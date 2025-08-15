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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
XV1493/10
XU5000/10
XU5000/20
XU5100/10
XU9100/10
XU5100/20
Her türlü sert zemin için
Yağı, lekeleri ve kiri giderir
Konsantre temizlik formülü
Evcil hayvan ve aile dostu¹
Uyumlu: HomeRun 5000 ve 9000 Serisi
Zemin temizleyici; her türlü sert zeminden² yağı, lekeleri ve yapışkan kirleri kolayca gidermek için tasarlanmıştır. Geride kalıntı ve iz bırakmadan yerleri pırıl pırıl ve tertemiz hale getirir.
Philips ultra konsantre zemin temizleyici, Philips HomeRun robot elektrikli süpürgeler için özel olarak tasarlanmıştır. En iyi sonuçları elde eder ve robotunuzun daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
Doğru dozaj ölçümü için dozaj kapağı dahildir. İstasyondaki 3,5 litrelik temiz su haznesine 10 ml (9000 Serisi) veya robotunuzun su haznesine doğrudan 1 ml (5000 Serisi) zemin temizleyici ekleyin. HomeRun 5000 veya 9000 serinizle birlikte kullanıldığında zemin temizleyicimiz yüksek performanslı sonuçlar sunar.
Yorumlar
¹ Amacına uygun kullanımda
² Ürünün zemininize uygun olduğundan emin olmak için her zaman doğrudan görünmeyen bir alanda deneyin.
³ OECD Rehberi 302 B uyarınca