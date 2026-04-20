Ringo Duo

80'lerin ikonik tasarımını çarpıcı modern sesle buluşturan son derece hafif kulaklık. Kablosuz kullanabilir veya kablolu olarak müziğin ritmine kapılabilirsiniz. Retro havayı en üst düzeye çıkarmak için siyah, sarı ve turuncu kulaklık yastıklarıyla birlikte gelir.