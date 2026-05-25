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  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
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  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller

Moving SoundKablosuz hoparlör

TAMS60Y/00

Seçenekler

Black
Black
Yellow
Yellow

The Roller

Bir ikon yeniden doğuyor. Roller, benzersiz 80'ler tarzına gerçek stereo ses ve kesintisiz bağlantı getiriyor. Cesur, yüksek sesli ve güçlü vuruşlar yaparken sıkılığını koruyan derin, net baslar sunuyor.

Tüm avantajları görüntüleyin

The Roller

  • Çarpıcı ses. Retro görünüm

  • 120W MAKS. (60W RMS)

  • 24 saate kadar çalma süresi

  • IP67 toz ve su geçirmezlik

1980'lerin ikonik modeli yeniden tasarlandı

1980'lerin ikonik modeli yeniden tasarlandı

Roller, karışık kaset döneminden fırlamış gibi görünse de hiç olmadığı kadar derine inen 120 W maks. (60 W RMS) güç ve bas sağlamak için yeniden tasarlanmıştır. Dışarıdaysanız Moving Sound'u etkinleştirerek açık havada güçlü baslar ve net seslere kulak verebilirsiniz.

Yeni nesil akustik. Aktif 2 yönlü stereo sistem

Yeni nesil akustik. Aktif 2 yönlü stereo sistem

Çift 3,5 inç sürücü, özel tweeter'lar ve aktif geçiş, sesin iniş ve çıkışlarını hassas bir şekilde ayırmak için birlikte çalışır. Çift pasif radyatörler de bası derinleştirir. Sonuç olarak güçlü derinliğe ve canlı, net ayrıntılara sahip gerçek stereo ses ortaya çıkar.

Çok noktalı Bluetooth® bağlantısı ve USB ses

Çok noktalı Bluetooth® bağlantısı ve USB ses

Bluetooth® 6.0, seste rahatsız edici düşüşler yaşamadan kesintisiz dinleme deneyimi elde etmenizi sağlar ve Roller'ı aynı anda iki cihaza bağlayabilirsiniz. Ayrıca USB-C bağlantı noktasına harici bir cihaz bağlayabilir ve bu şekilde müzik dinleyebilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır. Auracast™ kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait ticari markalardır.

  2. IP67 derecesi, hoparlör sürücüsünün toz geçirmez olduğu ve 1 m derinliğe kadar 30 dakikaya kadar suya daldırılabileceği anlamına gelir.