Ürün yeni aldığım ve hemen deneme yaptığım bir ürün. Kesim hızı ve kalitesi başarılı. Kutudan 0.5 mm ve 3 mm iki başlık çıkıyor. Ayrıca temizleme tarağı ve silikon bir kayış çıkıyor. 3 mm başlık özellikle tüyleri hafifletme ve düzeltme için ideal. 0.5 mm başlık ise traş bıçağı gibi resmen sıfırlıyor. Yalnız bi farkla kendini kesme ve cilt tahriş ihtimali olmadan. Eğer vücudunuzda kıl oranınız fazla ise daha geniş başlıklı ürün tercih etmenizi öneririm.