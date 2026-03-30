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  • Sesleri net bir şekilde duyun
  • Sesleri net bir şekilde duyun
  • Sesleri net bir şekilde duyun
  • Sesleri net bir şekilde duyun
  • Sesleri net bir şekilde duyun
  • Sesleri net bir şekilde duyun
  • Sesleri net bir şekilde duyun
  • Sesleri net bir şekilde duyun
  • Sesleri net bir şekilde duyun
  • Sesleri net bir şekilde duyun
  • Sesleri net bir şekilde duyun
  • Sesleri net bir şekilde duyun
  • Sesleri net bir şekilde duyun
  • Sesleri net bir şekilde duyun
  • Sesleri net bir şekilde duyun
  • Sesleri net bir şekilde duyun

1000 seriesTrue wireless kulaklıklar

TAT1139BK/97

Seçenekler

Beyaz
Beyaz
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Sesleri net bir şekilde duyun
Çaldığınız müzikleri ve aramalarınızı düzgün bir şekilde duyun. Bu True Wireless kulaklıklar, zengin ses ve güçlü bas için 13 mm sürücüler ve net aramalar için yapay zeka destekli bir mikrofon kullanır. IPX4 sıçrama ve tere karşı dayanıklı olan bu kulaklıklar, 26 saatlik oynatma süresi için cep boyu şarj kutusuyla sunulur.
Tüm avantajları görüntüleyin

Sesleri net bir şekilde duyun

  • Net arama kalitesi

  • Güçlü bas için 13 mm sürücüler

  • Konfor sunan ergonomik tasarım

  • IPX4 su sıçramasına/tere dayanıklı

Güçlü bası seven küçük ve rahat kulaklıklar

Bu true wireless kulaklıklar küçük olsa da en iyi sesi elde etmek için sesi açmanız gerekmez. Dinamik bası etkinleştirmek için sol kulaklığa dokunun, böylece müziğinizi düşük seviyede dinlerken bile en sevdiğiniz bas kısmını tüm gücüyle deneyimleyebilirsiniz.

Mükemmel ses ve güçlü bas için 13 mm sürücüler

Sesleri en gerçekçi haliyle duyun. Bu kulaklıklar, size etkileyici bir dinleme deneyimi sunmak için özel tasarım, 13 mm dinamik sürücüler kullanır. Sürücülerin yüksek güç kapasitesi dinamikleri ve basları güçlendirir; böylece hiçbir ritmi kaçırmazsınız.

Net arama sesi. Söyledikleriniz anlaşılır

Görüşme sırasında sesiniz net bir şekilde duyulur. Özel bir mikrofon sesinizi alırken, gürültü azaltma algoritması çevrenizden gelen arka plan gürültüsünün bir kısmını azaltır.

Teknik Özellikler

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