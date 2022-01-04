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  • Tüm evi temizleyin.
  • Tüm evi temizleyin.
  • Tüm evi temizleyin.
  • Tüm evi temizleyin.
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Üretimden kaldırıldı

8000 SerisiKablosuz Dik süpürge

XC8043/01

4.6
| (237) İncelemeler | 91% bu ürünü tavsiye ediyor
Tüm evi temizleyin.
Philips Kablosuz Dik Süpürge 8000 Serisi ile tek şarjla maksimum güç ile evinizin tamamını temizleyin. 360° emiş başlığı sayesinde tek şarjla* 125 m²'den daha büyük alanları temizleyebilen ve yüksek güçten ödün vermeyen şarjlı dikey bir süpürgedir.
Tüm avantajları görüntüleyin

Uzun süreli maksimum güç*.

Tüm evi temizleyin.

  • 360° Emiş Başlığı

  • 70 dk. kadar, 28 dk. kadar Turbo

  • Mini Turbo Fırça

Tek şarjla 125 m²'nin üzerinde temizlik sunan uzun turbo modu çalışma süresi

Tek şarjla 125 m²'nin üzerinde temizlik sunan uzun turbo modu çalışma süresi

Tüm evi temizlemenize yetecek kadar uzun çalışma süresine sahip bir kablosuz elektrikli süpürgeniz olsa nasıl olurdu? Sahip olduğu yeni nesil lityum iyon piller sayesinde uzun turbo modu kullanımı sunan bu elektrikli süpürgeyle tek şarjla 125 m²'nin üzerinde bir alanı temizleyebilirsiniz.

Lityum iyon piller 70 dakikaya kadar kullanılabilir

Lityum iyon piller 70 dakikaya kadar kullanılabilir

Farklı ihtiyaçlar farklı seçenekler gerektirir. Dayanıklı ve uzun ömürlü 25,2 V lityum iyon pilllerimiz tek şarjla eco modunda 70, normal modda 35 ve turbo modunda 28 dakikaya kadar kullanım süresi sunar.

360° emiş başlığı, %99,7'ye kadar toz ve kiri yakalar*

360° emiş başlığı, %99,7'ye kadar toz ve kiri yakalar*

Temizlik yaparken, cihazınızın zemindeki her şeyi aynı yüzeyin üzerinden bir kez daha geçmeye gerek kalmadan tek seferde yakalamasını istersiniz. 360° emiş başlığı her harekette tozun ve kirin %99,7'sini yakalar! Patentli 360° emiş teknolojisi sayesinde başlığın her yönünden daha fazla toz ve kir yakalayarak her hareketinizin hakkını verir!

Teknik Özellikler

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Parçalar veya aksesuarlara gidin

Parça ve Aksesuarlar

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.6

5 üzerinden

237

İncelemeler

91%

bu ürünü tavsiye ediyor

04/01/2022

Türkiye

Türkiye

Ürün harika

Ürün hayat kolaylaştırıyor çok kullanışlı mükemmel bir süpürge

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 8000 Serisi XC8043/01 Kablosuz Dik süpürge için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 8000 Serisi XC8043/01 Kablosuz Dik süpürge için yapılmıştır

11/12/2021

Türkiye

Türkiye

Urunum den cok memnunum

Urunumle alakalı butun ozellikleri seviyorum. Pratik olmasi ked isikli olmasi gibi.

Avantajlar

Kullanimi kolay

Dezavantajlar

Dezavantaji hic yokki

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 8000 Serisi XC8043/01 Kablosuz Dik süpürge için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 8000 Serisi XC8043/01 Kablosuz Dik süpürge için yapılmıştır

17/11/2021

Türkiye

Türkiye

Memnuniyet

Tek kelime süper tüm parcalari yikaniyor koku yok torba yok kablo derdi yok

Avantajlar

Yikanabilir olmasi

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 8000 Serisi XC8043/01 Kablosuz Dik süpürge için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 8000 Serisi XC8043/01 Kablosuz Dik süpürge için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. N/A

  2. Çalışma süresi ve kapsam, Philips şirket içi izleme yöntemine göre belirlenmiştir.

  3. IEC60312-1 standartlarına göre Philips tarafından geliştirilen zorlu kir temizleme testine tabi tutulmuştur. Ocak 2018. Bir hareket, hem ileri hem geri yönlü hareketi kapsar.