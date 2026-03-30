2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
XU3000/01
ve şarj istasyonu
Koyu ve Beluga Metalik
HomeRun Uygulamasına bağlanır
Robot, her gün zeminde biriken ince toz katmanını gidermek için sert zeminleri tek seferde süpürür ve siler. Tek başına süpürmeye göre daha fazla ince tozu yok eder, böylece çıplak ayakla bile ayaklarınızın tabanı temiz kalır.
Philips HomeRun robot uygulaması, kullanıcı dostu ve sezgisel kullanıma uygun şekilde tasarlanmıştır ve ilk kez kullananlar için idealdir. Robotunuzdan en iyi şekilde faydalanabilmeniz için adım adım rehberlik ve faydalı videolar sağlar. Uygulama temizlik performansını kontrol etmek, raporlamak ve güncellemek için nerede olursanız olun robotunuzla iletişim kurar ve robotun temizlediği alanları gerçek zamanlı olarak gösterir.
Ultra yüksek emiş gücü (4000 Pa'ya kadar zorlu testlerden geçirilmiştir), kırıntı gibi büyük kirleri toplayabilir. Yerde günlük olarak biriken kirleri gidermenin yanı sıra çatlakların, halıların ve kilimlerin derinine işlemiş ince tozları da temizler.
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