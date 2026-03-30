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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
XU3100/01
ve Otomatik Boşaltma istasyonu
Koyu ve Beluga Metalik
HomeRun Uygulamasına bağlanır
Robot, her gün zeminde biriken ince toz katmanını gidermek için sert zeminleri tek seferde süpürür ve siler. Tek başına süpürmeye göre daha fazla ince tozu yok eder, böylece çıplak ayakla bile ayaklarınızın tabanı temiz kalır.
Robot kendini otomatik olarak Otomatik Boşaltma istasyonuna boşaltır. İstasyonda toz ve diğer kirleri 30 güne kadar tutabilen 3,0 litrelik, tek kullanımlık, anti alerjik torba bulunur. Bu torba, boşaltılmadan 30 gün boyunca kullanılabilir. Evrensel s-bag, toz bulutu oluşturmadan hijyenik olarak atılabildiğinden astım ve alerji sorunu olanlar için idealdir.
Robot ve Otomatik Boşaltma istasyonu, evinizin iç tasarımına uyan yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir. Philips HomeRun Islak ve Kuru Robot Süpürge 3000 Serisi Aqua, evinizin iç tasarımına uyan iki şık tasarımla sunulur: Koyu ve Beluga Metalik (XU3100/01) ve Açık ve Beluga Metalik (XU3110/02).
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