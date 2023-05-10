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Erkek Vücut Bakım Setleri
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Bodygroom Series 1000 Duşta kullanılabilir kasık ve vücut düzeltici
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BG1024/15
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Tümü (7)
Philips bakım setimi nasıl temizlerim?
Philips bakım setimi, düzelticimi veya saç kesme makinemi nasıl şarj ederim?
Philips Bakım Setimi hangi bölgelerde kullanabilirim?
Philips Bakım Setimdeki simgeler ne anlama geliyor?
Philips bakım setimi prize takılıyken kullanabilir miyim?
Philips Saç Bakım Setim/Saç Kesme Makinem garip bir ses çıkarıyor
Philips Saç Bakım Setim/Saç Kesme Makinem çalışmıyor
Philips Bakım Setimi kullandığımda cildim tahriş oldu
Philips Bakım Setim saçımı eşit derecede düzeltmiyor
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