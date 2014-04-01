Ambilight'ın büyüsünü deneyimleyin



Ambilight'ın dinamik ışık gösterileri odanızı sıcak ve canlı bir ışıkla kaplar. Ekranın kenarlarının arkasında bulunan akıllı LED'ler, ekrandaki renkleri gerçek zamanlı olarak duvarlara yansıtır. Bir kez deneyimledikten sonra diğer TV'lerden nasıl keyif aldığınızı sorgulayacaksınız.