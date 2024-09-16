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  • Yüzey yıkama teknolojisi ile çığır açan Robot 9000 Serisi
  • Yüzey yıkama teknolojisi ile çığır açan Robot 9000 Serisi
  • Yüzey yıkama teknolojisi ile çığır açan Robot 9000 Serisi
  • Yüzey yıkama teknolojisi ile çığır açan Robot 9000 Serisi
  • Yüzey yıkama teknolojisi ile çığır açan Robot 9000 Serisi
  • Yüzey yıkama teknolojisi ile çığır açan Robot 9000 Serisi
  • Yüzey yıkama teknolojisi ile çığır açan Robot 9000 Serisi
  • Yüzey yıkama teknolojisi ile çığır açan Robot 9000 Serisi
  • Yüzey yıkama teknolojisi ile çığır açan Robot 9000 Serisi
  • Yüzey yıkama teknolojisi ile çığır açan Robot 9000 Serisi
  • Yüzey yıkama teknolojisi ile çığır açan Robot 9000 Serisi
  • Yüzey yıkama teknolojisi ile çığır açan Robot 9000 Serisi
  • Yüzey yıkama teknolojisi ile çığır açan Robot 9000 Serisi
  • Yüzey yıkama teknolojisi ile çığır açan Robot 9000 Serisi
  • Yüzey yıkama teknolojisi ile çığır açan Robot 9000 Serisi
  • Yüzey yıkama teknolojisi ile çığır açan Robot 9000 Serisi
  • Yüzey yıkama teknolojisi ile çığır açan Robot 9000 Serisi
  • Yüzey yıkama teknolojisi ile çığır açan Robot 9000 Serisi
  • Yüzey yıkama teknolojisi ile çığır açan Robot 9000 Serisi
  • Yüzey yıkama teknolojisi ile çığır açan Robot 9000 Serisi
  • Yüzey yıkama teknolojisi ile çığır açan Robot 9000 Serisi
  • Yüzey yıkama teknolojisi ile çığır açan Robot 9000 Serisi

Philips HomeRun 9000 serisiSüpürme ve Silme Özellikli Robot Süpürge

XU9100/10

4.5
| (15) İncelemeler | 87% bu ürünü tavsiye ediyor
Yüzey yıkama teknolojisi ile çığır açan Robot 9000 Serisi
Zahmetli temizliğe veda edin! PowerCyclone Aqua kirli suyu anında giderir ve paspası sürekli olarak temiz suyla durulayarak zeminlerinizi tertemiz yapar. Hepsi Bir Arada İstasyonunu kullanarak 3 haftaya¹ kadar bakım ihtiyacı olmadan temizliğin keyfini çıkarın.
Tüm avantajları görüntüleyin

PowerCyclone Aqua teknolojisi ile her zaman temiz su ile zeminleri temizler

Yüzey yıkama teknolojisi ile çığır açan Robot 9000 Serisi

  • Bakterilere karşı %99,9 etkili*

  • El değmeden, kolay kullanım ve bakım

  • HomeRun Uygulamasıyla eve özel kullanım

PowerCyclone Aqua ile her zaman temiz su ile zeminleri siler, Bakterilere karşı %99,9 etkilidir*

PowerCyclone Aqua ile her zaman temiz su ile zeminleri siler, Bakterilere karşı %99,9 etkilidir*

Philips HomeRun 9000 serisi ile her zaman temiz suyla temizlik yaparsınız. Bakterileri %99,9 oranında gidererir.* PowerCyclone Aqua teknolojisi temizlik sırasında kirli suyu hapsederek sadece temiz suyla paspas yapmanızı sağlar. Zeminleri tertemiz yapan paspasımızla benzersiz bir temizlik deneyimi yaşayın. * E.coli ve S.aureus bakterilerine karşı %99 etkinlik sağladığı test edilmiştir.

3 haftaya kadar sıfır bakım¹

3 haftaya kadar sıfır bakım¹

Hepsi Bir Arada İstasyonuyla 3 haftaya kadar bakım ihtiyacı olmadan temizliğin keyfini çıkarın. 70 güne kadar toz haznesini otomatik olarak boşaltır¹. 3 haftaya kadar bağımsız olarak temiz su haznesini yeniden doldurur ve kirli su haznesini boşaltır¹. Paspası zahmetsizce temizleyip sıcaklık uygulayarak (50°C) kurular ve her seferinde temiz bir başlangıç sunar.

Saç dolaşmış fırçalara veda edin

Saç dolaşmış fırçalara veda edin

Dolaşmış fırçalara veda edin: Gelişmiş dolaşma önleyici özelliğimiz fırçaların tüylerden arınmasını² sağlayarak sizi manuel temizlik zahmetinden kurtarır.

Teknik Özellikler

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Parça ve Aksesuarlar

Yorumlar

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4.5

5 üzerinden

15

İncelemeler

87%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

16/09/2024

Türkiye

Türkiye

süper temizlik yapan makina

çok iyi temizliyor ama cok sesli makina cok ağır cok yer kaplıyor

Avantajlar

kendi kendini temizlemesi

Dezavantajlar

çok ses sarjı cabuk bitiyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Philips HomeRun 9000 serisi XU9100/10 Süpürme ve Silme Özellikli Robot Süpürge için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Philips HomeRun 9000 serisi XU9100/10 Süpürme ve Silme Özellikli Robot Süpürge için yapılmıştır

16/09/2024

Türkiye

Türkiye

Kesinlikle alınır tavsiye edilir

Silme özelliğini süpürme performansını çok çok beğendim aşırı kaliteli kullanışlı ve kolay bir ürün

Avantajlar

İhtiyacı yormadan karşılaması

Dezavantajlar

Çok yüksek sesi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Philips HomeRun 9000 serisi XU9100/10 Süpürme ve Silme Özellikli Robot Süpürge için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Philips HomeRun 9000 serisi XU9100/10 Süpürme ve Silme Özellikli Robot Süpürge için yapılmıştır

14/09/2024

Türkiye

Türkiye

Ürün şahane!

Artık ev temizliği konusunda hiçbir tereddütüm yok. Bu cihazdan sonra ev temizliği benim için sadece birkaç tuşa dokunmak kadar kolay. Benim gibi bir temizlik hastasını bile memnun ettiyse, kesinkle tatmin olacağınıza eminim.

Avantajlar

Dip köşe temizlik için en yüksek performansa sahip, uygulaması çok kolay. En önemlisi su ve toz hazneleri olması sebebiyle mopu kendiniz yıkamıyorsunuz

Dezavantajlar

Bataryası benim bütün evimi temizlemeye yetmiyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Philips HomeRun 9000 serisi XU9100/10 Süpürme ve Silme Özellikli Robot Süpürge için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Philips HomeRun 9000 serisi XU9100/10 Süpürme ve Silme Özellikli Robot Süpürge için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. ¹ E.coli ve S.aureus bakterilerine karşı %99 etkinlik sağladığı test edilmiştir.

  2. ² Sonuçlar kullanıma göre değişebilir.

  3. ³ Dahili testlere göre ve 5000 Pa ile HomeRun 7000 Serisine kıyasla.

  4. ⁴ Algılanabilen en küçük engel boyutu: 2,5 x 2,5 cm

  5. ⁵ Yalnızca süpürme modunda en düşük emiş gücü seviyesinde test edilmiştir.

  6. ⁶ 0,3 μm boyutundaki parçacıkların %96,5'ini yakalar.