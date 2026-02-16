ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam tarzları burada başlar. Kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın.

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim

30-day return

Tüm seriler

Retro Taşınabilir Radyo

Destek

RetroTaşınabilir Radyo

TAV2000FB/00

Retro Taşınabilir Radyo

Mağazaya git

Oturum açın veya bir hesap oluşturun

Ürününüzü kaydettirin

Kılavuzlara, özel desteğe ve daha fazlasına anında erişebilirsiniz. Ayrıca hızlı ve kolaydır.

Şimdi kayıt olun

iOS ve Android için

Philips Entertainment App

Philips Bluetooth hoparlörler, soundbar'lar, parti hoparlörleri, mikro müzik sistemleri, CD ses sistemleri ve taşınabilir radyoların belirli modellerinin kontrolünü destekler.

Uygulamayı indirmek için QR kodunu tarayın
Philips Entertainment App

Kılavuzlar ve Belgeler

Yerelleştirilmiş reklam kitapçığı

  • PDF dosya, 750.6 kB
  • 16 February 2026

Kullanıcı kılavuzu

  • PDF dosya, 3.5 MB
  • 28 July 2025

Garanti ve servis

Garantinizin koşullarını kontrol edin ve bir ürün değişim veya onarım işlemi başlatın

Garanti

Ürün garanti politikalarımız

Philips ile iletişim

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız