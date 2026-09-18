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Dik Süpürge Aksesuarı Mikrofiber Pedler

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Dik Süpürge AksesuarıMikrofiber Pedler

XV1700/01

Dik Süpürge Aksesuarı Mikrofiber Pedler

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Kılavuzlar ve Belgeler

Mikrofiber pedler kir ve lekeleri etkili bir şekilde temizler. Aqua işlevine sahip aşağıdaki tüm Philips Kablosuz Elektrikli Süpürgelerle uyumludur: FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.

  • PDF dosya
  • 18 September 2026

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