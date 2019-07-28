Özelleştirilebilir kulaklık başlıkları. Etiketler veya kişisel sanat eserlerinizi kullanabilirsiniz

Çocuklar bu kulaklıkları etiketler ve hatta kendi sanat eserlerini kullanarak özelleştirebilir. Kulaklık başlıklarının şeffaf dış kaplaması açılabilir ve içine resim koyulabilir. Kulaklıkların yanında üç set etiket ve çizimli kart verilir.