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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAMS1BK/00
Ringo Duo
80'lerin ikonik tasarımına ve günümüzün çarpıcı sesine sahip son derece hafif kulaklık. Kablosuz veya kablolu olarak kullanabilirsiniz. Retro havayı en üst düzeye çıkarmak için siyah, sarı ve turuncu kulaklık yastıklarıyla birlikte gelir.
Çarpıcı ses. Retro görünüm
Kablosuz veya kablolu dinleyin
26 saate kadar çalma süresi
USB-C kablo dahildir
Görünümü geçmişe, sesi bugüne götürür. Özel olarak ayarlanmış 40 mm sürücüleriyle bu kulak üstü kulaklık; zengin baslar ve net vokallerle sıcak bir ses sunar. Kablosuz dinleyin veya birlikte verilen USB-C kabloyla müziğin keyfini kablolu çıkarın.
Ringo Duo kulaklık yalnızca 80 g ağırlığındadır ve tüy kadar hafif kafa bandı, mükemmel uyum için kolayca ayarlanır. Siyah, sarı ve turuncu renklerde üç takım yedek kulaklık yastığıyla renkleri dilediğiniz gibi karıştırabilirsiniz.
USB-C ile 2 saatte tam şarj ederek 26 saate kadar oynatma süresi elde edersiniz. Hızlıca şarj etmeniz gerekirse bu kulak üstü kulaklıkları yalnızca 15 dakika şarj ederek 6 saatlik ek oynatma süresi elde edebilirsiniz.
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