2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAT1300BK/00
Küçük tasarım. Harika bir değer
Doğal ses. Dinamik bas
Cep boyu şarj kutusu
Rahat SecureFit kulaklık uçları
SecureFit dokulu kulaklık uçları, daha hafif ve daha konforlu bir uyum sunar; iyi ses yalıtımı sayesinde ses kalitesini daha da artırır. Dinamik Bas gibi özelliklerle düşük ses seviyelerinde bile sevdiğiniz müziklerin tüm gücünü hissedebilirsiniz.
En yeni Bluetooth® 6.0 cihazlarıyla uyumluluğu sayesinde, seste rahatsız edici düşüşler yaşamadan kesintisiz dinleme deneyimi elde edebilir ve aynı anda iki cihaza bağlanabilirsiniz. Microsoft Swift Pair de desteklenmektedir.
Küçük şarj kutusu cebinize kolayca sığar veya kordon deliğine* bir kayış takarak şarj kutusunu çantanıza veya kemer halkasına asabilirsiniz. Mono modu sayesinde bir kulaklık şarj olurken diğer kulaklığı kullanabilirsiniz.
Yorumlar
Kordon, paket kutusuna dahil değildir.