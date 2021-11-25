2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
1 AA pil dahildir
Benzersiz cilt koruma sistemi, vücudunuza bakım yaparken en hassas bölgeleri bile korur. Bıçakların keskin kenarı cildinize doğrudan temas etmeden 0,5 mm'ye kadar kısa tüylerde rahatça düzeltme yapabilirsiniz.
Tamamen su geçirmez olan ıslak ve kuru vücut bakım setinizi, duşta veya duş dışında kullanabilirsiniz ve kolayca temizleyebilirsiniz. En iyi sonucu almak için duştan önce kuru tüylerde kullanın.
Kompakt ve verimli, tek bir Philips AA Alkalin pil ile 2 aya kadar kesintisiz vücut bakımı. Çalışma süresi, tüy tipine ve bakım sıklığına bağlı olarak değişebilir.
4.1
5 üzerinden
136
İncelemeler
83%
bu ürünü tavsiye ediyor
Muffinator
25/11/2021
Türkiye
Çok kaliteli ve kullanışlı
İnanilmaz bir ürün tüyleri çabucak alabiliyor ve takılmıyor
Avantajlar
Tüyleri çabucak alması
Dezavantajlar
Başlığının küçük olması
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Bodygroom series 1000 BG105/11 erkek vücut bakım seti için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Bodygroom series 1000 BG105/11 erkek vücut bakım seti için yapılmıştır
Hilmi kaya
25/10/2021
Türkiye
Pürüzsüz yapıyor
Bunu alınca krem tüy dökücü vs hiç birine gerek duymuyorsunuz.çok iyi bir cihaz
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Bodygroom series 1000 BG105/11 erkek vücut bakım seti için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Bodygroom series 1000 BG105/11 erkek vücut bakım seti için yapılmıştır
Newhistory
06/07/2021
Türkiye
Düzeltme başlığı
Ürün gerçekten güzel ve tüm vucutta kıl amak için kullanıma uygun. Yalnız Düzeltme başlığı kullanırken kırıldı 1 yıl kullanım süresi içersünde. Yenisini temin edebiliyor muyuz?
Avantajlar
Pratik, temizlemesi kolay, kullanımı rahat.
Dezavantajlar
Düzeltme başlığı çok sağlam değil. Sıfır başlıkla hassas bölgeyi tahriş edebiliyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Bodygroom series 1000 BG105/11 erkek vücut bakım seti için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Bodygroom series 1000 BG105/11 erkek vücut bakım seti için yapılmıştır
2024 yılında 16.003 erkek elektrikli bakım ürünü kullanıcısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi anket.