2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAT1109BK/00
Müziğinizi açın
Hayattaki en güzel şeyler basittir. Kulaklıklarınızı kapın, müziğinizi oynatın ve dışarı çıkın! Mükemmel ses, dinamik bas ve cep boyu şarj kutusu ile bu rahat true wireless kulaklıklar hem gece hem de gündüz kullanım için birebirdir.
Konfor sunan ergonomik tasarım
Doğal ses. Dinamik bas
Cep boyu şarj kutusu
Net arama sesi
Bu true wireless kulaklıklar küçük olsa da en iyi sesi elde etmek için sesi açmanız gerekmez. Dinamik bası etkinleştirmek için sol kulaklığa dokunun, böylece müziğinizi düşük seviyede dinlerken bile en sevdiğiniz bas kısmını tüm gücüyle deneyimleyebilirsiniz.
Görüşme sırasında sesiniz net bir şekilde duyulur. Özel bir mikrofon sesinizi alırken, gürültü azaltma algoritması çevrenizden gelen arka plan gürültüsünün bir kısmını azaltır.
Gelişmiş Bluetooth bağlantısı, kesintisiz akış için size daha istikrarlı bir bağlantı sağlar. Seste rahatsız edici düşüşler deneyimlemeden çalma listenizin keyfini çıkarın veya en sevdiğiniz podcast'i kesintisiz olarak dinleyin.
Yorumlar