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Yüksek Çözünürlüklü Ses
Philips TX1, üstün kaliteli sürücüler ve oval ses tüpleri ile genişletilmiş baslı yüksek çözünürlüklü ses sunar. Özel, rahat kulak kapakları etkileyici bir deneyim sağlarken, düz kablo dolaşma yapmadan kullanım imkanı tanır Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yüksek Çözünürlüklü Ses
Philips TX1, üstün kaliteli sürücüler ve oval ses tüpleri ile genişletilmiş baslı yüksek çözünürlüklü ses sunar. Özel, rahat kulak kapakları etkileyici bir deneyim sağlarken, düz kablo dolaşma yapmadan kullanım imkanı tanır Tüm faydaları görün
Yüksek Çözünürlüklü Ses
Philips TX1, üstün kaliteli sürücüler ve oval ses tüpleri ile genişletilmiş baslı yüksek çözünürlüklü ses sunar. Özel, rahat kulak kapakları etkileyici bir deneyim sağlarken, düz kablo dolaşma yapmadan kullanım imkanı tanır Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yüksek Çözünürlüklü Ses
Philips TX1, üstün kaliteli sürücüler ve oval ses tüpleri ile genişletilmiş baslı yüksek çözünürlüklü ses sunar. Özel, rahat kulak kapakları etkileyici bir deneyim sağlarken, düz kablo dolaşma yapmadan kullanım imkanı tanır Tüm faydaları görün
Kulak içi mikrofonlu kulaklık
Toplam:
Dahili mikrofon, sizin için en önemli olan şeylerle bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon aramaları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
Kulaklık kapakları kişiselleştirilmiş, mükemmel uyum için 3 boy seçeneğine (küçük, orta ve büyük) sahiptir.
Hibrit tasarım yüksek netliğe sahip ses ve geliştirilmiş bas etkisi için yüksek güçlü neodimyum mıknatıslar kullanır. Hibrit formu, kompakt kulaklık girişinde daha büyük 13,5 mm hoparlörler kullanarak gerçek konforla birlikte daha yüksek kalitede ses sunar.
Ortam gürültüsünü dışarıda bırakmak için gürültü önleyici kulak başlıkları sayesinde herhangi bir rahatsızlık yaşamadan kendinizi tamamen müziğinize kaptırabilirsiniz.
Yüksek Çözünürlüklü Ses, orijinal stüdyo kayıtlarını 16 bit/44,1 kHz CD formatlarından daha sadık bir şekilde üreterek en iyi ses performansını sunar. Kaliteden ödün vermeyen bu teknoloji, Yüksek Çözünürlüklü Sesi müzikseverlerin vazgeçilmezi haline getiriyor. Bu kulaklıklar, Yüksek Çözünürlüklü Ses kalitesi kaşesi için gereken katı kuralları karşılar.
Ses tüpünün oval şekli insan kulağı üzerine yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda kazandırılmıştır. Her kulağa rahatça uyacak şekilde tasarlanan ergonomik şekil, eksiksiz müzik keyfi için optimum uyum ve rahatlık sunar.
Kulaklığınızın ömrünü uzatmak amacıyla, kulaklık ve kablo arasındaki yumuşak kauçuk koruma, bağlantıyı sürekli bükülmeye bağlı hasarlara karşı korur.
Düz kablo, kablonuzun daima sorunsuz olmasını ve dolaşmamasını sağlar. Kablo aparatı hareket halindeyken şık bir kolaylık ve rahatlık sunar.
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