Yuvarlak akıllı şarj kutusuyla ritmi yakalayın

Bir şarj cihazından çok daha fazlası olan bu akıllı kutu; aramaları, oynatmayı, gürültü engellemeyi ve Auracast™'i kontrol etmenizi veya Lo-Fi ses modunu açmanızı sağlar. Bağlı cihazınızdaki kamerayı uzaktan tetikleyerek fotoğraf çekmenize bile yardımcı olabilir. Seçilebilir plak, kaset ve amplifikatör animasyonları, kutunun 1,47" renkli dokunmatik ekranının görünümünü değiştirmenizi sağlar.