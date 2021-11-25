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  • Zahmetsiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Zahmetsiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Zahmetsiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Zahmetsiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Zahmetsiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Zahmetsiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Zahmetsiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Zahmetsiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Zahmetsiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Zahmetsiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Zahmetsiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Zahmetsiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Zahmetsiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Zahmetsiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Zahmetsiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Zahmetsiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli

Bodygroom Series 1000Duşta kullanılabilir kasık ve vücut düzeltici

BG1024/15

4.1
| (136) İncelemeler | 83% bu ürünü tavsiye ediyor
Zahmetsiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
1000 Serisi, vücut bakımı için özel olarak tasarlanmıştır ve daha küçük, hassas bölgelerde kullanım için idealdir; ayrıca kolayca taşınabilir. Hassas bölgelerdeki tüyleri bile güvenli bir şekilde düzeltir ve benzersiz bir cilt koruma sistemiyle birlikte gönderilir.
Tüm avantajları görüntüleyin
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Dünyanın en çok tercih edilen erkek elektrikli bakım markası1

Cilt koruma özellikli çift yönlü düzeltici

Zahmetsiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli

  • 1 AA pil dahildir

Cilt koruma sistemi sayesinde vücudunuza bakım yaparken cildiniz güvende olur

Cilt koruma sistemi sayesinde vücudunuza bakım yaparken cildiniz güvende olur

Benzersiz cilt koruma sistemi, vücudunuza bakım yaparken en hassas bölgeleri bile korur. Bıçakların keskin kenarı cildinize doğrudan temas etmeden 0,5 mm'ye kadar kısa tüylerde rahatça düzeltme yapabilirsiniz.

%100 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti

%100 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti

Tamamen su geçirmez olan ıslak ve kuru vücut bakım setinizi, duşta veya duş dışında kullanabilirsiniz ve kolayca temizleyebilirsiniz. En iyi sonucu almak için duştan önce kuru tüylerde kullanın.

2 aya kadar düzeltme gücü

2 aya kadar düzeltme gücü

Kompakt ve verimli, tek bir Philips AA Alkalin pil ile 2 aya kadar kesintisiz vücut bakımı. Çalışma süresi, tüy tipine ve bakım sıklığına bağlı olarak değişebilir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.1

5 üzerinden

136

İncelemeler

83%

bu ürünü tavsiye ediyor

25/11/2021

Türkiye

Türkiye

Çok kaliteli ve kullanışlı

İnanilmaz bir ürün tüyleri çabucak alabiliyor ve takılmıyor

Avantajlar

Tüyleri çabucak alması

Dezavantajlar

Başlığının küçük olması

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Bodygroom series 1000 BG105/11 erkek vücut bakım seti için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Bodygroom series 1000 BG105/11 erkek vücut bakım seti için yapılmıştır

25/10/2021

Türkiye

Türkiye

Pürüzsüz yapıyor

Bunu alınca krem tüy dökücü vs hiç birine gerek duymuyorsunuz.çok iyi bir cihaz

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Bodygroom series 1000 BG105/11 erkek vücut bakım seti için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Bodygroom series 1000 BG105/11 erkek vücut bakım seti için yapılmıştır

06/07/2021

Türkiye

Türkiye

Düzeltme başlığı

Ürün gerçekten güzel ve tüm vucutta kıl amak için kullanıma uygun. Yalnız Düzeltme başlığı kullanırken kırıldı 1 yıl kullanım süresi içersünde. Yenisini temin edebiliyor muyuz?

Avantajlar

Pratik, temizlemesi kolay, kullanımı rahat.

Dezavantajlar

Düzeltme başlığı çok sağlam değil. Sıfır başlıkla hassas bölgeyi tahriş edebiliyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Bodygroom series 1000 BG105/11 erkek vücut bakım seti için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Bodygroom series 1000 BG105/11 erkek vücut bakım seti için yapılmıştır

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