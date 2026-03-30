Sezgisel kullanım - İlk kez kullananlar için idealdir

Philips HomeRun robot uygulaması, kullanıcı dostu ve sezgisel kullanıma uygun şekilde tasarlanmıştır ve ilk kez kullananlar için idealdir. Robotunuzdan en iyi şekilde faydalanabilmeniz için adım adım rehberlik ve faydalı videolar sağlar. Uygulama temizlik performansını kontrol etmek, raporlamak ve güncellemek için nerede olursanız olun robotunuzla iletişim kurar ve robotun temizlediği alanları gerçek zamanlı olarak gösterir.