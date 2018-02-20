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  • Yüksek Çözünürlüklü Ses
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  • Yüksek Çözünürlüklü Ses
  • Yüksek Çözünürlüklü Ses
  • Yüksek Çözünürlüklü Ses
  • Yüksek Çözünürlüklü Ses
  • Yüksek Çözünürlüklü Ses
  • Yüksek Çözünürlüklü Ses
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  • Yüksek Çözünürlüklü Ses
  • Yüksek Çözünürlüklü Ses
  • Yüksek Çözünürlüklü Ses
  • Yüksek Çözünürlüklü Ses
  • Yüksek Çözünürlüklü Ses

Üretimden kaldırıldı

Kulak içi mikrofonlu kulaklık

TX1BK/00

4.3
| (8) İncelemeler | 88% bu ürünü tavsiye ediyor

Seçenekler

Beyaz
Beyaz
Siyah
Siyah
Yüksek Çözünürlüklü Ses
Philips TX1, üstün kaliteli sürücüler ve oval ses tüpleri ile genişletilmiş baslı yüksek çözünürlüklü ses sunar. Özel, rahat kulak kapakları etkileyici bir deneyim sağlarken, düz kablo dolaşma yapmadan kullanım imkanı tanır
Tüm avantajları görüntüleyin

Üstün kaliteli sürücüler ile oval ses tüpleri

Yüksek Çözünürlüklü Ses

  • Siyah

Dahili mikrofon müzik dinlerken telefon çağrılarına geçiş yapmanızı sağlar

Dahili mikrofon müzik dinlerken telefon çağrılarına geçiş yapmanızı sağlar

Dahili mikrofon, sizin için en önemli olan şeylerle bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon çağrıları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.

Mükemmel uyum için farklı boyutlardaki 3 kulak başlığı arasında seçim yapın

Mükemmel uyum için farklı boyutlardaki 3 kulak başlığı arasında seçim yapın

Kulaklık kapakları kişiselleştirilmiş, mükemmel uyum için 3 boy seçeneğine (küçük, orta ve büyük) sahiptir.

Ergonomik oval ses tüpü güvenli ve rahat bir uyum sağlar

Ses tüpünün oval şekli insan kulağı üzerine yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda kazandırılmıştır. Her kulağa rahatça uyacak şekilde tasarlanan ergonomik şekil, eksiksiz müzik keyfi için optimum uyum ve rahatlık sunar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.3

5 üzerinden

8

İncelemeler

88%

bu ürünü tavsiye ediyor

2
1

20/02/2018

Türkiye

Türkiye

Ürün mükemmel

Ürün gerçekten ses kalitesi ve performansı güzel. Yalnız ses yükseliğini pek beğenmedim, apple earpods tan bir tık aşağıda fakat herşey ses yüksekliği değil. Bass,tiz ve arka plandaki müzikleri çok net duyuyorsunuz. Kısacası tavsiye ederim , pişman olmazsınız.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TX1WT Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TX1WT Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

21/11/2017

Türkiye

Türkiye

Beğendim, fakat fiyatı fazla!

Ürün beklentimi karşıladı. Ses detayı ve bass bana göre iyi. Nette ürünün kulakta rahatsız olduğundan bahsedilmiş, açıkçası ben böyle bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Yalnız ses kalitesini doğru düzgün almak için mutlaka kulağınıza uygun boydaki silikonları takın, hatta hiç üşenmeyin tüm boyları deneyin. İnanın farkı göreceksiniz! Benim gibi samsung cihazınız varsa mutlaka ama mutlaka EQ ayarlarından ses kişiselleştirme ayarı adı altında "adapt sound" ayarını kendinize göre yapın! Son olarak bu ürün için fiyat çok fazla, gerçi TL. dolar karşısındaki durumu da belli!

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TX1WT Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TX1WT Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

19/11/2017

Türkiye

Türkiye

Ürün Özellikleri Güzel

Güzel ve temiz ses vermekte... Hi-Res Audio özelliğini hissediyorsunuz.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TX1WT Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TX1WT Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

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