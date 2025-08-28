ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

i9000 Prestige Ultra SkinIQ Pro ile Islak&Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi

Destek

i9000 Prestige UltraSkinIQ Pro ile Islak&Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi

XP9402/31

i9000 Prestige Ultra SkinIQ Pro ile Islak&Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi

Mağazaya git

Ürününüzden en iyi şekilde yararlanın

  • Philips i9000 Tıraş Makinenizi Kullanmaya Başlayın | Kurulum ve İlk Kullanım Kılavuzu
    Philips i9000 Tıraş Makinenizi Kullanmaya Başlayın | Kurulum ve İlk Kullanım Kılavuzu
  • Philips i9000 Tıraş Makinesi Nasıl Kullanılır? | Adım Adım Kılavuz
    Philips i9000 Tıraş Makinesi Nasıl Kullanılır? | Adım Adım Kılavuz
  • Philips i9000 Tıraş Makinenizin Tıraş Başlıkları Nasıl Değiştirilir?
    Philips i9000 Tıraş Makinenizin Tıraş Başlıkları Nasıl Değiştirilir?
  • Philips i9000 Tıraş Makinesi Nasıl Temizlenir? | Temizlik ve Bakım Rehberi
    Philips i9000 Tıraş Makinesi Nasıl Temizlenir? | Temizlik ve Bakım Rehberi

Ürününüzü kaydettirin

Uzatılmış garantinizi alın

Satın aldıktan sonra 90 gün içinde ürününüzü kaydedin ve uzatılmış garantinizi alın (koşullar geçerli olabilir).

Şimdi kayıt olun

Kılavuzlar ve Belgeler

Kullanıcı kılavuzu

  • PDF dosya, 8.7 MB
  • 4 June 2025

Malzeme listesi - English (US)

  • PDF dosya, 145.5 kB
  • 31 July 2026

Sıkça Sorulan Sorular

Parça ve Aksesuarlar

Sorun giderme

Garanti ve servis

Garantinizin koşullarını kontrol edin ve bir ürün değişim veya onarım işlemi başlatın

Servis merkezi bul

Onarım, teşhis ve orijinal parçalar için yakınınızdaki servis merkezlerini bulun

Garanti

Ürün garanti politikalarımız

Philips ile iletişim

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız