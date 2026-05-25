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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAMS60B/00
Roller
İkon yeniden doğuyor. Roller, 80'lerin benzersiz stili ile gerçek stereo ses ve kusursuz bağlantıyı bir araya getiriyor. Çarpıcı tasarım ve yüksek ses seviyesinin yanı sıra güçlü, kontrol edilebilir, derin ve net bas sunuyor.
Çarpıcı ses. Retro stiller
120 W MAKS. (60 W RMS)
24 saate kadar oynatma süresi
IP67 toz geçirmez/su geçirmez
Roller, karışık kaset döneminden fırlamış gibi görünse de hiç olmadığı kadar derine inen 120 W maks. (60 W RMS) güç ve bas sağlamak için yeniden tasarlanmıştır. Dışarıdaysanız Moving Sound'u etkinleştirerek açık havada güçlü baslar ve net seslere kulak verebilirsiniz.
Çift 3,5 inç sürücü, özel tweeter'lar ve aktif geçiş, sesin iniş ve çıkışlarını hassas bir şekilde ayırmak için birlikte çalışır. Çift pasif radyatörler de bası derinleştirir. Sonuç olarak güçlü derinliğe ve canlı, net ayrıntılara sahip gerçek stereo ses ortaya çıkar.
Bluetooth® 6.0, seste rahatsız edici düşüşler yaşamadan kesintisiz dinleme deneyimi elde etmenizi sağlar ve Roller'ı aynı anda iki cihaza bağlayabilirsiniz. Ayrıca USB-C bağlantı noktasına harici bir cihaz bağlayabilir ve bu şekilde müzik dinleyebilirsiniz.
Yorumlar
Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Auracast™ marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin ticari markalarıdır.
IP67 derecesi, hoparlör sürücüsünün toz geçirmediği ve 1 m derinliğe kadar maksimum 30 dakika boyunca su altında kalabileceği anlamına gelir.