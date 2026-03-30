2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAV2000FB/00
Klasik tasarım, modern ses
FM dijital istasyon ayarı
Bluetooth® 5.4
Kullanıcı tarafından değiştirilebilen pil
Klasik tasarımıyla göze, sıcak sesiyle kulaklara hitap eder. Bu taşınabilir radyo, 1950'lerin radyolarının yuvarlak hatlı tasarımını ve dokunsal ses düğmesini geri getiriyor ve 2,5 inç tam aralıklı sürücüsüyle sıcak, şaşırtıcı derecede güçlü bir ses sunuyor. Retro tasarım ve yeniliğin mükemmel bir kombinasyonu.
Müzik, haber, programlar veya spor etkinlikleri. Dinlemek istediğiniz ne olursa olsun, bu FM radyo teleskopik anteni sayesinde kristal netliğinde sinyal alımı sağlar. Dijital istasyon ayarı, istasyonları bulmayı son derece kolay hale getirir. Ayrıca 20 istasyonu hafızasına kaydedebilir ve iki favori istasyonunuzu radyonun ön tarafındaki 1 ve 2 işaretli hızlı erişim düğmelerine atayabilirsiniz.
Bu klasik görünümlü radyo aslında radyodan fazlasıdır. Bluetooth® 5.4 bağlantısı, akıllı cihazınızdan podcast'leri, çalma listelerini ve daha fazlasını radyoda çalmanıza olanak tanır. Telefonunuzu diğer odada bıraksanız bile stabil bir bağlantı ile yüksek kaliteli sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
Yorumlar
Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır.