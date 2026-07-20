2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Yeni
TAMS3YL/00
The Buds
Renkler göz alır. Müzik coşturur. Cesur görünümleri ve rahat tavırlarıyla The Buds, sıcak ve ayrıntılı sesi ve cebinize sığan yuvarlak akıllı şarj kutusuyla keyifli anların devam etmesini sağlar. Gününüz, çalma listeleriniz, temponuz.
Çarpıcı ses. Retro görünüm
Akıllı şarj kutusu
Adaptif Gürültü Engelleme
42 saate kadar oynatma süresi
Adaptif Gürültü Engelleme, rüzgâr dâhil dış sesleri gerçek zamanlı olarak bastırmak için çevrenize hızla tepki verir. Çevrenizde olup bitenleri duymak istediğinizde Farkındalık Modu dış sesleri yeniden içeri alır. Hızlı Farkındalık sesleri belirginleştirir, böylece kulaklığınızı çıkarmadan sohbet edebilirsiniz.
Bir şarj cihazından çok daha fazlası olan bu akıllı kutu; aramaları, oynatmayı, Gürültü Engellemeyi ve Auracast™'ı kontrol etmenize veya Lo-Fi ses modunu açmanıza olanak tanır. Hatta bağlı cihazınızdaki kamerayı uzaktan tetikleyerek fotoğraf çekmenize yardımcı olabilir. Seçilebilir plak, kaset ve amplifikatör animasyonları, kutunun 1,47" renkli dokunmatik ekranının görünümünü değiştirmenizi sağlar.
Gürültü Engelleme kapalıyken tam şarjla 10 saat, akıllı şarj kutusuyla da 32 saat ek çalma süresi elde edersiniz (Gürültü Engelleme açıkken 7 saat ve kutudan 23 saat ek çalma süresi elde edersiniz). Hızlı bir takviye için 15 dakikalık şarj size 3 saat ek kullanım sağlar. Kutu USB-C üzerinden şarj edilebilir.
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