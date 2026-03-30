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  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme

Üretimden kaldırıldı

3000 Serisi AquaIslak ve Kuru Robot Süpürge

XU3100/01

Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
Çok daha az çabayla her gün mükemmel temizlik yapın. Robot ultra güçlü emiş gücü sağlar ve tek seferde süpürür ve siler. Robot otomatik olarak kendini Otomatik Boşaltma İstasyonuna boşaltır ve sonraki 30 gün sizi bir daha uğraştırmaz.
Tüm avantajları görüntüleyin

Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme

  • ve Otomatik Boşaltma istasyonu

  • Koyu ve Beluga Metalik

  • HomeRun Uygulamasına bağlanır

Yalnızca süpürmeye göre daha fazla ince tozu yok eder

Yalnızca süpürmeye göre daha fazla ince tozu yok eder

Robot, her gün zeminde biriken ince toz katmanını gidermek için sert zeminleri tek seferde süpürür ve siler. Tek başına süpürmeye göre daha fazla ince tozu yok eder, böylece çıplak ayakla bile ayaklarınızın tabanı temiz kalır.

Kendini boşaltır: 30 gün zahmetsiz kullanım

Kendini boşaltır: 30 gün zahmetsiz kullanım

Robot kendini otomatik olarak Otomatik Boşaltma istasyonuna boşaltır. İstasyonda toz ve diğer kirleri 30 güne kadar tutabilen 3,0 litrelik, tek kullanımlık, anti alerjik torba bulunur. Bu torba, boşaltılmadan 30 gün boyunca kullanılabilir. Evrensel s-bag, toz bulutu oluşturmadan hijyenik olarak atılabildiğinden astım ve alerji sorunu olanlar için idealdir.

Şık tasarımı evinizin dekoruna uyum sağlar

Şık tasarımı evinizin dekoruna uyum sağlar

Robot ve Otomatik Boşaltma istasyonu, evinizin iç tasarımına uyan yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir. Philips HomeRun Islak ve Kuru Robot Süpürge 3000 Serisi Aqua, evinizin iç tasarımına uyan iki şık tasarımla sunulur: Koyu ve Beluga Metalik (XU3100/01) ve Açık ve Beluga Metalik (XU3110/02).

Teknik Özellikler

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