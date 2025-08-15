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  • HomeRun robotlar için konsantre zemin temizleyici.
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  • HomeRun robotlar için konsantre zemin temizleyici.
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PhilipsZemin Temizleyici Ultra Konsantre Formül

XV1493/10

HomeRun robotlar için konsantre zemin temizleyici.
Philips yüksek performanslı zemin temizleyici; yağı, yapışkan lekeleri ve kiri zahmetsizce temizler. Islak temizlemede Philips HomeRun 5000 ve 9000 serisi ile uyumludur.
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Uyumlu ürünler
HomeRun5000 Islak ve Kuru Robot Süpürge

HomeRun5000 Islak ve Kuru Robot Süpürge
Islak ve Kuru Robot Süpürge

XU5000/10

HomeRun5000 Islak ve Kuru Robot Süpürge

HomeRun5000 Islak ve Kuru Robot Süpürge
Islak ve Kuru Robot Süpürge

XU5000/20

HomeRun5000 Islak ve Kuru Robot Süpürge

HomeRun5000 Islak ve Kuru Robot Süpürge
Islak ve Kuru Robot Süpürge

XU5100/10

Philips HomeRun 9000 serisi

Philips HomeRun 9000 serisi
Süpürme ve Silme Özellikli Robot Süpürge

XU9100/10

HomeRun5000 Islak ve Kuru Robot Süpürge

HomeRun5000 Islak ve Kuru Robot Süpürge
Islak ve Kuru Robot Süpürge

XU5100/20

Zahmetsizce temiz bir zemin elde edin

HomeRun robotlar için konsantre zemin temizleyici.

  • Her türlü sert zemin için

  • Yağı, lekeleri ve kiri giderir

  • Konsantre temizlik formülü

  • Evcil hayvan ve aile dostu¹

  • Uyumlu: HomeRun 5000 ve 9000 Serisi

Her türlü sert zemin için

Her türlü sert zemin için

Zemin temizleyici; her türlü sert zeminden² yağı, lekeleri ve yapışkan kirleri kolayca gidermek için tasarlanmıştır. Geride kalıntı ve iz bırakmadan yerleri pırıl pırıl ve tertemiz hale getirir.

Robotunuzun ömrünü uzatın

Robotunuzun ömrünü uzatın

Philips ultra konsantre zemin temizleyici, Philips HomeRun robot elektrikli süpürgeler için özel olarak tasarlanmıştır. En iyi sonuçları elde eder ve robotunuzun daha uzun ömürlü olmasını sağlar.

Yüksek konsantre temizlik formülü

Yüksek konsantre temizlik formülü

Doğru dozaj ölçümü için dozaj kapağı dahildir. İstasyondaki 3,5 litrelik temiz su haznesine 10 ml (9000 Serisi) veya robotunuzun su haznesine doğrudan 1 ml (5000 Serisi) zemin temizleyici ekleyin. HomeRun 5000 veya 9000 serinizle birlikte kullanıldığında zemin temizleyicimiz yüksek performanslı sonuçlar sunar.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. ¹ Amacına uygun kullanımda

  2. ² Ürünün zemininize uygun olduğundan emin olmak için her zaman doğrudan görünmeyen bir alanda deneyin.

  3. ³ OECD Rehberi 302 B uyarınca