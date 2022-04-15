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StyleCare Saç Şekillendirme Seti
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BHH811/00
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Tümü (5)
Philips saç şekillendiricim asbestos içeriyor mu?
Bukle yapmak veya düzleştirmek saçıma zarar verir mi?
Kullanımdan sonra kabloyu Philips Şekillendiricimin etrafına sarabilir miyim?
Saç Şekillendiricimi ıslak saçta kullanabilir miyim?
Philips Saç Şekillendiricimi nasıl temizleyebilirim?
Philips Saç Şekillendiricim tuhaf bir koku yayıyor
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