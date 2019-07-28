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Üretimden kaldırıldı

Mikrofonlu kulaklık

TAKH301BL/00

Kendi tarzınızı katın

Çocuklar, kişiselleştirebilecekleri kulak üstü kulaklıklarla eğlenceye doyuyor. Bu kulaklıklar 85 dB ses düzeyi sınırına sahiptir ve okul çantasında taşınabilecek kadar dayanıklıdır. Çocuklar, kulaklık başlıklarını çıkartmalarla süsleyerek kendi sanat eserlerini oluşturabilir!

Tüm avantajları görüntüleyin

Kendi tarzınızı katın

  • 32 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak üstü

  • Yumuşak kulaklık yastıkları

Dışarıda kullanım için ideal olan 1,2 m uzunluğunda kablo

Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.

32 mm akustik sürücüler. Net ses

Kulaklarınızı korumak için özel olarak tasarlanmış olan bu kulaklıklar 85 dB ile sınırlandırılmış 32 mm akustik sürücülere sahiptir. Çocuklarınızın sevdikleri melodilerin, videoların ve oyunların tadını güvenle çıkardığı konusunda içiniz rahat edebilir.

Özelleştirilebilir kulaklık başlıkları. Etiketler veya kişisel sanat eserlerinizi kullanabilirsiniz

Çocuklar bu kulaklıkları etiketler ve hatta kendi sanat eserlerini kullanarak özelleştirebilir. Kulaklık başlıklarının şeffaf dış kaplaması açılabilir ve içine resim koyulabilir. Kulaklıkların yanında üç set etiket ve çizimli kart verilir.

Teknik Özellikler

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