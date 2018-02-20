2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Siyah
Dahili mikrofon, sizin için en önemli olan şeylerle bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon çağrıları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
Kulaklık kapakları kişiselleştirilmiş, mükemmel uyum için 3 boy seçeneğine (küçük, orta ve büyük) sahiptir.
Ses tüpünün oval şekli insan kulağı üzerine yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda kazandırılmıştır. Her kulağa rahatça uyacak şekilde tasarlanan ergonomik şekil, eksiksiz müzik keyfi için optimum uyum ve rahatlık sunar.
4.3
5 üzerinden
8
İncelemeler
88%
bu ürünü tavsiye ediyor
tumosan06
20/02/2018
Türkiye
Ürün mükemmel
Ürün gerçekten ses kalitesi ve performansı güzel. Yalnız ses yükseliğini pek beğenmedim, apple earpods tan bir tık aşağıda fakat herşey ses yüksekliği değil. Bass,tiz ve arka plandaki müzikleri çok net duyuyorsunuz. Kısacası tavsiye ederim , pişman olmazsınız.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TX1WT Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TX1WT Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Ceyhunx
21/11/2017
Türkiye
Beğendim, fakat fiyatı fazla!
Ürün beklentimi karşıladı. Ses detayı ve bass bana göre iyi. Nette ürünün kulakta rahatsız olduğundan bahsedilmiş, açıkçası ben böyle bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Yalnız ses kalitesini doğru düzgün almak için mutlaka kulağınıza uygun boydaki silikonları takın, hatta hiç üşenmeyin tüm boyları deneyin. İnanın farkı göreceksiniz! Benim gibi samsung cihazınız varsa mutlaka ama mutlaka EQ ayarlarından ses kişiselleştirme ayarı adı altında "adapt sound" ayarını kendinize göre yapın! Son olarak bu ürün için fiyat çok fazla, gerçi TL. dolar karşısındaki durumu da belli!
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TX1WT Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TX1WT Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Root
19/11/2017
Türkiye
Ürün Özellikleri Güzel
Güzel ve temiz ses vermekte... Hi-Res Audio özelliğini hissediyorsunuz.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TX1WT Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TX1WT Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır