Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
İlk Siparişe %15 İndirim!
30-day return
Süpürge Aksesuarları
Tüm seriler
Dik Süpürge Aksesuarı Mikrofiber Pedler
Destek
XV1700/01
Mağazaya git
Oturum açın veya bir hesap oluşturun
Kılavuzlara, özel desteğe ve daha fazlasına anında erişebilirsiniz. Ayrıca hızlı ve kolaydır.
Mikrofiber pedler kir ve lekeleri etkili bir şekilde temizler. Aqua işlevine sahip aşağıdaki tüm Philips Kablosuz Elektrikli Süpürgelerle uyumludur: FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.
Philips ile iletişim
Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız