Bebeğinizi dinleyin
DECT Bebek Monitörümüz, bir bebek monitörünün tüm gerekliliklerini sunarak tam güvence sağlar. Kristal netlikte sesi ve siz ve bebeğiniz için rahatlatıcı gece ışığı ile bebeğinizle aranızdaki en güvenilir bağlantıdır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebeğinizi dinleyin
DECT Bebek Monitörümüz, bir bebek monitörünün tüm gerekliliklerini sunarak tam güvence sağlar. Kristal netlikte sesi ve siz ve bebeğiniz için rahatlatıcı gece ışığı ile bebeğinizle aranızdaki en güvenilir bağlantıdır. Tüm faydaları görün
Bebeğinizi dinleyin
DECT Bebek Monitörümüz, bir bebek monitörünün tüm gerekliliklerini sunarak tam güvence sağlar. Kristal netlikte sesi ve siz ve bebeğiniz için rahatlatıcı gece ışığı ile bebeğinizle aranızdaki en güvenilir bağlantıdır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebeğinizi dinleyin
DECT Bebek Monitörümüz, bir bebek monitörünün tüm gerekliliklerini sunarak tam güvence sağlar. Kristal netlikte sesi ve siz ve bebeğiniz için rahatlatıcı gece ışığı ile bebeğinizle aranızdaki en güvenilir bağlantıdır. Tüm faydaları görün
Sesli Bebek Monitörü DECT
Toplam:
DECT teknolojisi, diğer bebek monitörleri, kablosuz telefon ve cep telefonu gibi iletim yapan tüm diğer ürünlerle sıfır parazitlenmeyi garanti eder. Veri şifreleme güvenli ve özel bir bağlantı sağladığından, bebeğinizin sesini yalnızca sizin işitebileceğinizden emin olabilirsiniz.
Her küçük kıkırdamayı, bebeğe özgü sesleri ve hıçkırığı mükemmel netlikte işitin. DECT (Dijital Gelişmiş Kablosuz Telekomünikasyon) teknolojisi, bebeğinizin sesini her zaman işitebilmeniz için yüksek kaliteli, kristal netlikte ses sağlar.
Benzersiz Akıllı ECO modu, iletim gücünüzü otomatik olarak minimize eder ve pilinizin kullanım ömrünü artırır. Bebeğinizin ne kadar yakınında olursanız mükemmel bir bağlantı için o kadar az güç gerekir (ABD ve Kanada'da kullanılmaz).
Ebeveyn ünitesi, monitörünüz menzil dışında olduğunda veya gücü azaldığında sizi uyararak bebeğinizle her zaman bağlantıda kalmanıza yardımcı olur.
Ebeveyn Ünitesi sessizdeyken bile, bebeğinizin odasındaki ses düzeyini göstermek için ışıklar yanar.
50 metreye varan iç mekan menzili*, 300 metreye varan dış mekan menzili*.
Ebeveyn ünitesi elektrikle mükemmel şekilde çalışır. Ekstra taşınabilirlik için ebeveyn ünitesine pil takarak üniteyi kablosuz olarak da kullanabilirsiniz. İki adet 1,5 V R6 AA alkalin şarj edilemez pil veya iki adet 1,2 V R6 AA şarj edilebilir pil takabilirsiniz.
Küçük ebeveyn ünitesi size şarj gerekmeden 24 saate kadar kablosuz kullanım özgürlüğü sunar. Ancak bu özellik, kullanılan pillerin türüne ve ebeveyn ünitesini pillerle ne sıklıkta ve ne kadar süre kullandığınıza bağlıdır.
Yatağına yatırdığınızda bebeğiniz huzursuz olabilir. Gece ışığının sıcak ve rahatlatıcı ışıltısıyla bebeğinizin rahatlamasına ve sakinleşmesine yardımcı olun.
Teknik özellikler
Özellikler
Lojistik verileri
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