Sesleri net bir şekilde duyun

Çaldığınız müzikleri ve aramalarınızı düzgün bir şekilde duyun. Bu True Wireless kulaklıklar, zengin ses ve güçlü bas için 13 mm sürücüler ve net aramalar için yapay zeka destekli bir mikrofon kullanır. IPX4 sıçrama ve tere karşı dayanıklı olan bu kulaklıklar, 26 saatlik oynatma süresi için cep boyu şarj kutusuyla sunulur.