sıcaklık ayarıyla özel olarak tasarlanmıştır. Aşırı ısınmayı önleyen ThermoProtect teknolojisiyle saçınızı korur. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        StraightCare Essential

        StraightCare Essential

        ThermoProtect düzleştirici

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Bakım ile elektriklenmeyen parlak saçlar

        • ThermoProtect teknolojisi
        • Keratin katkılı plakalar
        • 2 sıcaklık ayarı
        ThermoProtect teknolojisi

        ThermoProtect teknolojisi

        ThermoProtect teknolojisi sıcaklığı plakalar arasında eşit dağıtarak aşırı ısınmayı önler ve saçlarınızı korur.

        Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için keratin seramik plakalar

        Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için keratin seramik plakalar

        Keratin katkılı seramik plakalar hızlı ve kolay şekillendirme sağlamak için saçlarınızda yumuşak bir şekilde kayar.

        220°C'ye kadar çıkan sıcaklık aralığı

        220°C'ye kadar çıkan sıcaklık aralığı

        220°C'ye kadar çıkan sıcaklık aralığı, uzun süre kalıcı sonuçlar sağlarken saçınızın zarar görme riskini de en aza indirir.

        2 sıcaklık ayarı

        2 sıcaklık ayarı

        2 sıcaklık ayarı. Son dakika rötuşları ve hassas şekillendirme için düşük sıcaklık. Uzun süren kalıcı sonuçlar için yüksek sıcaklık.

        Hızlı ve kolay düzleştirme için 100 mm uzunluğunda plakalar

        Hızlı ve kolay düzleştirme için 100 mm uzunluğunda plakalar

        100 mm uzunluğundaki plakalar saçınıza daha iyi temas ederek mükemmel düzleştirme sonuçlarına daha kolay ve daha kısa sürede ulaşmanızı sağlar.

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazır

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazır

        Düzleştirici kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazırdır.

        Güvenli ve kolay saklama için tuş kilidi fonksiyonu

        Güvenli ve kolay saklama için tuş kilidi fonksiyonu

        Plakalar, güvenli ve kolay saklama için birlikte kilitlenebilir.

        Dünya çapında kullanım için evrensel voltaj

        Dünya çapında kullanım için evrensel voltaj

        110-240 volt ile uyumludur. Seyahate çıktığınız her yerde kullanılabilir.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Şekillendirme sıcaklığı
          180°C / 220°C
          Sıcaklık kontrolü tipi
          Anahtar
          Uzun plakalar
          28X100 mm
          Isınma süresi
          60 sn.
          Gerilim
          110-240  volt
          Kordon uzunluğu
          1,8  m

        • Özellikler

          Plaka malzemesi
          Keratin katkılı seramik plakalar
          Asma halkası
          Evet
          Dönebilen kablo
          Evet
          Plaka kilidi
          Evet

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
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