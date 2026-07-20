2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Yeni
TAMS3BK/00
The Buds
Renkler göz alıyor. Müzik etkisini hissettiriyor. Cesur görünümü ve rahat tavrıyla The Buds; sıcak, ayrıntılı sesi ve cebinize kolayca sığan yuvarlak akıllı şarj kutusuyla keyifli anların devam etmesini sağlar. Gününüz, çalma listeleriniz, temponuz.
Çarpıcı ses. Retro görünüm
Akıllı şarj kutusu
Uyarlanabilir Gürültü Engelleme
42 saate kadar oynatma süresi
Uyarlanabilir gürültü engelleme, rüzgâr dâhil dış gürültüleri gerçek zamanlı olarak bastırmak için çevrenize hızla tepki verir. Etrafınızda olup bitenleri duymak isterseniz Farkındalık Modu, dışarıdaki sesleri yeniden duymanızı sağlar. Hızlı Farkındalık sesleri daha belirgin hâle getirir, böylece kulaklığınızı çıkarmadan sohbet edebilirsiniz.
Bir şarj cihazından çok daha fazlası olan bu akıllı kutu; aramaları, oynatmayı, gürültü engellemeyi ve Auracast™'i kontrol etmenizi veya Lo-Fi ses modunu açmanızı sağlar. Bağlı cihazınızdaki kamerayı uzaktan tetikleyerek fotoğraf çekmenize bile yardımcı olabilir. Seçilebilir plak, kaset ve amplifikatör animasyonları, kutunun 1,47" renkli dokunmatik ekranının görünümünü değiştirmenizi sağlar.
Gürültü engelleme kapalıyken tam şarjla 10 saat oynatma süresi ve akıllı şarj kutusundan ek 32 saat elde edersiniz (gürültü engelleme açıkken 7 saat ve kutudan ek 23 saat elde edersiniz). Hızlı bir destek için 15 dakikalık şarj size ek 3 saat kazandırır. Kutu USB-C üzerinden şarj edilebilir.
Yorumlar