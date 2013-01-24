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Çocuklar, kişiselleştirebilecekleri kulak üstü kulaklıklarla eğlenceye doyuyor. Bu kulaklıklar 85 dB ses düzeyi sınırına sahiptir ve okul çantasında taşınabilecek kadar dayanıklıdır. Çocuklar, kulaklık başlıklarını çıkartmalarla süsleyerek kendi sanat eserlerini oluşturabilir! Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kendi tarzınızı katın
Çocuklar, kişiselleştirebilecekleri kulak üstü kulaklıklarla eğlenceye doyuyor. Bu kulaklıklar 85 dB ses düzeyi sınırına sahiptir ve okul çantasında taşınabilecek kadar dayanıklıdır. Çocuklar, kulaklık başlıklarını çıkartmalarla süsleyerek kendi sanat eserlerini oluşturabilir! Tüm faydaları görün
Kendi tarzınızı katın
Çocuklar, kişiselleştirebilecekleri kulak üstü kulaklıklarla eğlenceye doyuyor. Bu kulaklıklar 85 dB ses düzeyi sınırına sahiptir ve okul çantasında taşınabilecek kadar dayanıklıdır. Çocuklar, kulaklık başlıklarını çıkartmalarla süsleyerek kendi sanat eserlerini oluşturabilir! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kendi tarzınızı katın
Çocuklar, kişiselleştirebilecekleri kulak üstü kulaklıklarla eğlenceye doyuyor. Bu kulaklıklar 85 dB ses düzeyi sınırına sahiptir ve okul çantasında taşınabilecek kadar dayanıklıdır. Çocuklar, kulaklık başlıklarını çıkartmalarla süsleyerek kendi sanat eserlerini oluşturabilir! Tüm faydaları görün
Mikrofonlu kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
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Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.
Kulaklarınızı korumak için özel olarak tasarlanmış olan bu kulaklıklar 85 dB ile sınırlandırılmış 32 mm akustik sürücülere sahiptir. Çocuklarınızın sevdikleri melodilerin, videoların ve oyunların tadını güvenle çıkardığı konusunda içiniz rahat edebilir.
Çocuklar bu kulaklıkları etiketler ve hatta kendi sanat eserlerini kullanarak özelleştirebilir. Kulaklık başlıklarının şeffaf dış kaplaması açılabilir ve içine resim koyulabilir. Kulaklıkların yanında üç set etiket ve çizimli kart verilir.
Bu kablosuz kulak üstü çocuk kulaklıkları, iki yönde katlanabilen akıllı bir tasarıma sahiptir. Düz olarak katlayarak bir yatak odası çekmecesinde saklayabilirsiniz. Dilerseniz düz olarak ve içe katlayarak mont ceplerinde ve çantalarda saklamaya uygun kompakt bir demete dönüştürebilirsiniz.
Sağlam ve esnek baş bandı kolayca ayarlanabilir ve sırt çantasında taşınmaya ya da yere düşürülmeye karşı dayanıklıdır. Hatta kırılmadan bükülebilir. Kulaklıklar, çocukların tüm aktiviteleri sırasında sağlam kalır.
Yumuşak kulak başlığı yastıkları ve yumuşak baş bandı yastığı, çocuklara hem müzik dinlerken hem de favori YouTuber'larını izlerken rahatlık sunar.
1,2 m ses kablosu, dahili mikrofonlu basit kablo üzerinde uzaktan kumandaya sahiptir. Çocuklar müziği duraklatıp aramaya yanıt verebilir. Üstelik tüm bunları akıllı telefonlarına dokunmadan yapabilirler.
Çocuklarınızın sevdikleri melodilerin, videoların ve oyunların tadını güvenle çıkardığı konusunda içiniz rahat edebilir.
Ses
Kullanılabilirlik
Tasarım
Ürün boyutları
Ambalaj boyutları
Dış Karton