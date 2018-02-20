Bulunduğu fiyat aralığındaki rakiplerine oranla oldukça yeterli ses seviyesi, kullanılan ana ses kaynağına bağlı olarak sağladığı oldukça geniş frekans aralığı ve ince detayları kaçırmamanızı sağlayan yalıtımı ile bu markanın beni en çok şaşırtan ürünü diyebilirim. Daha önce bir çok modelini denediğim ve kendime göre başarısız bulduğum Philips markasına olan önyargılarımı yıkan modeldir TX1. Mikrofon ile görüşme esnasında çevre sesleri filtreliyor ve karşı tarafın sizi daha net duymasını sağlıyor. Fakat karşı taraf sizi bir telefon kulübesindeymişsiniz gibi duyuyor bunu da belirteyim. Kablo kalitesi ve yassı kablo tercihi ile beğenimi kazanmasına rağmen, sürücüleri sabitleyen plastik uçlar çok hassas. İki kere satın almış olmama rağmen her iki üründe de aynı sorunla karşılaşmam problemin tasarım kaynaklı olduğunu düşünmeme sebep oldu. Biraz daha dayanıklı olsaydı ikinci ürünü almayacaktım belki de... Fakat bu olumsuzluğa rağmen bu ürünü hala sevdiklerime tavsiye etmekten geri kalmıyorum.