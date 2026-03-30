Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme

Çok daha az çabayla her gün mükemmel temizlik yapın. Robot ultra güçlü emiş gücü sağlar ve tek seferde süpürür ve siler. Robot otomatik olarak kendini Otomatik Boşaltma İstasyonuna boşaltır ve sonraki 30 gün sizi bir daha uğraştırmaz.