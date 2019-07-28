2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAKH101BL/00
Hadi eğlenelim!
Kulaklarını acıtmayan kulak üstü kulaklıklarla istedikleri kadar izlesinler, dinlesinler ve oynasınlar. Bu renkli kulaklıklar rahattır ve 85 dB ses düzeyi sınırına sahiptir. Çocuklar videoların ve sevdikleri melodilerin keyfini güvenle çıkarabilir.
32 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Yumuşak kulaklık yastıkları
Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.
Kulaklarınızı korumak için özel olarak tasarlanmış olan bu kulaklıklar 85 dB ile sınırlandırılmış 32 mm akustik sürücülere sahiptir. Çocuklarınızın sevdikleri melodilerin, videoların ve oyunların tadını güvenle çıkardığı konusunda içiniz rahat edebilir.
Bu kablolu kulak üstü çocuk kulaklıkları içe katlanabilir ve kompakt bir demet haline gelir. Mont cebine veya bir çantaya atmak için idealdir.
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