Yuvarlak akıllı şarj kutusuyla ritmi hiç kaybetmeyin

Bir şarj cihazından çok daha fazlası olan bu akıllı kutu; aramaları, oynatmayı, Gürültü Engellemeyi ve Auracast™'ı kontrol etmenize veya Lo-Fi ses modunu açmanıza olanak tanır. Hatta bağlı cihazınızdaki kamerayı uzaktan tetikleyerek fotoğraf çekmenize yardımcı olabilir. Seçilebilir plak, kaset ve amplifikatör animasyonları, kutunun 1,47" renkli dokunmatik ekranının görünümünü değiştirmenizi sağlar.