2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAT2100LB/00
Seçenekler
Küçük kulaklıklar. Rahat uyum
Doğal ses. Dinamik bas
4 mikrofon teknolojisi
Cep boyu şarj kutusu
SecureFit dokulu kulaklık uçları, daha hafif ve daha konforlu bir uyum sunar; iyi ses yalıtımı sayesinde ses kalitesini daha da artırır. Dinamik Bas gibi özelliklerle düşük ses seviyelerinde bile sevdiğiniz müziklerin tüm gücünü hissedebilirsiniz.
En yeni Bluetooth® 6.0 cihazlarıyla uyumluluğu sayesinde, seste rahatsız edici düşüşler yaşamadan kesintisiz dinleme deneyimi elde edebilir ve aynı anda iki cihaza bağlanabilirsiniz. Google Fast Pair ve Microsoft Swift Pair de desteklenmektedir.
Bu kulaklıkta dört mikrofonlu bir sistem bulunur. Bu mikrofonlardan ikisi ve yapay zekayla gürültü azaltma algoritması bir araya gelerek çok net aramalar sunar. Kalabalık bir kafede olsanız bile sesiniz net şekilde duyulur ve etrafınızdaki sesler, konuştuğunuz kişinin dikkatini dağıtmaz.
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