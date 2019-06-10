Cihazı almadan önce muhakkak inceleyin. Cihazı hem pille hem prizde kullanıyorum. Gayet rahat ve çocuğun ağlamasını net olarak algılayarak sadece çocuğun aktif olması durumunda ses aktarımı yapıyor. Dış seslerde filtreleme ve tasarruf modu gayet başarılı. 2100 mah şarj edilebilir pillerle ortalama 15 saat çalışıyor. Bebek ünitesinin de pilli ve iki ünitenin de şarj edebilme yeteneklerine sahip olması çok daha iyi olurdu fakat o özellikler yok. Muadillerine göre çok pahalı fakat kesinlikle ses kalitesi ve filtre yeteneği muadillerinden çok daha iyi.