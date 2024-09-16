3 haftaya kadar sıfır bakım¹

Hepsi Bir Arada İstasyonuyla 3 haftaya kadar bakım ihtiyacı olmadan temizliğin keyfini çıkarın. 70 güne kadar toz haznesini otomatik olarak boşaltır¹. 3 haftaya kadar bağımsız olarak temiz su haznesini yeniden doldurur ve kirli su haznesini boşaltır¹. Paspası zahmetsizce temizleyip sıcaklık uygulayarak (50°C) kurular ve her seferinde temiz bir başlangıç sunar.