Ringo Duo

80'lerin ikonik tasarımına ve günümüzün çarpıcı sesine sahip son derece hafif kulaklık. Kablosuz veya kablolu olarak kullanabilirsiniz. Retro havayı en üst düzeye çıkarmak için siyah, sarı ve turuncu kulaklık yastıklarıyla birlikte gelir.