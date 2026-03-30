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  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
  • Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme

Üretimden kaldırıldı

3000 Serisi AquaIslak ve Kuru Robot Süpürge

XU3000/01

Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme
Çok daha az çabayla her gün mükemmel temizlik yapın. Robot ultra güçlü emiş gücü sağlar ve tek seferde süpürür ve siler. Robot, halı veya kilim üzerine geldiğinde emiş gücünü otomatik olarak artırır.
Tüm avantajları görüntüleyin

Her gün zahmetsiz bir şekilde ıslak ve kuru temizleme

  • ve şarj istasyonu

  • Koyu ve Beluga Metalik

  • HomeRun Uygulamasına bağlanır

Yalnızca süpürmeye göre daha fazla ince tozu yok eder

Yalnızca süpürmeye göre daha fazla ince tozu yok eder

Robot, her gün zeminde biriken ince toz katmanını gidermek için sert zeminleri tek seferde süpürür ve siler. Tek başına süpürmeye göre daha fazla ince tozu yok eder, böylece çıplak ayakla bile ayaklarınızın tabanı temiz kalır.

Sezgisel kullanım - İlk kez kullananlar için idealdir

Sezgisel kullanım - İlk kez kullananlar için idealdir

Philips HomeRun robot uygulaması, kullanıcı dostu ve sezgisel kullanıma uygun şekilde tasarlanmıştır ve ilk kez kullananlar için idealdir. Robotunuzdan en iyi şekilde faydalanabilmeniz için adım adım rehberlik ve faydalı videolar sağlar. Uygulama temizlik performansını kontrol etmek, raporlamak ve güncellemek için nerede olursanız olun robotunuzla iletişim kurar ve robotun temizlediği alanları gerçek zamanlı olarak gösterir.

Ultra yüksek emiş gücü büyük kirleri toplar

Ultra yüksek emiş gücü büyük kirleri toplar

Ultra yüksek emiş gücü (4000 Pa'ya kadar zorlu testlerden geçirilmiştir), kırıntı gibi büyük kirleri toplayabilir. Yerde günlük olarak biriken kirleri gidermenin yanı sıra çatlakların, halıların ve kilimlerin derinine işlemiş ince tozları da temizler.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları