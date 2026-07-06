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AquaTrio Kablosuz Aksesuarları Yedek Filtre

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AquaTrio Kablosuz AksesuarlarıYedek Filtre

XV1791/01

AquaTrio Kablosuz Aksesuarları Yedek Filtre

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Kılavuzlar ve Belgeler

Filtre değişim seti Philips AquaTrio Kablosuz Islak-Kuru Elektrikli Süpürge 9000 Serisi ile uyumludur. Setin içerisinde üst kapak, alt kapak ve yıkanabilir köpük filtre dahil olmak üzere tam filtre kutusu vardır. Her 6 ayda bir değiştirilmesi önerilir.

  • PDF dosya
  • 6 July 2026

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