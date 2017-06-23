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    Philips Avent Essential

    Sesli Bebek Monitörü DECT

    SCD502/26
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Bebeğinizi dinleyin Bebeğinizi dinleyin Bebeğinizi dinleyin
      -{discount-value}

      Philips Avent Essential Sesli Bebek Monitörü DECT

      SCD502/26
      Genel Derecelendirme / 5

      Bebeğinizi dinleyin

      DECT Bebek Monitörümüz, bir bebek monitörünün tüm gerekliliklerini sunarak tam güvence sağlar. Kristal netlikte sesi ve siz ve bebeğiniz için rahatlatıcı gece ışığı ile bebeğinizle aranızdaki en güvenilir bağlantıdır. Tüm faydaları görün

      Philips Avent Essential Sesli Bebek Monitörü DECT

      Bebeğinizi dinleyin

      DECT Bebek Monitörümüz, bir bebek monitörünün tüm gerekliliklerini sunarak tam güvence sağlar. Kristal netlikte sesi ve siz ve bebeğiniz için rahatlatıcı gece ışığı ile bebeğinizle aranızdaki en güvenilir bağlantıdır. Tüm faydaları görün

      Bebeğinizi dinleyin

      DECT Bebek Monitörümüz, bir bebek monitörünün tüm gerekliliklerini sunarak tam güvence sağlar. Kristal netlikte sesi ve siz ve bebeğiniz için rahatlatıcı gece ışığı ile bebeğinizle aranızdaki en güvenilir bağlantıdır. Tüm faydaları görün

      Philips Avent Essential Sesli Bebek Monitörü DECT

      Bebeğinizi dinleyin

      DECT Bebek Monitörümüz, bir bebek monitörünün tüm gerekliliklerini sunarak tam güvence sağlar. Kristal netlikte sesi ve siz ve bebeğiniz için rahatlatıcı gece ışığı ile bebeğinizle aranızdaki en güvenilir bağlantıdır. Tüm faydaları görün

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        Essential

        Essential

        Sesli Bebek Monitörü DECT

        - {discount-value}

        Toplam:

        Bebeğinizi dinleyin

        Bebeğinizle aranızdaki en güvenilir bağlantı

        • %100 özel bağlantı
        • Gece ışığı
        DECT teknolojisi, sıfır parazitlenmeyi ve %100 gizliliği garanti eder

        DECT teknolojisi, sıfır parazitlenmeyi ve %100 gizliliği garanti eder

        DECT teknolojisi, diğer bebek monitörleri, kablosuz telefon ve cep telefonu gibi iletim yapan tüm diğer ürünlerle sıfır parazitlenmeyi garanti eder. Veri şifreleme güvenli ve özel bir bağlantı sağladığından, bebeğinizin sesini yalnızca sizin işitebileceğinizden emin olabilirsiniz.

        DECT Teknolojisi sayesinde mükemmel berrak ses

        DECT Teknolojisi sayesinde mükemmel berrak ses

        Her küçük kıkırdamayı, bebeğe özgü sesleri ve hıçkırığı mükemmel netlikte işitin. DECT (Dijital Gelişmiş Kablosuz Telekomünikasyon) teknolojisi, bebeğinizin sesini her zaman işitebilmeniz için yüksek kaliteli, kristal netlikte ses sağlar.

        Enerji tasarrufu sağlayan Akıllı ECO modu

        Enerji tasarrufu sağlayan Akıllı ECO modu

        Benzersiz Akıllı ECO modu, iletim gücünüzü otomatik olarak minimize eder ve pilinizin kullanım ömrünü artırır. Bebeğinizin ne kadar yakınında olursanız mükemmel bir bağlantı için o kadar az güç gerekir (ABD ve Kanada'da kullanılmaz).

        Monitörünüzün ne zaman menzil içinde ve bağlantıda olduğunu her zaman bilin

        Monitörünüzün ne zaman menzil içinde ve bağlantıda olduğunu her zaman bilin

        Ebeveyn ünitesi, monitörünüz menzil dışında olduğunda veya gücü azaldığında sizi uyararak bebeğinizle her zaman bağlantıda kalmanıza yardımcı olur.

        Bebeğin ses çıkarması durumunda ses seviye ışıkları uyarı verir

        Bebeğin ses çıkarması durumunda ses seviye ışıkları uyarı verir

        Ebeveyn Ünitesi sessizdeyken bile, bebeğinizin odasındaki ses düzeyini göstermek için ışıklar yanar.

        300 metreye varan menzil*

        300 metreye varan menzil*

        50 metreye varan iç mekan menzili*, 300 metreye varan dış mekan menzili*.

        Ebeveyn ünitesi elektrikle ve pille çalışır

        Ebeveyn ünitesi elektrikle ve pille çalışır

        Ebeveyn ünitesi elektrikle mükemmel şekilde çalışır. Ekstra taşınabilirlik için ebeveyn ünitesine pil takarak üniteyi kablosuz olarak da kullanabilirsiniz. İki adet 1,5 V R6 AA alkalin şarj edilemez pil veya iki adet 1,2 V R6 AA şarj edilebilir pil takabilirsiniz.

        24 saate varan üstün çalışma süresi

        Küçük ebeveyn ünitesi size şarj gerekmeden 24 saate kadar kablosuz kullanım özgürlüğü sunar. Ancak bu özellik, kullanılan pillerin türüne ve ebeveyn ünitesini pillerle ne sıklıkta ve ne kadar süre kullandığınıza bağlıdır.

        Rahatlatıcı gece ışığı

        Yatağına yatırdığınızda bebeğiniz huzursuz olabilir. Gece ışığının sıcak ve rahatlatıcı ışıltısıyla bebeğinizin rahatlamasına ve sakinleşmesine yardımcı olun.

        Teknik Özellikler

        • Teknik özellikler

          Saklama sıcaklık aralığı
          10 - 40  °C

        • Özellikler

          Bağlantı ve menzil göstergesi
          Evet
          Dış mekan menzili en fazla
          300 metre

        • Lojistik verileri

          F- kutusu boyutları (G x Y x D)
          220 x 156 x 56  mm

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            • Bebek monitörünün çalışma menzili, çevreye ve parazitlenmeye neden olan faktörlere bağlı olarak değişir.
            • Bu monitörde şarj işlevi bulunmaz.
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