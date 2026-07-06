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AquaTrio Kablosuz Aksesuarları Yedek Fırçalar
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XV1793/01
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Philips AquaTrio Kablosuz Islak-Kuru Elektrikli Süpürge 9000 Serisi modelleriyle uyumlu yedek fırça seti. Sette 2 adet ultra yumuşak mikrofiber Güç Fırçası vardır. Her altı ayda bir değiştirilmesi önerilir.
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