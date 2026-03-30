2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAT1139BK/97
Net arama kalitesi
Güçlü bas için 13 mm sürücüler
Konfor sunan ergonomik tasarım
IPX4 su sıçramasına/tere dayanıklı
Bu true wireless kulaklıklar küçük olsa da en iyi sesi elde etmek için sesi açmanız gerekmez. Dinamik bası etkinleştirmek için sol kulaklığa dokunun, böylece müziğinizi düşük seviyede dinlerken bile en sevdiğiniz bas kısmını tüm gücüyle deneyimleyebilirsiniz.
Sesleri en gerçekçi haliyle duyun. Bu kulaklıklar, size etkileyici bir dinleme deneyimi sunmak için özel tasarım, 13 mm dinamik sürücüler kullanır. Sürücülerin yüksek güç kapasitesi dinamikleri ve basları güçlendirir; böylece hiçbir ritmi kaçırmazsınız.
Görüşme sırasında sesiniz net bir şekilde duyulur. Özel bir mikrofon sesinizi alırken, gürültü azaltma algoritması çevrenizden gelen arka plan gürültüsünün bir kısmını azaltır.
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