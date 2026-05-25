1980'lerin ikonik modeli yeniden tasarlandı

Roller, karışık kaset döneminden fırlamış gibi görünse de hiç olmadığı kadar derine inen 120 W maks. (60 W RMS) güç ve bas sağlamak için yeniden tasarlanmıştır. Dışarıdaysanız Moving Sound'u etkinleştirerek açık havada güçlü baslar ve net seslere kulak verebilirsiniz.