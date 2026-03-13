Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
İlk Siparişe %15 İndirim!
30-day return
Süpürgeler
Tüm seriler
8000 Serisi Kablosuz Dik süpürge
Üretimden kaldırıldı
Destek
XC8043/01
Mağazaya git
Ürününüzü kaydettirin
Satın aldıktan sonra 90 gün içinde ürününüzü kaydedin ve uzatılmış garantinizi alın (koşullar geçerli olabilir).
EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips 8000 Series Cordless Stick vacuum cleaner XC8049; XC8047; XC8045; XC8043
Tümü (6)
Philips elektrikli süpürgemin mikro fiber pedlerini ne zaman temizlemem/değiştirmem gerekir?
Philips SpeedPro (Max) El Süpürgemin pillerini nasıl değiştiririm?
Philips Elektrikli Süpürgemin aksesuarları diğer modellerle uyumlu mu?
Philips Kablosuz Elektrikli Süpürgemi ne kadar şarj etmeliyim?
Philips Elektrikli Süpürgemin pillerini nasıl değiştiririm?
Philips Elektrikli Süpürgemin model/seri numarası nerede?
Dikey Süpürge Aksesuar Kiti
Filtre
Philips Kablosuz Elektrikli Süpürgem olağan dışı bir ses çıkarıyor
Philips SpeedPro (Max) Süpürgem halıda kolayca kaymıyor
Philips Kablosuz Elektrikli Süpürgemin toz haznesini açamıyorum
Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max emiş gücünü kaybetti
Philips 8000 Serisi Kablosuz Elektrikli Süpürgemi nasıl temizlerim?
Philips ile iletişim
Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız