Düz katlanabilen ve kompakt katlanabilen tasarım. Kolay saklama imkanı

Bu kablosuz kulak üstü çocuk kulaklıkları, iki yönde katlanabilen akıllı bir tasarıma sahiptir. Düz olarak katlayarak bir yatak odası çekmecesinde saklayabilirsiniz. Dilerseniz düz olarak ve içe katlayarak mont ceplerinde ve çantalarda saklamaya uygun kompakt bir demete dönüştürebilirsiniz.