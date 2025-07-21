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1000 seriesGerçek kablosuz kulaklıklar

TAT1109BK/00

Seçenekler

Beyaz
Beyaz
Siyah
Siyah

Müziğinizi açın

Hayattaki en güzel şeyler basittir. Kulaklıklarınızı kapın, müziğinizi oynatın ve dışarı çıkın! Mükemmel ses, dinamik bas ve cep boyu şarj kutusu ile bu rahat true wireless kulaklıklar hem gece hem de gündüz kullanım için birebirdir.

Tüm avantajları görüntüleyin

Müziğinizi açın

  • Konfor sunan ergonomik tasarım

  • Doğal ses. Dinamik bas

  • Cep boyu şarj kutusu

  • Net arama sesi

Güçlü bası seven küçük ve rahat kulaklıklar

Bu true wireless kulaklıklar küçük olsa da en iyi sesi elde etmek için sesi açmanız gerekmez. Dinamik bası etkinleştirmek için sol kulaklığa dokunun, böylece müziğinizi düşük seviyede dinlerken bile en sevdiğiniz bas kısmını tüm gücüyle deneyimleyebilirsiniz.

Net arama sesi. Söyledikleriniz anlaşılır

Görüşme sırasında sesiniz net bir şekilde duyulur. Özel bir mikrofon sesinizi alırken, gürültü azaltma algoritması çevrenizden gelen arka plan gürültüsünün bir kısmını azaltır.

Kesintisiz Bluetooth bağlantısı

Gelişmiş Bluetooth bağlantısı, kesintisiz akış için size daha istikrarlı bir bağlantı sağlar. Seste rahatsız edici düşüşler deneyimlemeden çalma listenizin keyfini çıkarın veya en sevdiğiniz podcast'i kesintisiz olarak dinleyin.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları