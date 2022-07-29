2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Yıldız gibi parlayın
Işıklı ve modaya uygun kulak üstü kulaklıklarla yıldız gibi parlasınlar. Bu sağlam ve kablosuz kulaklıklar, 85 dB ses düzeyi sınırına sahiptir. Kulaklık başlığındaki LED panel ise çocukların renkli ışıklarla parlak bir stile sahip olmasını sağlar.
32 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Yumuşak kulaklık yastıkları
Çocuklar bu kablosuz kulak üstü kulaklıklarını hem seyahatlerde hem de haftalık ekran başında kullanımda çok sevecek. Tek şarj ile elde edilen 20 saatlik oynatma süresi, en az birkaç gün eğlenmeleri için yeterlidir.
Kulaklarınızı korumak için özel olarak tasarlanmış olan bu kulaklıklar 85 dB ile sınırlandırılmış 32 mm akustik sürücülere sahiptir. Çocuklarınızın sevdikleri melodilerin, videoların ve oyunların tadını güvenle çıkardığı konusunda içiniz rahat edebilir.
Yumuşak kulak başlığı yastıkları ve yumuşak kafa bandı yastığı, çocuklara hem müzik dinlerken hem de favori YouTuber'larını izlerken rahatlık sunar.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
akuyalcin
29/07/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Kızım Çok Sevdi
8 yaşındaki kızım için aldığım kulaklığı çok sevdi. Özellikle farklı renklerde yanan ışığına bayıldı. Ses yüksekliği ve kalitesi çocuklar için ideal seviyede. Evimizde birçok Philips ürünü kullanıyoruz ve Philips kalitesine her zaman güveniyoruz..
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAKH402PK Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-06-29
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAKH402PK Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-06-29