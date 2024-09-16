2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Bakterilere karşı %99,9 etkili*
El değmeden, kolay kullanım ve bakım
HomeRun Uygulamasıyla eve özel kullanım
Philips HomeRun 9000 serisi ile her zaman temiz suyla temizlik yaparsınız. Bakterileri %99,9 oranında gidererir.* PowerCyclone Aqua teknolojisi temizlik sırasında kirli suyu hapsederek sadece temiz suyla paspas yapmanızı sağlar. Zeminleri tertemiz yapan paspasımızla benzersiz bir temizlik deneyimi yaşayın. * E.coli ve S.aureus bakterilerine karşı %99 etkinlik sağladığı test edilmiştir.
Hepsi Bir Arada İstasyonuyla 3 haftaya kadar bakım ihtiyacı olmadan temizliğin keyfini çıkarın. 70 güne kadar toz haznesini otomatik olarak boşaltır¹. 3 haftaya kadar bağımsız olarak temiz su haznesini yeniden doldurur ve kirli su haznesini boşaltır¹. Paspası zahmetsizce temizleyip sıcaklık uygulayarak (50°C) kurular ve her seferinde temiz bir başlangıç sunar.
Dolaşmış fırçalara veda edin: Gelişmiş dolaşma önleyici özelliğimiz fırçaların tüylerden arınmasını² sağlayarak sizi manuel temizlik zahmetinden kurtarır.
4.5
5 üzerinden
15
İncelemeler
87%
bu ürünü tavsiye ediyor
katya555
16/09/2024
Türkiye
Promosyonun bir parçası
süper temizlik yapan makina
çok iyi temizliyor ama cok sesli makina cok ağır cok yer kaplıyor
Avantajlar
kendi kendini temizlemesi
Dezavantajlar
çok ses sarjı cabuk bitiyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Philips HomeRun 9000 serisi XU9100/10 Süpürme ve Silme Özellikli Robot Süpürge için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Philips HomeRun 9000 serisi XU9100/10 Süpürme ve Silme Özellikli Robot Süpürge için yapılmıştır
R069
16/09/2024
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Kesinlikle alınır tavsiye edilir
Silme özelliğini süpürme performansını çok çok beğendim aşırı kaliteli kullanışlı ve kolay bir ürün
Avantajlar
İhtiyacı yormadan karşılaması
Dezavantajlar
Çok yüksek sesi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Philips HomeRun 9000 serisi XU9100/10 Süpürme ve Silme Özellikli Robot Süpürge için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Philips HomeRun 9000 serisi XU9100/10 Süpürme ve Silme Özellikli Robot Süpürge için yapılmıştır
Yeşil21
14/09/2024
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Ürün şahane!
Artık ev temizliği konusunda hiçbir tereddütüm yok. Bu cihazdan sonra ev temizliği benim için sadece birkaç tuşa dokunmak kadar kolay. Benim gibi bir temizlik hastasını bile memnun ettiyse, kesinkle tatmin olacağınıza eminim.
Avantajlar
Dip köşe temizlik için en yüksek performansa sahip, uygulaması çok kolay. En önemlisi su ve toz hazneleri olması sebebiyle mopu kendiniz yıkamıyorsunuz
Dezavantajlar
Bataryası benim bütün evimi temizlemeye yetmiyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Philips HomeRun 9000 serisi XU9100/10 Süpürme ve Silme Özellikli Robot Süpürge için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Philips HomeRun 9000 serisi XU9100/10 Süpürme ve Silme Özellikli Robot Süpürge için yapılmıştır
¹ E.coli ve S.aureus bakterilerine karşı %99 etkinlik sağladığı test edilmiştir.
² Sonuçlar kullanıma göre değişebilir.
³ Dahili testlere göre ve 5000 Pa ile HomeRun 7000 Serisine kıyasla.
⁴ Algılanabilen en küçük engel boyutu: 2,5 x 2,5 cm
⁵ Yalnızca süpürme modunda en düşük emiş gücü seviyesinde test edilmiştir.
⁶ 0,3 μm boyutundaki parçacıkların %96,5'ini yakalar.