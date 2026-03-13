ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

8000 Serisi Kablosuz Dik süpürge

Üretimden kaldırıldı

Destek

8000 SerisiKablosuz Dik süpürge

XC8043/01

8000 Serisi Kablosuz Dik süpürge

Üretimden kaldırıldı

Mağazaya git

Ürününüzü kaydettirin

Uzatılmış garantinizi alın

Satın aldıktan sonra 90 gün içinde ürününüzü kaydedin ve uzatılmış garantinizi alın (koşullar geçerli olabilir).

Şimdi kayıt olun

Kılavuzlar ve Belgeler

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF dosya, 634.9 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips 8000 Series Cordless Stick vacuum cleaner XC8049; XC8047; XC8045; XC8043

  • PDF dosya, 2.6 MB
  • 13 March 2026

Sıkça Sorulan Sorular

Parça ve Aksesuarlar

Sorun giderme

Philips ile iletişim

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız