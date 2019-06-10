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  • Bebeğinizi dinleyin
  • Bebeğinizi dinleyin
  • Bebeğinizi dinleyin

Philips Avent EssentialSesli Bebek Monitörü DECT

SCD502/26

3.8
| (12) İncelemeler
Bebeğinizi dinleyin
DECT Bebek Monitörümüz, bir bebek monitörünün tüm gerekliliklerini sunarak tam güvence sağlar. Kristal netlikte sesi ve siz ve bebeğiniz için rahatlatıcı gece ışığı ile bebeğinizle aranızdaki en güvenilir bağlantıdır.
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Bebeğinizle aranızdaki en güvenilir bağlantı

Bebeğinizi dinleyin

  • %100 özel bağlantı

  • Gece ışığı

DECT teknolojisi, sıfır parazitlenmeyi ve %100 gizliliği garanti eder

DECT teknolojisi, sıfır parazitlenmeyi ve %100 gizliliği garanti eder

DECT teknolojisi, diğer bebek monitörleri, kablosuz telefon ve cep telefonu gibi iletim yapan tüm diğer ürünlerle sıfır parazitlenmeyi garanti eder. Veri şifreleme güvenli ve özel bir bağlantı sağladığından, bebeğinizin sesini yalnızca sizin işitebileceğinizden emin olabilirsiniz.

DECT Teknolojisi sayesinde mükemmel berrak ses

DECT Teknolojisi sayesinde mükemmel berrak ses

Her küçük kıkırdamayı, bebeğe özgü sesleri ve hıçkırığı mükemmel netlikte işitin. DECT (Dijital Gelişmiş Kablosuz Telekomünikasyon) teknolojisi, bebeğinizin sesini her zaman işitebilmeniz için yüksek kaliteli, kristal netlikte ses sağlar.

Enerji tasarrufu sağlayan Akıllı ECO modu

Enerji tasarrufu sağlayan Akıllı ECO modu

Benzersiz Akıllı ECO modu, iletim gücünüzü otomatik olarak minimize eder ve pilinizin kullanım ömrünü artırır. Bebeğinizin ne kadar yakınında olursanız mükemmel bir bağlantı için o kadar az güç gerekir (ABD ve Kanada'da kullanılmaz).

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

3.8

5 üzerinden

12

İncelemeler

10/06/2019

Türkiye

Türkiye

çok kullanışlı

herkese tavsiye edeceğim bir ürün. çekim mesafesi olsun ses netliği olsun süper. 2. katta oturuyoruz aşağıda oynayan çocukların sesini bile duyabiliyorum. parasının karşılığını veren bir ürün. tşk philips...

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Audio Monitors SCD501/00 DECT Bebek Monitörü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Audio Monitors SCD501/00 DECT Bebek Monitörü için yapılmıştır

25/07/2018

Türkiye

Türkiye

Başarılı bir tasarım

Ürün kapsama alanı olarak gayet başarılı Ses netliği olarak gayet güzel Tasarım olarak hoş bir görünüme sahip Pil zorunluluğu yok adaptör aracılığı ile kullanım iyi olmuş Bir tek sıkıntı olarak pil ile kullanımda pil dayanmıyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Audio Monitors SCD501/00 DECT Bebek Monitörü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Audio Monitors SCD501/00 DECT Bebek Monitörü için yapılmıştır

30/01/2018

Türkiye

Türkiye

Philips kalitesi

Philips yapar da beğenilmez mi!!!Son derece kaliteli bir ürün.Parazit yok denecek kadar az...

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Audio Monitors SCD501/00 DECT Bebek Monitörü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Audio Monitors SCD501/00 DECT Bebek Monitörü için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Bebek monitörünün çalışma menzili, çevreye ve parazitlenmeye neden olan faktörlere bağlı olarak değişir.

  2. Bu monitörde şarj işlevi bulunmaz.