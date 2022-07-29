ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Tek ürün çekimi
  • Kullanılan ana fotoğraf
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Tek ürün çekimi
  • Kullanılan ana fotoğraf
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı

Üretimden kaldırıldı

Kablosuz Kulaklık

TAKH402BL/00

5

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Seçenekler

Mavi
Mavi
Pembe
Pembe

Yıldız gibi parlayın

Işıklı ve modaya uygun kulak üstü kulaklıklarla yıldız gibi parlasınlar. Bu sağlam ve kablosuz kulaklıklar, 85 dB ses düzeyi sınırına sahiptir. Kulaklık başlığındaki LED panel ise çocukların renkli ışıklarla parlak bir stile sahip olmasını sağlar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Yıldız gibi parlayın

  • 32 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak üstü

  • Yumuşak kulaklık yastıkları

20 saatlik oynatma süresi. Kablo yok, dolaşma yok

Çocuklar bu kablosuz kulak üstü kulaklıklarını hem seyahatlerde hem de haftalık ekran başında kullanımda çok sevecek. Tek şarj ile elde edilen 20 saatlik oynatma süresi, en az birkaç gün eğlenmeleri için yeterlidir.

32 mm akustik sürücüler. Net ses

Kulaklarınızı korumak için özel olarak tasarlanmış olan bu kulaklıklar 85 dB ile sınırlandırılmış 32 mm akustik sürücülere sahiptir. Çocuklarınızın sevdikleri melodilerin, videoların ve oyunların tadını güvenle çıkardığı konusunda içiniz rahat edebilir.

Konforlu kulak ve kafa bandı yastıkları. Genç kulaklar için mükemmel

Yumuşak kulak başlığı yastıkları ve yumuşak kafa bandı yastığı, çocuklara hem müzik dinlerken hem de favori YouTuber'larını izlerken rahatlık sunar.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

29/07/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Kızım Çok Sevdi

8 yaşındaki kızım için aldığım kulaklığı çok sevdi. Özellikle farklı renklerde yanan ışığına bayıldı. Ses yüksekliği ve kalitesi çocuklar için ideal seviyede. Evimizde birçok Philips ürünü kullanıyoruz ve Philips kalitesine her zaman güveniyoruz..

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAKH402PK Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-06-29

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAKH402PK Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-06-29

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları