ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • The Buds
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds

Yeni

Moving SoundTamamen kablosuz kulaklıklar

TAMS3BK/00

Seçenekler

Black
Black
Yellow
Yellow

The Buds

Renkler göz alıyor. Müzik etkisini hissettiriyor. Cesur görünümü ve rahat tavrıyla The Buds; sıcak, ayrıntılı sesi ve cebinize kolayca sığan yuvarlak akıllı şarj kutusuyla keyifli anların devam etmesini sağlar. Gününüz, çalma listeleriniz, temponuz.

Tüm avantajları görüntüleyin

The Buds

  • Çarpıcı ses. Retro görünüm

  • Akıllı şarj kutusu

  • Uyarlanabilir Gürültü Engelleme

  • 42 saate kadar oynatma süresi

Uyarlanabilir Gürültü Engelleme ile kendinizi müziğe kaptırın

Uyarlanabilir Gürültü Engelleme ile kendinizi müziğe kaptırın

Uyarlanabilir gürültü engelleme, rüzgâr dâhil dış gürültüleri gerçek zamanlı olarak bastırmak için çevrenize hızla tepki verir. Etrafınızda olup bitenleri duymak isterseniz Farkındalık Modu, dışarıdaki sesleri yeniden duymanızı sağlar. Hızlı Farkındalık sesleri daha belirgin hâle getirir, böylece kulaklığınızı çıkarmadan sohbet edebilirsiniz.

Yuvarlak akıllı şarj kutusuyla ritmi yakalayın

Yuvarlak akıllı şarj kutusuyla ritmi yakalayın

Bir şarj cihazından çok daha fazlası olan bu akıllı kutu; aramaları, oynatmayı, gürültü engellemeyi ve Auracast™'i kontrol etmenizi veya Lo-Fi ses modunu açmanızı sağlar. Bağlı cihazınızdaki kamerayı uzaktan tetikleyerek fotoğraf çekmenize bile yardımcı olabilir. Seçilebilir plak, kaset ve amplifikatör animasyonları, kutunun 1,47" renkli dokunmatik ekranının görünümünü değiştirmenizi sağlar.

42 saate varan oynatma süresiyle ritmi daha uzun süre yaşayın

42 saate varan oynatma süresiyle ritmi daha uzun süre yaşayın

Gürültü engelleme kapalıyken tam şarjla 10 saat oynatma süresi ve akıllı şarj kutusundan ek 32 saat elde edersiniz (gürültü engelleme açıkken 7 saat ve kutudan ek 23 saat elde edersiniz). Hızlı bir destek için 15 dakikalık şarj size ek 3 saat kazandırır. Kutu USB-C üzerinden şarj edilebilir.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları