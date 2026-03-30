Muhteşem uyum ve mükemmel ses kalitesi sunan küçük kulaklıklar

SecureFit dokulu kulaklık uçları, daha hafif ve daha konforlu bir uyum sunar; iyi ses yalıtımı sayesinde ses kalitesini daha da artırır. Dinamik Bas gibi özelliklerle düşük ses seviyelerinde bile sevdiğiniz müziklerin tüm gücünü hissedebilirsiniz.