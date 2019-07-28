2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAKH301PK/00
Kendi tarzınızı katın
Çocuklar, kişiselleştirebilecekleri kulak üstü kulaklıklarla eğlenceye doyuyor. Bu kulaklıklar 85 dB ses düzeyi sınırına sahiptir ve okul çantasında taşınabilecek kadar dayanıklıdır. Çocuklar, kulaklık başlıklarını çıkartmalarla süsleyerek kendi sanat eserlerini oluşturabilir!
32 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Yumuşak kulaklık yastıkları
Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.
Kulaklarınızı korumak için özel olarak tasarlanmış olan bu kulaklıklar 85 dB ile sınırlandırılmış 32 mm akustik sürücülere sahiptir. Çocuklarınızın sevdikleri melodilerin, videoların ve oyunların tadını güvenle çıkardığı konusunda içiniz rahat edebilir.
Çocuklar bu kulaklıkları etiketler ve hatta kendi sanat eserlerini kullanarak özelleştirebilir. Kulaklık başlıklarının şeffaf dış kaplaması açılabilir ve içine resim koyulabilir. Kulaklıkların yanında üç set etiket ve çizimli kart verilir.
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