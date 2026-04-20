2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAMS1YL/00
Ringo Duo
80'lerin ikonik tasarımını çarpıcı modern sesle buluşturan son derece hafif kulaklık. Kablosuz kullanabilir veya kablolu olarak müziğin ritmine kapılabilirsiniz. Retro havayı en üst düzeye çıkarmak için siyah, sarı ve turuncu kulaklık yastıklarıyla birlikte gelir.
Çarpıcı ses. Retro görünüm
Kablosuz veya kablolu dinleyin
26 saate kadar çalma süresi
USB-C kablo dahildir
Görünümü geçmişe, sesi bugüne götürüyor. Özel olarak ayarlanmış 40 mm sürücüleriyle bu kulak üstü kulaklıklar, zengin baslar ve net vokallerle sıcak bir ses sunar. Kablosuz dinleyin veya birlikte verilen USB-C kabloyla kablolu kullanın.
Ringo Duo kulaklıklar yalnızca 80 g ağırlığındadır ve son derece hafif kafa bandı, mükemmel uyum için kolayca ayarlanır. Siyah, sarı ve turuncu renklerde üç takım yedek kulaklık yastığıyla renkleri dilediğiniz gibi karıştırabilirsiniz.
USB-C üzerinden 2 saatte tamamlanan tam şarjla 26 saate kadar oynatma süresi elde edersiniz. Hızlıca güç takviyesine ihtiyaç duyarsanız bu kulak üstü kulaklıkları yalnızca 15 dakika şarj ederek 6 saatlik ek oynatma süresi kazanabilirsiniz.
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