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    Kulak içi mikrofonlu kulaklık

    TX1BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Yüksek Çözünürlüklü Ses Yüksek Çözünürlüklü Ses Yüksek Çözünürlüklü Ses
      -{discount-value}

      Kulak içi mikrofonlu kulaklık

      TX1BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Yüksek Çözünürlüklü Ses

      Philips TX1, üstün kaliteli sürücüler ve oval ses tüpleri ile genişletilmiş baslı yüksek çözünürlüklü ses sunar. Özel, rahat kulak kapakları etkileyici bir deneyim sağlarken, düz kablo dolaşma yapmadan kullanım imkanı tanır Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 169,90 TL

      Kulak içi mikrofonlu kulaklık

      Yüksek Çözünürlüklü Ses

      Philips TX1, üstün kaliteli sürücüler ve oval ses tüpleri ile genişletilmiş baslı yüksek çözünürlüklü ses sunar. Özel, rahat kulak kapakları etkileyici bir deneyim sağlarken, düz kablo dolaşma yapmadan kullanım imkanı tanır Tüm faydaları görün

      Yüksek Çözünürlüklü Ses

      Philips TX1, üstün kaliteli sürücüler ve oval ses tüpleri ile genişletilmiş baslı yüksek çözünürlüklü ses sunar. Özel, rahat kulak kapakları etkileyici bir deneyim sağlarken, düz kablo dolaşma yapmadan kullanım imkanı tanır Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 169,90 TL

      Kulak içi mikrofonlu kulaklık

      Yüksek Çözünürlüklü Ses

      Philips TX1, üstün kaliteli sürücüler ve oval ses tüpleri ile genişletilmiş baslı yüksek çözünürlüklü ses sunar. Özel, rahat kulak kapakları etkileyici bir deneyim sağlarken, düz kablo dolaşma yapmadan kullanım imkanı tanır Tüm faydaları görün

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        Kulak içi mikrofonlu kulaklık

        Kulak içi mikrofonlu kulaklık

        Toplam:

        Yüksek Çözünürlüklü Ses

        Üstün kaliteli sürücüler ile oval ses tüpleri

        • Siyah
        Dahili mikrofon müzik dinlerken telefon aramalarına geçiş yapmanızı sağlar

        Dahili mikrofon müzik dinlerken telefon aramalarına geçiş yapmanızı sağlar

        Dahili mikrofon, sizin için en önemli olan şeylerle bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon aramaları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.

        Mükemmel uyum için farklı boyutlardaki 3 kulak başlığıı arasında seçim yapın

        Mükemmel uyum için farklı boyutlardaki 3 kulak başlığıı arasında seçim yapın

        Kulaklık kapakları kişiselleştirilmiş, mükemmel uyum için 3 boy seçeneğine (küçük, orta ve büyük) sahiptir.

        Hassas ses çıkışı ve genişletilmiş bas için Hibrit tasarım

        Hassas ses çıkışı ve genişletilmiş bas için Hibrit tasarım

        Hibrit tasarım yüksek netliğe sahip ses ve geliştirilmiş bas etkisi için yüksek güçlü neodimyum mıknatıslar kullanır. Hibrit formu, kompakt kulaklık girişinde daha büyük 13,5 mm hoparlörler kullanarak gerçek konforla birlikte daha yüksek kalitede ses sunar.

        Ortam gürültüsünü dışarıda bırakmak için gürültü önleyici kulak başlıkları

        Ortam gürültüsünü dışarıda bırakmak için gürültü önleyici kulak başlıkları

        Ortam gürültüsünü dışarıda bırakmak için gürültü önleyici kulak başlıkları sayesinde herhangi bir rahatsızlık yaşamadan kendinizi tamamen müziğinize kaptırabilirsiniz.

        Yüksek Çözünürlüklü ses kalitesi, müziği en saf halinde üretir

        Yüksek Çözünürlüklü ses kalitesi, müziği en saf halinde üretir

        Yüksek Çözünürlüklü Ses, orijinal stüdyo kayıtlarını 16 bit/44,1 kHz CD formatlarından daha sadık bir şekilde üreterek en iyi ses performansını sunar. Kaliteden ödün vermeyen bu teknoloji, Yüksek Çözünürlüklü Sesi müzikseverlerin vazgeçilmezi haline getiriyor. Bu kulaklıklar, Yüksek Çözünürlüklü Ses kalitesi kaşesi için gereken katı kuralları karşılar.

        Ergonomik oval ses tüpü güvenli ve rahat bir uyum sağlar

        Ses tüpünün oval şekli insan kulağı üzerine yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda kazandırılmıştır. Her kulağa rahatça uyacak şekilde tasarlanan ergonomik şekil, eksiksiz müzik keyfi için optimum uyum ve rahatlık sunar.

        Güçlendirilmiş kablo koruması, dayanıklılığı ve bağlantıyı artırır

        Kulaklığınızın ömrünü uzatmak amacıyla, kulaklık ve kablo arasındaki yumuşak kauçuk koruma, bağlantıyı sürekli bükülmeye bağlı hasarlara karşı korur.

        Hareket halindeyken rahat kullanım için kaydırıcıya sahip, dolaşmayan düz kablo

        Düz kablo, kablonuzun daima sorunsuz olmasını ve dolaşmamasını sağlar. Kablo aparatı hareket halindeyken şık bir kolaylık ve rahatlık sunar.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Diyafram
          Mylar
          Frekans tepkisi
          8 - 40.000  Hz
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Ses bobini
          CCAW
          Hassasiyet
          108  dB
          Hoparlör çapı
          13,5  mm
          Maksimum güç girişi
          30  mW
          Empedans
          32  ohm

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2 m
          Aşağıdakilerle uyumludur:
          iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA*, SAMSUNG*, SONY * Sadece en yeni modeller için. Sony Ericsson ile NOKIA ve SAMSUNG'un eski modelleri için müşteri desteği aracılığıyla ekstra konektör mevcuttur
          Kablo tipi
          Bakır
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          altın kaplama

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          17,5  cm
          Genişlik
          9,5  cm
          Derinlik
          2,5  cm
          Net ağırlık
          0,0169  kg
          Brüt ağırlık
          0,0532  kg
          Dara ağırlığı
          0,0363  kg
          EAN
          69 23410 72457 8
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton

        • Dış Karton

          Uzunluk
          38  cm
          Genişlik
          19,3  cm
          Yükseklik
          25  cm
          Net ağırlık
          0,4056  kg
          Brüt ağırlık
          1,8488  kg
          Dara ağırlığı
          1,4432  kg
          GTIN
          1 69 23410 72457 5
          Ambalaj sayısı
          24

        • İç Karton

          Uzunluk
          18  cm
          Genişlik
          8,6  cm
          Yükseklik
          10,5  cm
          Net ağırlık
          0,0507  kg
          Brüt ağırlık
          0,1951  kg
          Dara ağırlığı
          0,1444  kg
          GTIN
          2 69 23410 72457 2
          Ambalaj sayısı
          3

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