Müziğinizi açın

Hayattaki en güzel şeyler basittir. Kulaklıklarınızı kapın, müziğinizi oynatın ve dışarı çıkın! Mükemmel ses, dinamik bas ve cep boyu şarj kutusu ile bu rahat true wireless kulaklıklar hem gece hem de gündüz kullanım için birebirdir.