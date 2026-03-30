20 adede kadar istasyon hafızalı FM dijital radyo

Müzik, haber, programlar veya spor etkinlikleri. Dinlemek istediğiniz ne olursa olsun, bu FM radyo teleskopik anteni sayesinde kristal netliğinde sinyal alımı sağlar. Dijital istasyon ayarı, istasyonları bulmayı son derece kolay hale getirir. Ayrıca 20 istasyonu hafızasına kaydedebilir ve iki favori istasyonunuzu radyonun ön tarafındaki 1 ve 2 işaretli hızlı erişim düğmelerine atayabilirsiniz.