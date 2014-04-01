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    Televizyonlar
    Philips Ambilight TV

    Philips Ambilight TV

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      Favori Ambilight TV'lerimiz

      Ambilight fark yaratır

      Ambilight video

      Ambilight her şeyi değiştirir

      Hissedin. Oynatın. Yaşayın.

      Daha fazla bilgi için ⓘ simgesine tıklayın
      Philips Ambilight TV | Oyun İçin En İyi TV

      Oyun
      Ambilight ekran sınırlarını ortadan kaldırır ⓘ                     

      Ambilight ekran sınırlarını ortadan kaldırır

       

      TV'nizde oyun oynamak mı? Aksiyonun en heyecanlı anlarında Ambilight, oyunun tüm heyecanını odanızda yaşatacak.

      Philips Ambilight TV | Müzik İçin En İyi TV

      Müzik
      Ambilight sese hayat verir ⓘ                     

      Ambilight sese hayat verir

       

      Ambilight, Müzik Modundayken hem ekranda hem de ekranın dışında dinamik ve renkli ışık gösterileriyle çalma listenize hayat verir.

      Philips Ambilight TV | Filmler ve Sinema Geceleri İçin En İyi TV

      Filmler
      Ambilight sinemayı evinize getirir ⓘ                     

      Ambilight sinemayı evinize getirir

       

      Deneyiminizi genişletin. Heyecanı doruklarda hissedin. Ambilight ile dram filmleri daha etkileyici, aksiyon filmleri daha heyecanlı olacak.

      Philips Ambilight TV | Futbol ve Spor İçin En İyi TV

      Spor
      Ambilight sizi sahanın ortasına götürür ⓘ                     

      Ambilight sizi sahanın ortasına götürür

       

      Ambilight sizi aksiyonun ortasında hissettirir. Futbol maçı izlemek için en iyi TV'yi seçin ve maçları sahadaymış gibi izleyin.

      Philips Ambilight TV | Oda modu

      Evinizde
      Ambilight modunuzu belirler ⓘ                     

      Ambilight modunuzu belirler

       

      Yeterince ekrana baktınız mı? TV'nizi kapatın ve Ambilight'ın warm glow'u ile rahatlamak için kusursuz ortamı oluşturun.

      Ambilight ile Ambilight yokken

      Ambilight'ın büyüsünü deneyimleyin


      Ambilight'ın dinamik ışık gösterileri odanızı sıcak ve canlı bir ışıkla kaplar. Ekranın kenarlarının arkasında bulunan akıllı LED'ler, ekrandaki renkleri gerçek zamanlı olarak duvarlara yansıtır. Bir kez deneyimledikten sonra diğer TV'lerden nasıl keyif aldığınızı sorgulayacaksınız.
      Philips Ambilight
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      Your home. Your #Ambilight.

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        OLED 9 series 4K UHD Android TV - Bowers &amp; Wilkins Ses

        OLED+ 4K UHD Android TV - Bowers & Wilkins Ses

        65OLED935/12

        • Bowers & Wilkins Ses
        • 164 cm (65 inç) Ambilight TV
        • P5 AI Perfect Görüntü Motoru
        • Android TV/Yapay zeka ile sesli kontrol
        Philips Online Mağaza fiyatı
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        Üç ürüne kadar seçim yapın ve ürünleri karşılaştırın!
        OLED 8 series 4K UHD OLED Android TV

        4K UHD OLED Android TV

        65OLED805/12

        • 164 cm (65 inç) Ambilight TV
        • Önemli HDR formatları uyumlu
        • P5 AI Perfect Görüntü Motoru
        • Android TV/Yapay zeka ile sesli kontrol
        Philips Online Mağaza fiyatı
        Ürünü görüntüle
      • Hangisini alacağınızdan emin değil misiniz?
        Üç ürüne kadar seçim yapın ve ürünleri karşılaştırın!
        9000 series 4K UHD Android TV - Bowers &amp; Wilkins Ses

        LED 4K UHD Android TV - Bowers & Wilkins Ses

        65PUS9435/12

        • P5 Perfect Görüntü Motoru
        • Bowers & Wilkins Ses
        • 3 taraflı Ambilight
        • 164 cm (65 inç) Android TV
        Philips Online Mağaza fiyatı
        Ürünü görüntüle
      • Hangisini alacağınızdan emin değil misiniz?
        Üç ürüne kadar seçim yapın ve ürünleri karşılaştırın!
        8500 series 4K UHD LED Android TV

        Performance Series 4K UHD LED Android TV

        65PUS8505/12

        • 164 cm (65 inç) Ambilight TV
        • Önemli HDR formatları uyumlu
        • P5 Perfect Görüntü Motoru
        • Android TV/Yapay zeka ile sesli kontrol
        Philips Online Mağaza fiyatı
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      Philips OLED 4K UHD Smart TV'ler

      OLED TV
      Son derece gerçekçi

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      Philips OLED+ 4K UHD Android Smart TV'ler

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