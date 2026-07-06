Filtre değişim seti Philips AquaTrio Kablosuz Islak-Kuru Elektrikli Süpürge 9000 Serisi ile uyumludur. Setin içerisinde üst kapak, alt kapak ve yıkanabilir köpük filtre dahil olmak üzere tam filtre kutusu vardır. Her 6 ayda bir değiştirilmesi önerilir.