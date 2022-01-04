2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
360° Emiş Başlığı
70 dk. kadar, 28 dk. kadar Turbo
Mini Turbo Fırça
Tüm evi temizlemenize yetecek kadar uzun çalışma süresine sahip bir kablosuz elektrikli süpürgeniz olsa nasıl olurdu? Sahip olduğu yeni nesil lityum iyon piller sayesinde uzun turbo modu kullanımı sunan bu elektrikli süpürgeyle tek şarjla 125 m²'nin üzerinde bir alanı temizleyebilirsiniz.
Farklı ihtiyaçlar farklı seçenekler gerektirir. Dayanıklı ve uzun ömürlü 25,2 V lityum iyon pilllerimiz tek şarjla eco modunda 70, normal modda 35 ve turbo modunda 28 dakikaya kadar kullanım süresi sunar.
Temizlik yaparken, cihazınızın zemindeki her şeyi aynı yüzeyin üzerinden bir kez daha geçmeye gerek kalmadan tek seferde yakalamasını istersiniz. 360° emiş başlığı her harekette tozun ve kirin %99,7'sini yakalar! Patentli 360° emiş teknolojisi sayesinde başlığın her yönünden daha fazla toz ve kir yakalayarak her hareketinizin hakkını verir!
4.6
5 üzerinden
237
İncelemeler
91%
bu ürünü tavsiye ediyor
Kaptan33
04/01/2022
Türkiye
Ürün harika
Ürün hayat kolaylaştırıyor çok kullanışlı mükemmel bir süpürge
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 8000 Serisi XC8043/01 Kablosuz Dik süpürge için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 8000 Serisi XC8043/01 Kablosuz Dik süpürge için yapılmıştır
Ayfer45
11/12/2021
Türkiye
Urunum den cok memnunum
Urunumle alakalı butun ozellikleri seviyorum. Pratik olmasi ked isikli olmasi gibi.
Avantajlar
Kullanimi kolay
Dezavantajlar
Dezavantaji hic yokki
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 8000 Serisi XC8043/01 Kablosuz Dik süpürge için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 8000 Serisi XC8043/01 Kablosuz Dik süpürge için yapılmıştır
Perihan
17/11/2021
Türkiye
Memnuniyet
Tek kelime süper tüm parcalari yikaniyor koku yok torba yok kablo derdi yok
Avantajlar
Yikanabilir olmasi
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 8000 Serisi XC8043/01 Kablosuz Dik süpürge için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 8000 Serisi XC8043/01 Kablosuz Dik süpürge için yapılmıştır
N/A
Çalışma süresi ve kapsam, Philips şirket içi izleme yöntemine göre belirlenmiştir.
IEC60312-1 standartlarına göre Philips tarafından geliştirilen zorlu kir temizleme testine tabi tutulmuştur. Ocak 2018. Bir hareket, hem ileri hem geri yönlü hareketi kapsar.