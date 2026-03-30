4 mikrofon teknolojisi. Kalabalık yerlerde bile daha net çağrılar

Bu kulaklıkta dört mikrofonlu bir sistem bulunur. Bu mikrofonlardan ikisi ve yapay zekayla gürültü azaltma algoritması bir araya gelerek çok net aramalar sunar. Kalabalık bir kafede olsanız bile sesiniz net şekilde duyulur ve etrafınızdaki sesler, konuştuğunuz kişinin dikkatini dağıtmaz.