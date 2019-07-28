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Üretimden kaldırıldı

Mikrofonlu kulaklık

TAKH101PK/00

Hadi eğlenelim!

Kulaklarını acıtmayan kulak üstü kulaklıklarla istedikleri kadar izlesinler, dinlesinler ve oynasınlar. Bu renkli kulaklıklar rahattır ve 85 dB ses düzeyi sınırına sahiptir. Çocuklar videoların ve sevdikleri melodilerin keyfini güvenle çıkarabilir.

Tüm avantajları görüntüleyin

Hadi eğlenelim!

  • 32 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak üstü

  • Yumuşak kulaklık yastıkları

Dışarıda kullanım için ideal olan 1,2 m uzunluğunda kablo

Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.

32 mm akustik sürücüler. Net ses

Kulaklarınızı korumak için özel olarak tasarlanmış olan bu kulaklıklar 85 dB ile sınırlandırılmış 32 mm akustik sürücülere sahiptir. Çocuklarınızın sevdikleri melodilerin, videoların ve oyunların tadını güvenle çıkardığı konusunda içiniz rahat edebilir.

Kompakt katlanabilen tasarım. Kolay saklama

Bu kablolu kulak üstü çocuk kulaklıkları içe katlanabilir ve kompakt bir demet haline gelir. Mont cebine veya bir çantaya atmak için idealdir.

Teknik Özellikler

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  • Ürün lansmanları